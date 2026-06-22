Jégkorong Kontinentális Kupa: Észtországban kezd a magyar bajnok BJA

A magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia októberben Észtországban kezdi meg a Kontinentális Kupa küzdelmeit, s még az Erste Ligában második helyen záró és az aranyérmes Gyergyói HK visszalépése miatt bekerülő Corona Brasov, valamint a horvát IHC Zagreb csapatával találkozik.

A négyes első helyezettje jut a második körbe, a november közepén sorra kerülő tornának az olasz Asiago lesz a házigazdája, és itt lép pályára még a kazah Nomad Asztana és a dán Herlev Eagles. Ebből a kvartettből az első három jut a januári hatos döntőbe.

A KONTINENTÁLIS KUPA MENETRENDJE

1. forduló (október 16-18.)

A-csoport (Vilnius): HK Mogo (lett), Szokol Kijev (ukrán), Elektrenai Energija (litván), CH Jaca (spanyol)

B-csoport (Kohtla-Järve): Viru Sputnik (észt), Corona Brasov (román), Budapest Jégkorong Akadémia HC, IHC Zagreb (horvát)

2. forduló (november 13-15.)

C-csoport (Rouen): GKS Katowice (lengyel), Rouen Dragons (francia), Belfast Giants (brit), az A-csoport győztese

D-csoport (Asiago): Asiago (olasz), Nomad Asztana (kazah), Herlev Eagles (dán), a B-csoport győztese

Hatos döntő (január 14-17.)

A C- és D-csoport első három helyezettje