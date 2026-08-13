Borbély Balázs: A két mérkőzést összevetve megérdemelten jutottunk tovább



„Nyilván egy ilyen fontos mérkőzésen fontosabb maga az eredmény, mint a játék. Tisztában vagyunk vele, hogy a játékunk nem volt optimális, főleg az első félidőben. Most nagyobb hangsúly volt az eredményen” – fogalmazott Borbély Balázs.

A szakember szerint az első ötven percben elsősorban az agresszivitás és az intenzitás hiányzott a Ferencváros játékából.

„Nem voltunk eléggé intenzívek és agresszívak, kevés párharcot nyertünk meg, valamint kevés lepattanó labdát szedtünk össze. Emiatt a hazai csapat többet birtokolta a labdát, és kontrollálni tudta a mérkőzést.”

Borbély úgy érezte, a cserék hozták meg a fordulatot a játék képében. Elmondása szerint azért nyúlt bele viszonylag korán a csapatba, mert középen nem érezte elég határozottnak az együttest.

„Úgy éreztem, nem vagyunk elég agresszívak, labdabiztosak és meggyőzőek középen. A becserélt játékosok nagyon jól szálltak be, és a dupla csere után megváltozott a játék képe. A párharcok aránya átbillent a mi oldalunkra, agresszívebbek, intenzívebbek és veszélyesebbek lettünk.”

A Ferencváros végül rögzített helyzetből talált be, Borbély pedig külön kitért Kristoffer Zachariassen szerepére is.

„Nem azt mondanám, hogy van Zachariassen-faktor, hanem van egy olyan játékosunk, aki akkor is küzd, harcol, rengeteget fut és védekezésben elvégzi a piszkos munkát, amikor nem megy neki optimálisan a játék. A gól pedig valahogy mindig benne van. A labda megtalálja, talán azért is, mert amit ő beletesz a futballba, azt vissza is kapja tőle.”

A vezetőedző összességében elégedett lehetett a párharc végkimenetelével.

„Úgy gondolom, a két mérkőzést összevetve megérdemelten jutottunk tovább.”