Erste Liga: ponterős hátvédjével hosszabbított a DEAC

A jégkorong Erste Liga egyik legponterősebb védőjátékosával, Nyikita Usztyinyenkóval hosszabbított szerződést a DEAC.
A 31 éves fehérorosz védő, Nyikita Usztyinyenko 2024-ben érkezett Debrecenbe, ahol a második Erste Liga-szezonjában is aktívan termelte a pontokat: az alapszakaszban 32 mérkőzésen hét gólt lőtt és 19 gólpasszt osztott ki, míg a negyeddöntő során hét meccsen egy gólt szerzett és öt asszisztot jegyzett.
Usztyinyenko a 2025–2026-os idényben a liga negyedik legtöbb pontot szerző hátvédje volt, a DEAC az elmúlt két szezonban magyar bajnoki ezüstérmes lett.
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