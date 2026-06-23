Szerdai sportműsor: kezdődik a vb csoportkörének utolsó fordulója
JÚNIUS 24., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
K-CSOPORT
4.00: Kolumbia–Kongói DK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
L-CSOPORT
1.00: Panama–Horvátország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
3. FORDULÓ
B-CSOPORT
21.00: Svájc–Kanada (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Bosznia-Hercegovina–Katar (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
C-CSOPORT
Csütörtök, 0.00: Skócia–Brazília (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Csütörtök, 0.00: Marokkó–Haiti (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
A-CSOPORT
Csütörtök, 3.00: Csehország–Mexikó (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Csütörtök, 3.00: Dél-Afrika–Dél-Korea (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.00: Miami Marlins–Texas Rangers (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
Időfutam országos bajnokság, Debrecen-Bocskaikert
9.00: nők, 19 km és férfiak, 38 km
KÉZILABDA
U20-AS NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, KÍNA
G-CSOPORT
5.45: Magyarország–Tajvan (Tv: M4 Sport, 6.00-tól)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1096 (Tv: Sport2)
STRANDKÉZILABDA
Világbajnokság, Zágráb, férfiak
B-csoport, 3. (utolsó) forduló
13.00: Magyarország–Puerto Rico (Tv: M4 Sport)
SZNÚKER
Championship League, Leicester
12.00 és 17.30: 3. nap (Tv: Sport1)
TENISZ
Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
Egyes, selejtező, 2. forduló
Benne 12.00 körül: Piros Zsombor–Billy Harris (brit, 23.)
WTA 250-es torna, Eastbourne
Egyes, 2. forduló
Benne 13.30 körül: Jelena Ostapenko (lett, 3.)–Udvardy Panna
Páros, negyeddöntő
Benne 16.30 körül: Asia Muhammad, Stollár Fanny (amerikai, magyar)–Ingrid Neel, Giuliana Olmos (észt, brazil)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Székely „Penge” Pál
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban: Magyar Zoltán
9.00: László Csabát hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: magyar teniszsikerek a múltban
12.00: Bajnokok – ifj. Albert Flórián, műsorvezető: Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt
14.00: Asszó
14.35: Szorítósarok
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Beszélgetés Boczkó Gáborral, a vívóválogatott szövetségi kapitányával
15.30: A labdarúgó-vb és a közösségi média egymásra hatása – Szabados Gábor sportközgazdász
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Somogyi Zsolt, Spiller István, Thury Gábor
17.00: Milyen változások várhatók a Ferencváros kézilabda-szakosztályánál?
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.35: A futball-vb esti és hajnali mérkőzéseinek összefoglalója
Körkapcsolás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Tóth Béla
18.00: Vendégünk Kőhalmi Emese világbajnok kajakos, aki két számban lett aranyérmes a portugáliai Európa-bajnokságon
18.35: Beszélgetés Babó Leventével, a Puskás Akadémia vezetőedzőjével
19.00: Interjú Pupp Réka cselgáncsozóval, aki bronzérmes lett az ulánbátori Grand Prix-versenyen
19.35: Merre tovább, magyar sport? – a szakmai kerekasztal-beszélgetésről jelentkezünk
20.00: Ez történt a Ferencváros kézilabda-szakosztályának sajtótájékoztatóján
20.35: Összefoglaló a labdarúgó-világbajnokság 13. játéknapján
21.00: Közvetítés a Svájc–Kanada és a Bosznia-Hercegovina–Katar vb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Jó András. Szakértő: Bene Ferenc
0.00: Közvetítés a Brazília–Skócia és a Marokkó–Haiti vb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Edvi László, Szalai Kristóf. Szakértő: Bene Ferenc
3.00: Közvetítés a Csehország–Mexikó és Dél-Afrika–Dél-Korea vb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf, Szabó Bence. Szakértő: Wukovics László