Nemzeti Sportrádió

Magosi Bálint a FEHA19-ben folytatja

2026.06.20. 16:36
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Fotó: Dömötör Csaba
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FEHA19 Magosi Bálint Erste Liga
Magosi Bálint az osztrák ligában (ICEHL) szereplő Hydro Fehérvár AV19 után az Erste Ligában érdekelt FEHA19 jégkorongcsapatában játszik majd a következő idényben.

A 140-szeres válogatott, 36 éves játékos 2021-ben érkezett Székesfehérvárra a DVTK Jegesmedvéktől, azóta főleg az osztrák bajnokságban szerepelt, ám a legutóbbi szezonban már négy alkalommal viselte a FEHA19 mezét.

„Ahogy a korábbi években is, maximálisan próbálom majd odatenni magam minden edzésre és mérkőzésre. A felelősségem annyival nagyobb, hogy a fehás srácok java része most kóstol bele a profi jégkorongba, én pedig próbálok nekik mind fizikálisan, mind mentálisan sokat segíteni. Ha az első randink összejön a feleségemmel, néhány srác a fiam lehetne. Viccet félretéve, tényleg próbálok nekik segíteni mindenben, illetve átadni azt, amit az edzők kérnek, valamint a saját tapasztalataimat is” – fogalmazott a liga honlapján Magosi.

Az előző kiírásban ezüstérmes Corona Brasov szerződést hosszabbított Adorján Attilával. A 29 éves kapus tavaly nyáron csatlakozott négy csíkszeredai évad után a brassóiakhoz, ahol első idényében az alapszakaszban 91.6 százalékkal védett, a negyeddöntőben 95.4, az elődöntőben 91.2, míg a Gyergyói HK elleni fináléban 88.7 százalékkal teljesített.

A DVTK Jegesmedvék csapata a házi gól- és pontkirályt, a kanadai Jason Pineót tartotta meg. A 28 éves csatár 2024-ben érkezett Miskolcra, ahol második idényében a 26 alapszakasz-mérkőzésen elért 11 góljával és 32 pontjával volt a legjobb. A negyeddöntő hét összecsapásán öt góllal és négy gólpasszal volt a borsodiak vezére, míg az elődöntőben három meccsen 1+1 került a neve mellé.

 

FEHA19 Magosi Bálint Erste Liga
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