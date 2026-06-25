Maratoni kajak-kenu Eb: két felnőtt érem a rövid körben

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Csépe Panna hatalmas küzdelemben lett második a rövid körben, amelyben Sinkó Panna hetedik helyen ért célba.

A kenu egyesben érdekelt Kisbán Zsófia bronzérmes lett, mögötte Matkovics Lili futott be negyediknek.

Férfi C-1-ben Laczó Dániel hatodik, Pluzsik Mihály tizedik, míg a kajakos Sellyei Csanád negyedik, Noé Bálint pedig hetedik lett.

Az ifjúságiak között Haris Hunor C-1 rövid körben eredetileg második lett. A versenybíróságtól azonban 15 másodperc büntetést kapott, így visszasorolták a harmadiknak, ám a testület felülvizsgálta az esetet, és végül valóban ezüstérmesnek hirdették ki.