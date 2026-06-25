Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: ponterős hátvédjével hosszabbított a DEAC

2026.06.25. 16:38
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Nyikita Usztyinyenkóval (feketében) szerződést hosszabbított a DEAC (Fotó: Getty Images)
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Nyikita Usztyinyenko DEAC jégkorong Erste Liga szerződéshosszabbítás
A jégkorong Erste Liga egyik legponterősebb védőjátékosával, Nyikita Usztyinyenkóval hosszabbított szerződést a DEAC.

A 31 éves fehérorosz védő, Nyikita Usztyinyenko 2024-ben érkezett Debrecenbe, ahol a második Erste Liga-szezonjában is aktívan termelte a pontokat: az alapszakaszban 32 mérkőzésen hét gólt lőtt és 19 gólpasszt osztott ki, míg a negyeddöntő során hét meccsen egy gólt szerzett és öt asszisztot jegyzett.

Usztyinyenko a 2025–2026-os idényben a liga negyedik legtöbb pontot szerző hátvédje volt, a DEAC az elmúlt két szezonban magyar bajnoki ezüstérmes lett.

 

Nyikita Usztyinyenko DEAC jégkorong Erste Liga szerződéshosszabbítás
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