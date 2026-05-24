Sofron István: Nagyon nagy dolog ezt a számot elérni!
A válogatott csatára szombaton, a svájciak elleni mérkőzésen utolérte a válogatottsági rangsorban a magyar jégkorong tragikusan korán elhunyt legendáját, ifjabb Ocskay Gábort. Sofron István elárulta, most, ennyi idősen látja igazán, mennyire elhivatott volt, mekkora tehetség és alázat volt Kiscsicsóban.
JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, 10. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH), VASÁRNAPI PROGRAM
16.20: Lettország–Nagy-Britannia
20.30: Finnország–Ausztria
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L-K
|GK
|P
|1. Svájc
|6
|6
|–
|–
|–
|35–5
|+30
|18
|2. Finnország
|5
|5
|–
|–
|–
|24–5
|+19
|15
|3. Ausztria
|5
|3
|–
|–
|2
|14–20
|–6
|9
|4. Németország
|6
|2
|–
|1
|3
|17–19
|–2
|7
|5. Lettország
|5
|2
|–
|–
|3
|10–16
|–6
|6
|6. Egyesült Államok
|5
|1
|1
|–
|3
|14–18
|–4
|5
|7. MAGYARORSZÁG
|5
|1
|–
|–
|4
|10–23
|–13
|3
|8. Nagy-Britannia
|5
|–
|–
|–
|5
|5–23
|–18
|0
