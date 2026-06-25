Noah Lyles a budapesti atlétikai világdöntő legújabb arca

Már biztos résztvevője a szeptember 11. és 13. között a budapesti Zsivotzky Gyula Atlétikai Központban sorra kerülő atlétikai világdöntőnek Noah Lyles, akit a verseny szervezői csütörtökön megneveztek, mint annak Abszolút Szárja. A sprintszámok meghatározó alakja az elmúlt négy világbajnokságon kivétel nélkül megnyerte a 200 métert. A sportoló világdöntőre szóló kvalifikációját a 2024-es párizsi olimpiai játékokon 100 méteren, a 2025-ös tokiói atlétikai világbajnokságon 200 méteren szerezte meg.

A nemrég Ostravában 150 méteren világrekordot futó Lyles az Abszolút Sztár szerepkörében műsorvezetőként és kreatív tanácsadóként is közreműködik majd. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség képviselőivel közösen dolgozik majd a rendezvény látvány- és élményelemein, többek között a helyszíni szurkolói aktivitásokon, a sportolók bemutatásán és a díjátadókon.

Lyles emellett meghatározó szerepet vállal az Ultimate Club kreatív koncepciójának kialakításában is, ami az eseményen versenyző sportolók számára szervezett hivatalos afterparty. A sokoldalú versenyző egyaránt formálja az esemény hangulatát, látványvilágát, zenei és gasztronómiai elemeit is mind a helyszínen, mind a tervezés során.

„Tetszik az elképzelés, hogy a legjobb atléták összegyűljenek, és eldöntsék, ki a legjobbak legjobbja” – mondta Lyles. – Az volt a célom, hogy a sportolók valódi szerepet kapjanak az atlétikai világdöntő és az általunk létrehozott show fejlesztésében, és úgy érzem, ezt sikerült elérnünk. Várom, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel közösen olyan élményt hozzunk létre, amilyet sem a szurkolók, sem az atléták nem tapasztaltak még. Ez egy új korszak kezdete lehet a sportban és a szórakoztatásban.”

Lyles az Abszolút Sztárok sorában csatlakozik Armand Duplantishoz, Melissa Jefferson-Woodenhez, Letsile Tebogóhoz és Tara Davis-Woodhallhoz. A magyar fővárosban bemutatkozó nagyszabású esemény Abszolút Legendája Usain Bolt.

„Rendkívül izgatottak vagyunk, hogy bejelenthetjük ezt az együttműködést Noah Lylesszal, aki sportágunk egyik legnagyobb sztárja” – mondta Sebastian Coe, a World Athletics elnöke. – Az atlétikai világdöntő célja, hogy reflektorfénybe állítsa az atlétákat a stadionban, miközben lehetőséget ad arra is, hogy a pályán kívüli szenvedélyeiket és tehetségüket is megmutassák. A korábban bejelentett Abszolút Sztárokhoz hasonlóan Noah esetében is szorosan együttműködtünk egy olyan keretrendszer kialakításában, amely túlmutat a hagyományos nagyköveti szerepen, és lehetővé teszi számára, hogy sokoldalúságát az esemény számos más területén kamatoztassa.”

Az atlétikai világdöntő kétévente új alapokra helyezi az atlétikai versenynaptárt, és választ ad arra a kérdésre, ki a legjobb a legjobbak között. Olimpiai bajnokok és világbajnokok, Gyémánt Liga-győztesek, valamint az adott év legmagasabban rangsorolt atlétái mérik össze tudásukat az Abszolút Bajnok címért. A budapesti viadalra a jegyek az Eventim oldalán kaphatók!