Nemzeti Sportrádió

Az U-válogatott Bakti Balázs Eszékre szerződött

P. K.P. K.
2026.06.25. 16:48
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Bakti Balázs (balra) Eszékre szerződött (Fotó: nk-osijek.hr)
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NK Osijek NK Nafta Zalaegerszeg Bakti Balázs
Bakti Balázs a télen Zalaegerszegről szerződött a szlovén Naftához, melynél két és fél éves szerződést írt alá, az új idényt azonban már a horvát NK Osijeknél kezdheti meg – az eszékiek csütörtökön jelentették be a szerződtetését.

 

„A magyar Bakti Balázs kétéves szerződést írt alá, további egy évvel meghosszabbítható opcióval” – jelentette be csütörtökön a horvát élvonalban szereplő NK Osijek a honlapján.

A klub a bemutatójában kiemeli, hogy a 21 éves Bakti a télen Zalaegerszegről került a tavasszal a szlovén másodosztályban szerepelt NK Naftához, melynél 16 tétmeccsen két gólt szerzett és öt gólpasszt adott. A Naftában a védekező párharcai 69 százalékát nyerte meg, letámadásból átlagosan 3.88 labdát szerzett, 7.51 volt a progresszív passzainak átlaga – írja az nk-osijek.hr. (A horvát klub honlapja egyébként azt is írja, hogy Bakti kölcsönbe került a télen a ZTE-től a szlovén klubhoz, de az MLSZ hivatalos adatbázisa szerint végleges átigazolásról volt szó, nem kölcsönről.) 

„Boldog vagyok, hogy itt lehetek. Ez egy fontos lépés a karrieremben. Jól sikerült a tavaszi szezonom Szlovéniában, és bár a bajnokságot nem tudtuk megnyerni a másodosztályban, sikerült feljutnunk az első osztályba. Sok meccset játszottam és jó benyomást tettem, ezért is hívott az Eszék” – nyilatkozta új klubja honlapjának a korosztályos válogatott középpályás, aki az NB I-ben a 2021–2022-es idényben, a Puskás Akadémiában mutatkozott be, majd 2024-től Zalaegerszegen szerepelt. Az NB I-ben összesen 56 meccset játszott, két gólt és négy gólpasszt ért el. 

Az NK Osijek a 2025–2026-os idényben a tízcsapatos horvát élvonalban a 9. helyen végzett és maradt benn, így az új évadot is az első osztályban kezdheti meg. 

 

NK Osijek NK Nafta Zalaegerszeg Bakti Balázs
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