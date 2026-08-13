Nemzeti Sportrádió

Urbán Zita a 15. helyen végzett 3000 méter akadályon az atlétikai Eb-n

R. P.R. P.
2026.08.13. 21:45
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Urbán Zita (Fotó: MTi/Czeglédi Zsolt)
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atlétikai Eb Urbán Zita atlétika
Urbán Zita a 15. helyen végzett a nők 3000 méteres akadályfutásában a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon.

Urbán szinte végig a 12-13. hely körül futott, a hajrában kissé visszaesett, így a 15. pozícióban végzett.

ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Női 3000, döntő
Európa-bajnok: Gesa Felicitas Krause (Németország) 9:12.69
2. Alice Finot (Franciaország) 9:14.24
3. Olivia Gürth (Németország) 9:15.33

15. Urbán Zita (Magyarország) 9:52.49

ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Esti program (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 21.00) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
19.35: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor visszalépett), gerelyhajítás
20.40: női hármasugrás, DÖNTŐ
20.50: női rúdugrás, DÖNTŐ (Klekner Hanga)
21.29: női 3000 m akadály, DÖNTŐ (Urbán Zita)
21.45: férfi diszkoszvetés, DÖNTŐ
22.10: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor visszalépett), 1500 m (utolsó szám)
22.28: férfi 800 m, DÖNTŐ
22.50: női 200 m, DÖNTŐ (Takács Boglárka)

 

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