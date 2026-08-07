Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: a magyar bajnokhoz igazolt a FEHA ponterős csatára

2026.08.07. 09:31
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Fotó: Facebook/Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club
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Budapest Jégkorong Akadémia HC  William Zapernick FEHA19 Erste Liga
A kanadai-magyar William Zapernick elhagyta a FEHA19 csapatát és a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC-ban folytatja pályafutását.

A Budapest Jégkorong Akadémia HC-nál folytatja pályafutását William Zapernick. A 26 éves csatár az előző nyáron érkezett az Erste Ligába, és a fehérváriaknál a 31 mérkőzésen lőtt 16 góljával és 8 gólpasszával a FEHA19 házi pont- és gólkirálya volt, a mesterlövészek listáján az összesített hetedik helyen végzett.

 

Budapest Jégkorong Akadémia HC  William Zapernick FEHA19 Erste Liga
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