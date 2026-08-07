Erste Liga: a magyar bajnokhoz igazolt a FEHA ponterős csatára

A Budapest Jégkorong Akadémia HC-nál folytatja pályafutását William Zapernick. A 26 éves csatár az előző nyáron érkezett az Erste Ligába, és a fehérváriaknál a 31 mérkőzésen lőtt 16 góljával és 8 gólpasszával a FEHA19 házi pont- és gólkirálya volt, a mesterlövészek listáján az összesített hetedik helyen végzett.