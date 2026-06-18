Szilassy Zoltán: Felfelé lógunk ki az Erste Ligából

NEM ÉRT VÉGET az idény Szilassy Zoltánnak, miután beugró vezetőedzőként (Markus Juurikkala menesztése után ő vezette az idény végéig a Gyergyói HK-t) megnyerte az Erste Ligát a gyergyóiakkal, mert a magyar férfiválogatott másod­edzőjeként a felkészülési időszakban és az A-csoportos világbajnokságon is rengeteg feladata volt. A magyar bázisú ligában sikerült a címvédés, ráadásul – ha nem is könnyedén, de – magabiztos játékkal a svájci elit vb-n pedig benn maradtak a mieink, így a szakvezető már a következő évad kihívásaira készül. Ezzel kapcsolatban megkérdeztük tőle, tervezi-e átalakítani a GYHK keretét a nyáron?

„Erősíteni nem kell a keretünket, hiszen a liga sajnos egyre inkább gyengül – mondta a Nemzeti Sportnak Szilassy Zoltán, a Gyergyói HK általános igazgatója. – Egyben kell tartanunk a csapatot. Kétségtelen, felfelé lógunk ki az Erste Ligából, évek óta székely csapatok nyerik meg a bajnokságot, legutóbb kétezertizenkilencben ért fel a csúcsra anyaországi együttes, a Ferencváros. Az idény elején azt mondtam, hogy a BJA HC és a Corona Brasov lesz a két legnagyobb riválisunk, így is lett, az elődöntőben ez a két csapat hetedik meccsen döntötte el a továbbjutást. Vannak minőségi, légiósszintű honosított játékosaink, így a Magyar Jégkorongszövetség szabályszigorítása, amely szerint a következő kiírástól csak öt légióst lehet szerepeltetni meccsenként, nem érint érzékenyen minket. A román bajnokság példájából kiindulva viszont nem vagyok biztos benne, hogy a ligának jót tesznek az új előírások. A magyar férfiválogatott stábtagjaként megértem, hogy a cél a magyar fiatalok szerepeltetése, fejlesztése, ugyanakkor kontraproduktív is lehet, ha egy fiatalnak nem kell megküzdenie a helyéért. Ezért nagyon óvatosan kell bánni a légiósszám szabályozásával, hogy ne essen a bajnokság színvonala, és ne kerüljenek túlságosan kényelmes helyzetbe a fiatalok. Ezen a szinten teljesen jogos, ha negyven év körüli játékosok kapnak szerepet a teljesítményük miatt. Újra és újra felvetődik, hogy piaci alapon kellene működnie a hokinak, hogy fenntarthatónak, minél jobban eladhatónak kell lennie, amihez minőségi sportélményre, szórakoztató show-ra van szükség, ám a színvonal csökkenése épp az ellenkezőjét hordozza magában.”

Az idő minden bizonnyal eldönti, hogyan hat az Erste Ligára az újabb szabályszigorítás, és a tapasztalatgyűjtés utáni felülvizsgálat szükségessé tehet további változtatásokat. Egyelőre nem nagyon látni olyan szereplőt a magyar bázisú bajnokságban, amely hosszú távon megszorongathatná a Gyergyó, Brassó kettőst, különösen előbbit. Persze lehet, hogy ez nem is lenne reális cél, hiszen a GYHK már évek óta ambiciózus terveket szövöget, szívesen csatlakozna az Erste Ligánál erősebb bajnoksághoz, az ICEHL-hez vagy a szlovák Extraligához. Sportszakmailag úgy látszik, egyre inkább készen áll a klub a szintlépésre, de a vezetőségnek a jégpályán kívüli kihívásokkal is szembe kell néznie, ha célba akar érni.

„Ez hosszú távú projekt, és ahhoz, hogy sikerüljön, rengeteg problémát meg kell oldanunk. A csapat székhelyének földrajzi elhelyezkedése azt sem teszi lehetővé, hogy a szlovák, és azt sem, hogy az osztrák bázisú ligában induljunk. Olaszországtól és Ausztriától is nagyon messze vagyunk, és ezekben az alsó- és középkategóriás ligákban, mint az ICEHL, nem lehet áthidalni akkora távolságokat, mint például az NHL-ben vagy a KHL-ben, amelyekben több ezer kilométert repkednek a csapatok. Éppen ezért már a kezdetektől valami olyasmiben gondolkodunk, hogy Budapesten játsszuk a hazai mérkőzéseinket. Korábban azt tűztük ki célul, hogy a 2028–2029-es idényre oldjuk meg egy Erste Ligánál erősebb bajnoksághoz való csatlakozásunkat” – mondta Szilassy Zoltán.

A Corona Brasov lépett a GYHK helyébe

KONTINENTÁLIS KUPA. A Gyergyói Hoki Klub román bajnokként elindulhatott volna a Kontinentális Kupában, mégsem lesz ott az észtországi csoportkörben. Megkerestük a klub vezetőségét, hogy megtudjuk, mi áll a döntés hátterében, egyelőre nem kaptunk választ. Ami biztos, hogy a GYHK helyett a román bajnoki ezüstérmes Corona Brasov indul a nemzetközi megméretésen, amelynek első körében a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC-val, az olasz Asiagóval, az észt Viru Sputnikkal és a horvát IHC Zagrebbel mérkőzik meg.