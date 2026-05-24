A mieink inkább az Egyesült Államokra figyelnek, mint a britekre a jégkorong-vb-n

Az idény utolsó jeges edzésén is túl van a magyar férfi jégkorong-válogatott, amely hétfőn az Egyesült Államok ellen lép jégre. Mire azonban ez megtörténik, elképzelhető, hogy már biztos benn maradó lesz a csapat, hiszen, ha Nagy-Britannia vasárnap délután kikap rendes játékidőben Lettországtól, akkor ugyan pontszámban még beérheti Majoross Gergely együttesét, megelőzni azonban az egymás elleni eredmény miatt már nem lesz lehetősége. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen a csapat nem arra bazíroz, hogy a britek kikapnak, hanem szeretné minél jobban megnehezíteni az amerikaiak dolgát hétfőn, aminek egyik feltétele az eredményes vasárnapi edzés lehet.

ELLENFÉLNÉZŐ: A VILÁGBAJNOKI ÉS OLIMPIAI CÍMVÉDŐ A KÖVETKEZŐ ELLENFELÜNK A vb-ezüstérmes és világranglista-2. Svájcnál papíron csak az aranyérmes és a világranglista-1. Egyesült Államok jégkorong-válogatottja erősebb. Előbbitől 9–0-ra kikaptunk szombaton, de – hangsúlyozva, hogy az amerikai tényleg nagyon jó csapat – nem szabad elmenni a tény mellett, hogy a zürichi A-csoportban a tengerentúliak egyelőre nem az elvárásoknak megfelelően teljesítenek, formán kívül vannak. Természetesen így is van akkora a különbség a magyar és az amerikai válogatott között, hogy vérmes reményeink nem igazán lehetnek legyőzését illetően, de afelől senkinek ne legyen kétsége, a mieink állnak a lehetetlennek tűnő kihívás elébe. Nem segíti azonban Majoross Gergely csapatának dolgát, hogy az amerikaiak szempontjából élet-halál harc lesz a hétfői összecsapás, hiszen kikaptak a finnektől, a svájciaktól és a lettektől is, így minket mindenképpen le kell győzniük, ha tovább akarnak jutni a negyeddöntőbe. Egyelőre az Egyesült Államok egyik játékosa sem emelkedik ki meghatározóan csapatából, de a számtalan NHL-es sztár bármikor megrázhatja magát, és képes lehet parádés dolgokra a jégpályán, arról nem beszélve, hogy az idő múlásával egyre jobban összeérik az amerikai csapat, ami a teljesítménye javulását is eredményezheti. Delegál játékost többek között a Pittsburgh Penguins, a Florida Panthers, a Chicago Blackhawks is az Egyesült Államok válogatottjába, csapatkapitánya pedig a Detroit Red Wingsben hokizó Justin Faulk.

„Nagyon kemény edzésre nincs lehetőség, amikor ennyire sűrű a program, átmozgattuk magunkat, passzolós gyakorlatok voltak, aztán az egyéni képességeken dolgoztunk. A tréning végén a távoli lövéseket is gyakoroltuk, ami a visszahúzódó védelem ellen jó fegyver lehet. Ezt leginkább a hátvédeknek fontos jól csinálni, ugyanis mi elég ritkán lövünk közelről. Ez volt az utolsó jeges edzésünk az idényben a válogatottal, hiszen hétfőn és kedden is meccset játszunk” – mondta Stipsicz Bence, a mieink hátvédje.

A csapat másodedzője, Bartalis Balázs a támadókkal foglalkozott a tréningen, és feltűnő volt, hogy a keret kifejezetten fiatal tagjai, Horváth Bence, Nemes Márton és Szongoth Domán mellett csak az örökifjú, nagyszerű és 38 évesen is sikerre éhes Sofron István maradt gyakorolni a tréning legvégéig…

„Csapatszinten nem akartuk semmilyen kifejezett struktúrára összpontosítani, azt szerettük volna, ha mindenki flow-ba kerül és jól érzi magát a jégen. Akik maradnak a végén külön dolgozni, azokkal mindig a góllövést gyakoroljuk, hogy abban fejlődjünk. Kis korongmozgatások a kapu környékén és kapáslövések – ezek voltak fókuszban” – avatott be Bartalis Balázs.

Szüksége is van a játékosoknak arra, hogy lendületbe jöjjenek, hiszen sem testileg, sem mentálisan nem könnyű feldolgozni egy nagy különbségű, 9–0-s vereséget, még akkor sem, ha a világ egyik legjobb válogatottjától szenvedi el a csapat.

„Fizikailag még nem vagyunk teljesen túl a szombati meccsen, de fejben igyekszünk minél hamarabb lezárni a Svájctól elszenvedett vereséget. Tudjuk, hogy kegyetlenül erős válogatott, az osztrákoknak is lőtt egy kilencest, de az összes mérkőzésén nagyszerűen játszottak, a győzelmük egyszer sem forgott kockán, tulajdonképpen annyi volt a kérdés, hány góllal nyernek. Frusztráló ekkora különbséggel kikapni, főleg, hogy nem kezdtük rosszul a meccset. A második harmadban meg egyszerűen nem tudtunk jól cserélni és nem úsztuk meg a veszélyes helyzeteket – magyarázta Stipsicz, aki hozzátette, mindenképpen megnézi délután Nagy-Britannia meccsét, amelyen eldőlhet, hogy benn marad-e a magyar válogatott az elitben: – Majdnem a világbajnokság összes mérkőzését megnéztem, néhányat közülük a helyszínen, és a lett–brit párharcot is mindenképpen követni fogom. Nem csak csinálni, nézni is nagyon szeretem a jégkorongot.”

A csapat másodedzője ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, a feladatukat még nem végezték el, keddig tart a magyar csapatnak a világbajnokság, és szeretnék a hátralévő két meccsen kiadni, ami még bennük van.

„Nem jövünk ki a csarnokba megnézni a britek vasárnapi meccsét. Ahogy a szövetségi kapitány, Majoross Gergely is elmondta, mi nem azért érkeztünk a világbajnokságra, hogy nyerjünk egy meccset, és aztán várjuk, hogy a többi nekünk kedvezően alakuljon. Minden összecsapásunkon a maximumot akarjuk nyújtani, nem lesz ez másként az Egyesült Államok és Lettország ellen sem” – mondta Bartalis Balázs.