Női hoki-vb: elégedett lehet a kezdéssel a magyar válogatott

A hazai környezet előnyét eddig abszolút kihasználta a magyar női jégkorong-válogatott a divízió 1/A-s világbajnokságon. Delaney Collins csapata a nyitónapon Franciaország ellen jól mutatkozott be a Vasas Jégcentrumban, 2–2-es játékidőt követően a hosszabbításban Kreisz Emma gyönyörű lövése landolt a francia kapuban, így két ponttal zártak a mieink. Hétfőn a csoport leggyengébb ellenfele, Kína következett. A mieink remekül kezdtek, 14 perc alatt háromszor is betaláltak, és ugyan hátul időnként akadtak kihagyások, végül sima, 4–0-s sikert aratott Magyarország.

„Elégedettek lehetünk a kezdéssel, mindenki tudja, hogy ez nem olyan csoport, ahol bárki magasan kiemelkedne a többi közül. Számítottunk rá, hogy nehéz világbajnokság lesz, bárki elverhet bárkit, erre készültünk – mondta Németh Anikó, a válogatott kapusa, aki Kína ellen gólt sem kapott. – Nagyon jó mérkőzés volt, az elején remekül kezdtünk, de aztán elfelejtettünk egy kicsit figyelni a védekezésre, akadt némi dolgom. A második harmadtól kezdve jobban koncentráltunk hátul is, a védők és a csatárok sokat segítettek nekem, jó volt a kommunikáció.”

A magyar válogatott második gólját szerző Metzler Regina is kiemelte az erős kezdést Kína ellen, elmondta, már ahogy a pályához érnek, próbálnak felkészülni a kezdő korongbedobásra.

„Már a bemelegítésnél kezdődik a felkészülés, fel kell hozni a hangulatot az öltözőben, az első csere is döntő lehet egy mérkőzésen. Ha ez jól sikerül egy találkozón, akkor felhozza az egész padot – tette hozzá a jó starttal kapcsolatban Metzler. – Tudtuk, mire számíthatunk, próbáltunk mindent végrehajtani, amit előzetesen megbeszéltünk. Nem állítom, hogy minden maradéktalanul sikerült, de a támadóharmadunkban nagyon sokat javultunk.”

A magyar válogatott kedden kihasználta a szünnap adta lehetőséget. A délelőtti órákban a regeneráción és a pihenésen volt a hangsúly, majd délután videós megbeszélés és edzés szerepelt a lányok programjában. Szerdán 16 órától Szlovákia ellen lépnek jégre a mieink a világbajnokságon. A szlovákok az első meccsükön biztosan nyertek Kína ellen 7–0-ra, de a második találkozó nem sikerült jól nekik, Olaszország 6–4-re győzte le az együttest. Sűrű a csoport élmezőnye, így a rendes játékidőben elért győzelemmel a mieink tapadhatnának a hibátlan mérleggel álló olaszokra.

„Fizikailag keményen és gyorsan játszanak majd ellenünk, ki-ki mérkőzésre számítok. Oda kell figyelnünk, mindent, amit gyakoroltunk, azt a jégre kell vinnünk, ha hibázunk, kíméletlenül kihasználják majd" – tekintett előre Metzler.

NŐI DIVÍZIÓ 1/A VILÁGBAJNOKSÁG

3. FORDULÓ

12.30: Norvégia–Kína

16.00: Magyarország–Szlovákia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n

19.30: Olaszország–Franciaország