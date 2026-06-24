Hosszabbított Dzsudzsák Balázzsal a Debrecen – hivatalos

A Debrecen szerdai közleménye szerint Dzsudzsák Balázs csapatkapitány újabb egy évre, azaz 2027 nyaráig írt alá.

„Csapatkapitányunk 2020-ban tért vissza nevelőegyesületébe, a DVSC-be, azóta is vezéregyénisége és meghatározó játékosa együttesünknek a pályán és a pályán kívül is. A magyar labdarúgás válogatottsági rekordere egyetlen idényben sem maradt adós a gólokkal és gólpasszokkal, az előző kiírásban 6 találatig és 5 asszisztig jutott. Hajrá, Dzsudzsi, hajrá, Loki!” – fogalmaztak a debreceniek.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Plamen Andrejev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország), Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)

Kiszemeltek:

Távozók: Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas – szabadon igazolhatóként), Demjén Patrik (MTK – szabadon igazolhatóként), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Szűcs Tamás (Famalicao – Portugália), Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Pálfi Donát (lejár a szerződése)