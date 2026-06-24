Ezért nem alkalmazták Jude Bellinghammel szemben az új szabályt

Nos, a szabály szerint önmagában nem tilos eltakarni a szájat. Csak akkor nem szabad, ha a két (vagy több) játékosnak nézeteltérése támad. Ilyenkor szigorúan tilos. Mivel Bellingham és Ayew nem veszett össze, hanem barátian csevegett, nem kellett akalmazni ezt a büntetést. Ezt a FIFA játékvezetői bizottságának vezetője, Pierluigi Collina is kifejtette a szabálymagyarázat során.