Az Arsenal végleg megszerezte az ecuadori kulcsembert

A 24 éves ecuadori válogatott védő az előző idényt kölcsönben töltötte a londoni klubnál, amelynek színeiben 39 mérkőzésen lépett pályára minden sorozatot figyelembe véve, és részese volt a Premier League-győzelemnek.

Hincapié szeptemberben mutatkozott be az Arsenalban. A bajnokságban húsz alkalommal volt kezdő, Mikel Arteta csapata pedig mindössze 27 gólt kapott a Premier League idényében. A budapesti Bajnokok Ligája-döntőben, a Paris Saint-Germain ellen is a kezdőcsapatban kapott helyet.

Az ecuadori válogatottban eddig 54 alkalommal szerepelt, és négy nagy nemzetközi tornán képviselte hazáját, köztük a 2026-os világbajnokságon is.