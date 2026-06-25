Nemzeti Sportrádió

Az Arsenal végleg megszerezte az ecuadori kulcsembert

R. D. P.R. D. P.
2026.06.25. 15:34
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Piero Hincapié a második világbajnokságán szerepel (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Arsenal Piero Hincapié
Az angol bajnok Arsenal hivatalos honlapján bejelentette, hogy élt a vásárlási opciójával, így végleg megszerezte Piero Hincapiét a Bayer Leverkusentől.

A 24 éves ecuadori válogatott védő az előző idényt kölcsönben töltötte a londoni klubnál, amelynek színeiben 39 mérkőzésen lépett pályára minden sorozatot figyelembe véve, és részese volt a Premier League-győzelemnek.

Hincapié szeptemberben mutatkozott be az Arsenalban. A bajnokságban húsz alkalommal volt kezdő, Mikel Arteta csapata pedig mindössze 27 gólt kapott a Premier League idényében. A budapesti Bajnokok Ligája-döntőben, a Paris Saint-Germain ellen is a kezdőcsapatban kapott helyet.

Az ecuadori válogatottban eddig 54 alkalommal szerepelt, és négy nagy nemzetközi tornán képviselte hazáját, köztük a 2026-os világbajnokságon is.

 

foci vb 2026 Arsenal Piero Hincapié
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