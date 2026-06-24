Nemzeti Sportrádió

Osztrák jégkorongliga: magyar válogatott hátvédjével hosszabbított az FTC

2026.06.24. 16:41
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Hadobás Zétény (Fotó: Dömötör Csaba)
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jégkorong Hadobás Zéténnyel FTC jégkorong szerződéshosszabbítás
Szerződést hosszabbított a válogatott Hadobás Zéténnyel az osztrák jégkorongligában szereplő FTC-Telekom.

A 23 éves védő tavaly nyáron érkezett a Ferencvároshoz az amerikai harmadosztályból (ECHL). Az előző szezonban több sérülés is hátráltatta, így 29 meccsen tudott jégre lépni, és összesen öt gólpasszt adott. A magyar felnőtt válogatottnak – fiatal kora ellenére – évek óta nélkülözhetetlen tagja, az idei világbajnokságon is szerepelt.

„Úgy gondolom, hogy nagyon közel volt, és meg is érdemeltük volna a rájátszást – utalt arra, hogy az FTC újoncként éppen csak lemaradt a playoffról és a 11. helyen végzett az osztrák liga 2025–2026-os kiírásában. – Ugyanakkor egy új ligában, teljesen új csapattal és új edzővel felállva már az első szezonban tudtunk bizonyítani. Azt gondolom, lehet építkezni abból, hogy milyen jól szerepeltünk, amikor tényleg összeállt a csapat, és azt játszottuk, amit kért tőlünk a vezetőség” – mondta.

 

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