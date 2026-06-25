Kajak-kenu: a szövetségi kapitányok kijelölték a kanadai vk-ra utazó magyar csapatot

Kajak-kenuban, a gyorsasági szakágban az olimpiai kvalifikációs időszak negyedik versenye következik. 2027 őszéig tíz kvalifikációs versenyt rendeznek, de a pontversenybe csak a legjobb nyolc eredmény számít bele. Fontos kitétel azonban, hogy legalább két Európán kívüli versenyen is rajthoz kell állni, ezért is lesz kiemelkedően fontos állomás a július 9–12. közötti montréali viadal – írja a szövetség hivatalos oldala, a kajakkkenusport.hu.

Az 1976-os ötkarikás játékok helyszínén 20 versenyzőnk áll majd rajthoz, ugyanakkor a megszokottakkal ellentétben nem minden számban lesz indulónk – derül ki a szövetség tájékoztatójából. Tóth Dávid és ifj. Foltán László szövetségi kapitányok egyetértenek abban, hogy az idei év legfontosabb versenye az augusztusi poznani világbajnokság, az olimpiai ranglisták szempontjából azonban Kanadában is a lehető legtöbb pont begyűjtése a cél.

A montréali világkupán kajakban öt versenyszámban, tíz versenyzőnk áll majd rajthoz. Az Európa-bajnokságon szereplő két négyesünk, így a Montemorban aranyérmes Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor alkotta kvartett, valamint az Eb-ötödik Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású egység is indul. Egyéniben a férfiaknál Balogh Gergely kétszáz egyesben, az U23-as világbajnokságról átutazó Hidvégi Zalán pedig ötszáz egyesben bizonyíthat, míg a nőknél Csikós Zsóka ezer és ötszáz egyesben fog versenyezni.

Tóth Dávid egyeztetett Kopasz Bálinttal arról, hogy a vb-felkészülést előtérbe helyezve nem indul ezer egyesben, és ezt a verseny kihagyja.

A női négyes kapcsán a kapitány kiemelte, hogy a világkupa után dönt majd arról, hogy az egység ebben a formában versenyez-e majd a poznani világbajnokságon.

Kenuban ifj. Foltán László is elsősorban a pontszerző számokra fókuszálva állította össze az utazó csapatot, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a világbajnokságra történő válogatási időszak a felkészülési program szerint e verseny után zárul csak le.

A férfiaknál egyesben ezer és ötezer méteren is Adolf Balázsra figyelünk majd, ötszáz méter párosban pedig az Eb-bronzérmes Fejes Dániel, Hajdu Jonatán kettes mellett, újra láthatjuk a Kollár Kristóf, Juhász István egységet is.

A hölgyeknél dobogós helyezést vár a friss Eb-ezüstérmes Kiss Ágnes, Nagy Bianka párostól ötszáz méteren. A szegedi duó mindkét tagja kétszáz méter egyesben is rajthoz áll. Ötezer méteren a Montemorban Európa-bajnoki címét megvédő Csorba Zsófia indul, de ötszázon is a mezőny tagja lesz Opavszky Rékával együtt. Bár egyik kvalifikációs ranglistába sem számít bele, a szövetségi kapitány a vb-címvédő négyest is benevezte.

Para szakágban a montréali lesz az év második világkupája, ahol szintén ranglistapontokért megy a harc. Hajdu Botond korábban elmondta, hogy a felkészülési programban foglaltak szerint azok utaznak Kanadába, akik a brandenburgi világkupán megfelelő helyezést értek el. Molnár Nikoletta is teljesítette az eredményelvárást, de az ülőröplabda-világbajnokságon is számítanak rá, így ő nem utazik, ellenben Kiss Péter Pál, Suba Róbert, Kiss Tibor, Varga Katalin és Boldizsár Dalma is vízre száll Kanadában.