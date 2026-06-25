A Ferrari új motorral támad; a Mercedes kész csapatutasításokat alkalmazni Spielbergben

Norris félelme akár a következő hétvégén is beigazolódhat, ugyanis a Ferrari bejelentette, hogy már Ausztriában beveti a módosított erőforrását, amelyet az ADUO-rendszer keretein belül fejlesztett ki. A Scuderia már a meleg spanyolországi körülmények között is felvette a versenyt a Mercedesszel, a stratégiai játszmákban tőle szokatlan módon aktív szerepet vállalt, miközben az aerodinamikai újításai is beváltak, a motorhátrány pedig szinte teljesen eltűnt.

Az olaszok ráadásul a hírek szerint a pályán kívül is megnyertek egy jelentős csatát német riválisukkal szemben. A Mercedes legutóbbi fejlesztései részeként új hátsó diffúzort vetett be, amellyel magára irányította az ellenfelek figyelmét. Közülük a Ferrari állásfoglalást is kért a Nemzetközi Automobil-szövetségtől (FIA), hogy tisztázza a megoldás szabályosságát.

Az értesülések szerint a szövetség a tiltás felé hajlik, és már az Osztrák Nagydíj előtt kész lenne ellehetetleníteni a szóban forgó megoldás alkalmazását, a Mercedes ugyanakkor küzd azért, hogy legalább a brit futamig haladékot kapjon. A barcelonai frissítések, a továbbfejlesztett erőforrás és a várható technikai direktíva eredményeként a Ferrari előtt komoly lehetőség áll, hogy teljesen utolérje a Mercedest, és akár az erősorrend élére is álljon már a nyári időszakban.

LECLERC-NEK BIZONYÍTANIA KELL Hiába a Ferrari előretörése, Charles Leclerc teljesítménye jelentősen visszaesett az elmúlt nagydíjakon. A monacói Kanadában és hazai közönsége előtt is küszködött a fékérzettel, utóbbi helyszínen pedig az időmérőn és a versenyen is összetörte az autót. Noha Leclerc az előző futamhétvégén, Spanyolországban már más fékrendszer-konfigurációt használt, és azonnal javulást tapasztalt, döntő pillanatban ismét hibázott, így a barcelonai időmérőt is a falban zárta, majd a versenyt hidraulikus meghibásodás miatt kényszerült feladni. A két egymást követő versenyen pont nélkül maradó Leclerc előtt ezért kulcsfontosságú hétvége áll: újra meg kell találnia a formáját, hiszen a Scuderia bajnoki reményei szempontjából létfontosságú lenne, hogy mindkét versenyzője a lehető legtöbb pontot szerezze.

A Red Bull hazai pályán zárkózna vissza

A Red Bull az előző évi nagy hajrá után a középmezőnyben kezdte az új éra első szezonját, és bár azóta sikerült előrelépnie, egyelőre csak a negyedik erőt képviseli a Mercedes, a Ferrari és a McLaren mögött. Max Verstappen a legtöbb hétvégén nem igazán érezte magát komfortosan az autóban, és az új szabályrendszer egyik leghangosabb kritikusa is volt. Bár a holland már megerősítette, hogy jövőre is marad a Formula–1-ben, továbbra is kérdéses, hogy a „vörös bikák” kötelékében folytatja-e pályafutását.

A Mercedes a hírek szerint továbbra sem tett le a négyszeres világbajnok megszerzéséről, és a bajnokság eddigi alakulása is kedvezhet egy ilyen forgatókönyv megvalósulásának. A házon belüli küzdelemben ugyanis már a szezon elején átvette a vezetést Antonelli, ami megkönnyítheti az „ezüstnyilak” döntéshozatalát is.

Már tavaly is arról szóltak a hírek, hogy Verstappen érkezése esetén Russell ülése kerülhet nagyobb veszélybe, de akkor Wolff nyilatkozatai alapján ez még inkább távoli forgatókönyvnek tűnt. A Mercedes azonban ismét egy-egy szezonra szerződtette Russell és Antonelli párosát, így a pilótakérdés újra napirendre kerülhet.

Bár Verstappen jelenlegi Red Bull-os szerződése alapján hosszú távra, egészen 2028 végéig elkötelezte magát, minden eddiginél nagyobb esély mutatkozik arra, hogy aktiválhatja a kilépési záradékát. A feltételezések szerint a kontraktusban szerepel egy olyan kitétel, amely lehetővé teszi a távozást, amennyiben a nyári szünetig nem áll a világbajnoki tabella első két helyén. Verstappen jelenleg a hetedik pozíciót foglalja el, hátránya pedig mintegy 60 pont a második helyen álló Hamiltonhoz képest.

A Red Bull most ennek igyekszik elejét venni azzal, hogy a szezon eddigi legnagyobb fejlesztési csomagját viszi el hazai futamára. Az osztrák istálló várhatóan eléri a minimum súlyhatárt is, ami további előrelépést jelenthet. A korábbi tanácsadó, Helmut Marko szerint az idény jelenlegi szakaszában akár 4-5 tizedmásodperces javulás sem kizárt, és úgy véli, a Red Bull akár a győzelemért is harcba szállhat a hétvégén. Ha a „vörös bikák” valóban ilyen mértékű előrelépést tesznek, az Verstappent is a maradás felé terelheti.

Verstappen jövője továbbra is forró témát jelent (Fotó: AFP)

A McLaren mire lesz képes az egyik kedvenc vadászterületén?

