Urbán Zita a 15. helyen végzett 3000 méter akadályon az atlétikai Eb-n
Urbán szinte végig a 12-13. hely körül futott, a hajrában kissé visszaesett, így a 15. pozícióban végzett.
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Női 3000, döntő
Európa-bajnok: Gesa Felicitas Krause (Németország) 9:12.69
2. Alice Finot (Franciaország) 9:14.24
3. Olivia Gürth (Németország) 9:15.33
…
15. Urbán Zita (Magyarország) 9:52.49
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Esti program (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 21.00) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
19.35: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor visszalépett), gerelyhajítás
20.40: női hármasugrás, DÖNTŐ
20.50: női rúdugrás, DÖNTŐ (Klekner Hanga)
21.29: női 3000 m akadály, DÖNTŐ (Urbán Zita)
21.45: férfi diszkoszvetés, DÖNTŐ
22.10: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor visszalépett), 1500 m (utolsó szám)
22.28: férfi 800 m, DÖNTŐ
22.50: női 200 m, DÖNTŐ (Takács Boglárka)