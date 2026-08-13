Urbán Zita a 15. helyen végzett 3000 méter akadályon az atlétikai Eb-n

Urbán szinte végig a 12-13. hely körül futott, a hajrában kissé visszaesett, így a 15. pozícióban végzett.

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Női 3000, döntő

Európa-bajnok: Gesa Felicitas Krause (Németország) 9:12.69

2. Alice Finot (Franciaország) 9:14.24

3. Olivia Gürth (Németország) 9:15.33

…

15. Urbán Zita (Magyarország) 9:52.49

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Esti program (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 21.00) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

19.35: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor visszalépett), gerelyhajítás

20.40: női hármasugrás, DÖNTŐ

20.50: női rúdugrás, DÖNTŐ (Klekner Hanga)

21.29: női 3000 m akadály, DÖNTŐ (Urbán Zita)

21.45: férfi diszkoszvetés, DÖNTŐ

22.10: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor visszalépett), 1500 m (utolsó szám)

22.28: férfi 800 m, DÖNTŐ

22.50: női 200 m, DÖNTŐ (Takács Boglárka)