Nemzeti Sportrádió

Borbély Balázs: A két mérkőzést összevetve megérdemelten jutottunk tovább

SZABÓKY ZSOLTSZABÓKY ZSOLT
• Zabrze
2026.08.13. 22:06
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Fotó: Árvai Károly
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FTC Trabzonspor Górnik Zabrze Európa-liga Borbély Balázs
A Ferencváros 1–1-es döntetlent játszott a Górnik Zabrze otthonában, így 2–1-es összesítéssel továbbjutott a labdarúgó Európa-liga selejtezőjében, és a playoffkörben folytathatja. A mérkőzés után Borbély Balázs értékelte csapata teljesítményét, és elmondta, ezúttal az eredmény fontosabb volt a mutatott játéknál. A Ferencváros vezetőedzője nem tagadta, hogy csapata játéka, különösen az első félidőben, elmaradt attól, amit szeretett volna látni.


„Nyilván egy ilyen fontos mérkőzésen fontosabb maga az eredmény, mint a játék. Tisztában vagyunk vele, hogy a játékunk nem volt optimális, főleg az első félidőben. Most nagyobb hangsúly volt az eredményen” – fogalmazott Borbély Balázs.

A szakember szerint az első ötven percben elsősorban az agresszivitás és az intenzitás hiányzott a Ferencváros játékából.

„Nem voltunk eléggé intenzívek és agresszívak, kevés párharcot nyertünk meg, valamint kevés lepattanó labdát szedtünk össze. Emiatt a hazai csapat többet birtokolta a labdát, és kontrollálni tudta a mérkőzést.”

Borbély úgy érezte, a cserék hozták meg a fordulatot a játék képében. Elmondása szerint azért nyúlt bele viszonylag korán a csapatba, mert középen nem érezte elég határozottnak az együttest.

„Úgy éreztem, nem vagyunk elég agresszívak, labdabiztosak és meggyőzőek középen. A becserélt játékosok nagyon jól szálltak be, és a dupla csere után megváltozott a játék képe. A párharcok aránya átbillent a mi oldalunkra, agresszívebbek, intenzívebbek és veszélyesebbek lettünk.”

A Ferencváros végül rögzített helyzetből talált be, Borbély pedig külön kitért Kristoffer Zachariassen szerepére is.

„Nem azt mondanám, hogy van Zachariassen-faktor, hanem van egy olyan játékosunk, aki akkor is küzd, harcol, rengeteget fut és védekezésben elvégzi a piszkos munkát, amikor nem megy neki optimálisan a játék. A gól pedig valahogy mindig benne van. A labda megtalálja, talán azért is, mert amit ő beletesz a futballba, azt vissza is kapja tőle.”

A vezetőedző összességében elégedett lehetett a párharc végkimenetelével.

„Úgy gondolom, a két mérkőzést összevetve megérdemelten jutottunk tovább.”

– Közel állt a csapata a továbbjutáshoz, mi hiányzott hozzá?
– A visszavágó előtt a Ferencváros volt az esélyesebb, de a pályán ez nemigen látszott. Kiválóan kezdtük a mérkőzést, helyzeteket dolgoztunk ki, jobban játszottunk, és megérdemelten szereztünk vezetést. A második félidőben aztán kiegyenlítettebb lett a játék képe, a kapott gól pedig mindent megváltoztatott. A Bajnokok Ligája selejtezőjében, a Fenerbahce ellen is a szögletek kivédekezésével gyűlt meg a bajunk, ezúttal is ez lett a vesztünk. Sajnálatos, hogy nem tanulunk a hibáinkból.

– Milyen a hangulat az öltözőben?
– A játékosok és a szakmai stáb tagjai is levertek, nem erre készültünk. Én azonban úgy vélem, hogy büszkék lehetünk magunkra. Igen, két párharcot is elvesztettünk a nemzetközi kupákban, de kemény ellenfeleket kaptunk, és a szerencse sem állt mellénk. Úgy érzem, ezúttal mi voltunk a jobbak, mégis a Ferencváros jutott tovább.

– A Konferencialiga rájátszásában a Monaco vár csapatára. Megint egy nagyon kemény ellenfél…
– Amikor a sorsolás nehézségeiről beszéltem, erre is gondoltam. A Monaco ellen sem mi leszünk a favoritok, ennek ellenére mindent megteszünk a továbbjutásért. Az első mérkőzésre hazai pályán kerül sor, aminek örülök. A sérültjeink is remélhetőleg felépülnek, és több olyan játékos visszatér, akivel eddig nem tudtam számolni.

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