Noha a McLaren a meleg spanyolországi viszonyok között valóban jobb formát mutatott, és Norris – Antonelli kiesésének köszönhetően – visszatért a dobogóra, világossá vált, hogy a Ferrari egyértelműen elé került a legutóbbi fejlesztésekkel. A wokingiak ugyanis Miamiban még első számú kihívónak tűntek, ám azóta több csalódást keltő hétvégét zártak, és a megbízhatósági problémákat sem sikerült megoldaniuk.

A címvédő csapat a soron következő nagydíjra azonban újabb fejlesztésekkel készül, és a forró európai nyár is a segítségére lehet, miközben egy számára kedvező helyszínen térhet vissza a győzelemért vívott harcba. A McLaren az elmúlt hat spielbergi versenyből négyet zárt a dobogón, ráadásul tavaly kettős győzelmet aratott Norris vezérletével.

A regnáló bajnok különösen jól szerepel Ausztriában: ott szerezte meg pályafutása első dobogóját 2020-ban, és a 2025-ös győzelmét megelőző évben is az első helyért harcolt, amikor összeért Verstappennel. A saját Macarena-szárnyát is bevető McLaren tehát okkal bízhat abban, hogy jobb formába lendülhet most hétvégén, és akár komoly tényezővé is előreléphet vasárnap.

MI VÁRHATÓ AZ OSZTRÁK NAGYDÍJON?

Egy szabad hétvége után folytatódik a világbajnokság: a nyolcadik állomás Spielberg, ahol a 39. Osztrák Nagydíjat rendezik meg. A 4326 méter hosszú pálya kiváló adottságainak köszönhetően több emlékezetes csatát is hozott már az évek során, és nemegyszer az első helyért zajlott a küzdelem. A hétvégére hirdetett hőségriadó és a nyomvonal elhelyezkedése ráadásul újfajta kihívás elé állíthatja az idei szabályrendszert.

Az előrejelzések szerint ugyanis egész hétvégén 31 Celsius-fok feletti hőmérséklet várható, vagyis a Spanyolországban tapasztaltnál is melegebb körülmények fogadhatják a mezőnyt. Emellett az aszfaltcsík több mint 600 méterrel fekszik a tengerszint felett, amivel a teljes versenynaptár egyik legmagasabban fekvő helyszíne. Az új erőforrásokat tehát először vetik be ilyen környezetben, és érdekes lesz látni, a különböző motorkoncepciók miként vizsgáznak.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy több élcsapat is fejlesztésekkel készül, ráadásul a Ferrari új erőforrást is bevet, könnyen előfordulhat, hogy az elmúlt nagydíjakhoz képest teljesen más kép rajzolódik ki Ausztriában.

Hiába a hőségriadó, a Pirelli nem számít arra, hogy a gumikopás döntő tényezővé válik a hétvégén. A hivatalos gumibeszállító szerint Spielbergben a degradáció elsősorban hőeredetű, miközben a jelenlegi abroncsok egyenletesebb teljesítménye miatt akár az egykiállásos stratégia is reális opció lehet. Mindez annak fényében különösen érdekes, hogy a gyártó a C3-as, a C4-es és a C5-ös, vagyis a három leglágyabb keveréket viszi Ausztriába.

A Pirelli emellett rámutatott, hogy a kigyorsítási zónák elsősorban a hátsó abroncsokat veszik igénybe, ugyanakkor a pilótáknak a lejtős féktávokon az első tengelyre is figyelniük kell. A pálya ráadásul 63 méteres szintkülönbséggel rendelkezik, ami a második legnagyobb a versenynaptárban. A magaslati környezet és a ritkább levegő csökkenti a leszorítóerőt, ami a gumik fokozott megcsúszását és nagyobb hőterhelését eredményezheti. Persze, az esetleges vasárnapi zivatarok minden előzetes várakozást felboríthatnak – jelenleg 25 százalék az esélye annak, hogy a verseny idején leszakad az ég.

Ami a történelmi múltat illeti, Verstappen vezeti az örökranglistát négy sikerrel. Mögötte Valtteri Bottas következik két győzelemmel, míg Hamilton, Leclerc, Russell és Norris egyaránt egyszer állhatott fel a dobogó felső fokára a helyszínen.

Ami a jelenlegi formát illeti, továbbra is a Mercedes számít az első számú esélyesnek, de a várakozások szerint a Ferrari, a McLaren és akár a Red Bull is fenyegetést jelenthet rá, ami izgalmas hétvégét vetít előre.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 5 6 9 156 2. Lewis Hamilton 1 4 10 115 3. George Russell 1 3 8 106 4. Charles Leclerc – 2 8 75 5. Lando Norris – 2 7 73 6. Oscar Piastri – 2 6 58 7. Max Verstappen – 1 7 55 8. Pierre Gasly – 1 7 41 9. Isack Hadjar – – 4 34 10. Liam Lawson – – 6 28 11. Oliver Bearman – – 4 18 12. Franco Colapinto – – 4 16 13. Arvid Lindblad – – 4 13 14. Carlos Sainz – – 3 6 15. Alexander Albon – – 2 5 16. Esteban Ocon – – 2 3 17. Gabriel Bortoleto – – 1 2 18. Fernando Alonso – – 1 1

KONSTRUKTŐRÖK 1. Mercedes 262 2. Ferrari 190 3. McLaren-Mercedes 131 4. Red Bull-Ford 89 5. Alpine-Mercedes 57 6. Racing Bulls-Ford 41 7. Haas-Ferrari 21 8. Williams-Mercedes 11 9. Audi 2 10. Aston Martin-Honda 1 11. Cadillac-Ferrari 0