Utolsóként Horváth Imola került ki a női hokiválogatott keretéből

A magyar szövetség honlapjának pénteki beszámolója szerint három kapus, nyolc hátvéd és 12 csatár alkotja a keretet a tornán. Közülük mindössze Faragó Luca és Koncz Boglárka számít vb-újoncnak.

Delaney Collins szövetségi kapitány csapata hétfőn Mátyásföldön 5–0-ra legyőzte Kínát, csütörtökön pedig már a világbajnokság helyszínén, a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban 2–0-ra nyert a februári téli olimpián negyeddöntős Olaszország ellen felkészülési mérkőzésen. A játékosok pénteken regenerálódnak és csapatépítő programon vesznek részt, majd szombaton még egyszer edzenek a vasárnap esti rajt előtt.

A MAGYAR NŐI JÉGKORONG-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Németh Anikó (MAC Budapest), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest), Tóth Zsófia (HKB)

Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Hajdu Lili (HKB), Kiss-Simon Franciska (HKB), Koncz Boglárka (HKB), Lippai Isabel (MAC Budapest), Mayer Fruzsina (HKB), Németh Bernadett (MAC Budapest), Odnoga Lotti (Skelleftea, svéd)

Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka (NAHA, amerikai), Dabasi Réka (HKB), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Huszák Alexandra (HKB), Jókai-Szilágyi Kinga (Sabres, osztrák), Kreisz Emma (University of Minnesota, amerikai), Leidt Madeline (Linköping, svéd), Metzler Regina (Merchyhurst University, amerikai), Pázmándi Zsófia (Lindenwood University, amerikai), Polónyi Petra (NAHA, amerikai), Seregély Míra (HKB), Weiler Krisztina (OHA, kanadai)