Ezért nem alkalmazták Jude Bellinghammel szemben az új szabályt
A labdarúgó-vb-n a szájeltakarásos szabály miatt felvetődött a kérdés, hogy miért nem állították ki az angoloktól Jude Bellinghamet a Ghána elleni csoportmeccsen? A felvételek tanúsága szerint a Real Madrid sztárja elfedte a száját, miközben Jordan Ayewvel konzultált. A magyarázat egyszerű.
Nos, a szabály szerint önmagában nem tilos eltakarni a szájat. Csak akkor nem szabad, ha a két (vagy több) játékosnak nézeteltérése támad. Ilyenkor szigorúan tilos. Mivel Bellingham és Ayew nem veszett össze, hanem barátian csevegett, nem kellett akalmazni ezt a büntetést. Ezt a FIFA játékvezetői bizottságának vezetője, Pierluigi Collina is kifejtette a szabálymagyarázat során.
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