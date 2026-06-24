Nemzeti Sportrádió

Hosszabbított Dzsudzsák Balázzsal a Debrecen – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.06.24. 13:29
null
Dzsudzsák Balázs a következő idényben is a Lokit erősíti (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
labdarúgó NB I Debreceni VSC Dzsudzsák Balázs szerződéshosszabbítás
A labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC a hivatalos honlapján bejelentette, hogy meghosszabbította csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs szerződését.

A Debrecen szerdai közleménye szerint Dzsudzsák Balázs csapatkapitány újabb egy évre, azaz 2027 nyaráig írt alá.

„Csapatkapitányunk 2020-ban tért vissza nevelőegyesületébe, a DVSC-be, azóta is vezéregyénisége és meghatározó játékosa együttesünknek a pályán és a pályán kívül is. A magyar labdarúgás válogatottsági rekordere egyetlen idényben sem maradt adós a gólokkal és gólpasszokkal, az előző kiírásban 6 találatig és 5 asszisztig jutott. Hajrá, Dzsudzsi, hajrá, Loki!” – fogalmaztak a debreceniek.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: Plamen Andrejev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország), Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)
Kiszemeltek: 
Távozók: Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas – szabadon igazolhatóként), Demjén Patrik (MTK – szabadon igazolhatóként), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Szűcs Tamás (Famalicao – Portugália), Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Pálfi Donát (lejár a szerződése)

 

labdarúgó NB I Debreceni VSC Dzsudzsák Balázs szerződéshosszabbítás
Legfrissebb hírek

Michalecz szerint 10-15 százalékkal csökkennek az átlagbérek az NB I-ben

Labdarúgó NB I
3 órája

Közel az egyezség, az MTK-hoz igazolhat a Honvéd támadója – NS-infó

Labdarúgó NB I
4 órája

Bejelentette Markgráf Ákos érkezését az Újpest

Labdarúgó NB I
18 órája

Az ETO Petrással és Megyerivel is szerződést hosszabbított

Labdarúgó NB I
20 órája

Az FTC 30 fős kerettel utazott el az ausztriai edzőtáborba

Labdarúgó NB I
22 órája

Efraín Juárez előbb meccselt, majd éneklésre készült az ETO edzőtáborában

Labdarúgó NB I
2026.06.20. 17:13

Felkészülés: tíz gólt szerzett első nyári mérkőzésén a Paks

Labdarúgó NB I
2026.06.20. 13:28

A Nyíregyháza szerződést hosszabbított Májer Milánnal

Labdarúgó NB I
2026.06.20. 10:08
Ezek is érdekelhetik