Nemzeti Sportrádió

Edző megy Zalaegerszegről Lendvára, játékosok is mehetnek – hivatalos

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.06.25. 15:41
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A ZTE II-től távozó Gonzalo Escudero váltja az NK Nafta kispadján Bozsik Józsefet (Fotó: ztefc.hu)
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ZTE Gonzalo Escudero Bozsik József ZTE II NK Nafta
A ZTE NB I-es labdarúgócsapata a honlapján erősítette meg a Nemzeti Sport Online hétfői hírét, hogy a klub szakmai együttműködésbe kezd a szlovén élvonalba visszajutó lendvai NK Naftával.

 

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Lendvai profilváltás: Bozsik József távozása után a ZTE-től érkezhet az új szakmai stáb és játékosmozgásról is szó lehet a két klub között.

„Távozik második számú csapatunk, a ZTE FC II vezetőedzői pozíciójából Gonzalo Escudero, aki a szlovén NK Nafta Lendava csapatánál folytatja pályafutását – erősítette meg a Nemzeti Sport hétfői értesülését a honlapján a ZTE FC. – A spanyol szakember 2025 nyarán érkezett klubunkhoz, és irányításával a tartalékcsapat azonnal bajnoki címet szerzett, feljutást ünnepelhetett. Az NK Naftával való együttműködés egy stratégiai megállapodás keretében, a jövőben ismét intenzívebbé válhat, és a két klub közötti játékosmozgás is fellendülhet. Ennek köszönhetően azok a játékosok, akiknek fejlődését a szlovén élvonalban való szereplés segítheti, megfelelő terheléshez és értékes játékpercekhez juthatnak.”

Mint arról a Nemzeti Sport Online elsőként beszámolt, az NK Naftától azért távozott a szerződése lejártával a csapat magyar vezetőedzője, Bozsik József, mert a klub egy szakmai-gazdasági profilváltásra készül. 

Ahogy azt jeleztük, a klub elnöke, a korábbi ZTE-tulajdonos Végh Gábor egy együttműködési megállapodásra törekszik az NB I-es Zalaegerszeg labdarúgócsapatának jelenlegi tulajdonosával, a Damián Pedrosa és Andrés Jornet által képviselt argentin befektetői csoporttal. Ezen együttműködés keretében érkezett a ZTE FC-től az új szakmai stáb Lendvára, és játékosok kölcsönadására, esetleg cseréjére is lehet számítani a jövőben. A részletek kidolgozása még folyamatban van.

ZTE Gonzalo Escudero Bozsik József ZTE II NK Nafta
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