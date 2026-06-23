Szerdai sportműsor: kezdődik a vb csoportkörének utolsó fordulója

JÚNIUS 24., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

K-CSOPORT

4.00: Kolumbia–Kongói DK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

L-CSOPORT

1.00: Panama–Horvátország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

3. FORDULÓ

B-CSOPORT

21.00: Svájc–Kanada (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Bosznia-Hercegovina–Katar (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

C-CSOPORT

Csütörtök, 0.00: Skócia–Brazília (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Csütörtök, 0.00: Marokkó–Haiti (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A-CSOPORT

Csütörtök, 3.00: Csehország–Mexikó (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Csütörtök, 3.00: Dél-Afrika–Dél-Korea (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

18.00: Miami Marlins–Texas Rangers (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

Időfutam országos bajnokság, Debrecen-Bocskaikert

9.00: nők, 19 km és férfiak, 38 km

KÉZILABDA

U20-AS NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, KÍNA

G-CSOPORT

5.45: Magyarország–Tajvan (Tv: M4 Sport, 6.00-tól)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1096 (Tv: Sport2)

STRANDKÉZILABDA

Világbajnokság, Zágráb, férfiak

B-csoport, 3. (utolsó) forduló

13.00: Magyarország–Puerto Rico (Tv: M4 Sport)

SZNÚKER

Championship League, Leicester

12.00 és 17.30: 3. nap (Tv: Sport1)

TENISZ

Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon

Egyes, selejtező, 2. forduló

Benne 12.00 körül: Piros Zsombor–Billy Harris (brit, 23.)

WTA 250-es torna, Eastbourne

Egyes, 2. forduló

Benne 13.30 körül: Jelena Ostapenko (lett, 3.)–Udvardy Panna

Páros, negyeddöntő

Benne 16.30 körül: Asia Muhammad, Stollár Fanny (amerikai, magyar)–Ingrid Neel, Giuliana Olmos (észt, brazil)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Székely „Penge” Pál

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban: Magyar Zoltán

9.00: László Csabát hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: magyar teniszsikerek a múltban

12.00: Bajnokok – ifj. Albert Flórián, műsorvezető: Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt

14.00: Asszó

14.35: Szorítósarok

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Beszélgetés Boczkó Gáborral, a vívóválogatott szövetségi kapitányával

15.30: A labdarúgó-vb és a közösségi média egymásra hatása – Szabados Gábor sportközgazdász

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Somogyi Zsolt, Spiller István, Thury Gábor

17.00: Milyen változások várhatók a Ferencváros kézilabda-szakosztályánál?

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.35: A futball-vb esti és hajnali mérkőzéseinek összefoglalója

Körkapcsolás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Tóth Béla

18.00: Vendégünk Kőhalmi Emese világbajnok kajakos, aki két számban lett aranyérmes a portugáliai Európa-bajnokságon

18.35: Beszélgetés Babó Leventével, a Puskás Akadémia vezetőedzőjével

19.00: Interjú Pupp Réka cselgáncsozóval, aki bronzérmes lett az ulánbátori Grand Prix-versenyen

19.35: Merre tovább, magyar sport? – a szakmai kerekasztal-beszélgetésről jelentkezünk

20.00: Ez történt a Ferencváros kézilabda-szakosztályának sajtótájékoztatóján

20.35: Összefoglaló a labdarúgó-világbajnokság 13. játéknapján

21.00: Közvetítés a Svájc–Kanada és a Bosznia-Hercegovina–Katar vb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Jó András. Szakértő: Bene Ferenc

0.00: Közvetítés a Brazília–Skócia és a Marokkó–Haiti vb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Edvi László, Szalai Kristóf. Szakértő: Bene Ferenc

3.00: Közvetítés a Csehország–Mexikó és Dél-Afrika–Dél-Korea vb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf, Szabó Bence. Szakértő: Wukovics László