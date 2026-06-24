Erste Liga: Djumics marad Miskolcon, lengyel csatár Dunaújvárosban

A szerb Mirko Djumics szerződést hosszabbított a DVTK Jegesmedvékkel, míg a jégkorong Erste Liga legutóbbi idényében sereghajtó Dunaújvárosi Acélbikák lengyel csatárral erősítettek.
A szerb válogatott Mirko Djumics a 2025–2026-os szezon közben érkezett Dunaújvárosból Miskolcra, ahol 16 alapszakasz-mérkőzésen tíz gólt lőtt és két gólpasszt osztott ki, a negyeddöntő hét meccsén négy pontot (1, 3) gyűjtött, míg az elődöntőben öt találkozón egy gólpassza volt.
A Dunaújváros leigazolta Marat Sarokát. A 22 éves lengyel csatár eddigi pályafutásának nagy részét hazájában töltötte, de a legutóbbi idényben kipróbálta a légióséletet, amikor húsz meccsen viselte a lett bajnokságban szereplő ukrán csapat, a Kijev Capitals mezét.
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