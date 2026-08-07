Erste Liga: a magyar bajnokhoz igazolt a FEHA ponterős csatára

A kanadai-magyar William Zapernick elhagyta a FEHA19 csapatát és a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC-ban folytatja pályafutását.
A Budapest Jégkorong Akadémia HC-nál folytatja pályafutását William Zapernick. A 26 éves csatár az előző nyáron érkezett az Erste Ligába, és a fehérváriaknál a 31 mérkőzésen lőtt 16 góljával és 8 gólpasszával a FEHA19 házi pont- és gólkirálya volt, a mesterlövészek listáján az összesített hetedik helyen végzett.
Legfrissebb hírek
Ötszörös magyar bajnok érkezik a debreceni hokicsapatba
Jégkorong
2026.08.05. 12:09
Erste Liga: ötszörös bajnok csatárt igazolt a DEAC
Jégkorong
2026.08.04. 13:49
Erste Liga: Nagy Krisztián visszatért a magyar bajnokhoz
Jégkorong
2026.08.03. 16:25
Erste Liga: a címvédőtől igazolt a Brassó
Jégkorong
2026.08.01. 16:15
Erste Liga: lassan összeáll a FEHA19 kerete
Jégkorong
2026.07.27. 11:30
Erste Liga: válogatott hátvéddel erősít a magyar bajnok
Jégkorong
2026.07.24. 10:51
Szeptember tizedikén indul a magyar hokiszezon
Jégkorong
2026.07.24. 10:14