Nemzeti Sportrádió

Maratoni kajak-kenu Eb: két felnőtt érem a rövid körben

V. H. L.V. H. L.
2026.06.25. 17:10
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Csépe Panna ezüstérmes lett (Fotó: Czinege Melinda)
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Csépe Panna Kisbán Zsófia maratoni kajak-kenu Eb
A kajakos Csépe Panna ezüst-, a kenus Kisbán Zsófia pedig bronzérmet szerzett rövid körben a romániai Pitestiben zajló maraton Európa-bajnokságon csütörtökön.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Csépe Panna hatalmas küzdelemben lett második a rövid körben, amelyben Sinkó Panna hetedik helyen ért célba.

A kenu egyesben érdekelt Kisbán Zsófia bronzérmes lett, mögötte Matkovics Lili futott be negyediknek.

Férfi C-1-ben Laczó Dániel hatodik, Pluzsik Mihály tizedik, míg a kajakos Sellyei Csanád negyedik, Noé Bálint pedig hetedik lett.

Az ifjúságiak között Haris Hunor C-1 rövid körben eredetileg második lett. A versenybíróságtól azonban 15 másodperc büntetést kapott, így visszasorolták a harmadiknak, ám a testület felülvizsgálta az esetet, és végül valóban ezüstérmesnek hirdették ki.

 

Csépe Panna Kisbán Zsófia maratoni kajak-kenu Eb
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