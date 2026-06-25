Nemzeti Sportrádió

Műugrás: Fehér Luca bronzérmes a hazai rendezésű junior Eb-n – VIDEÓ

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2026.06.25. 17:38
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A Duna Arénában zajló junior műugró Európa-bajnokságon Fehér Luca a B-korcsoport 1 m-es számában bronzérmes lett.

Hétfő óta Budapest látja vendégül a kontinens legjobb juniorkorú műugróit. A szerdai versenynapon megszületett az első magyar érem: a lányok B-korcsoportos mezőnyében Fehér Luca – aki 3 méteren ötödikként zárt – a dobogó harmadik fokára állhatott fel az 1 m eredményhirdetésén.

Egy nappal korábban Abay Dániel és a szintén magyar színekben versenyző Kim Bora Cathleen is döntőbe került: előbbi a 11., utóbbi a 10. helyen végzett.

 

 

(Kiemelt képünk forrása: Hungarian Diving)

 

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