„Főúri” vendégek a Puskás Arénában
Hat és fél évvel ezelőtt, 2019 novemberében adták át a korábbi Népstadion, illetve későbbi nevén Puskás Ferenc Stadion helyére épült Puskás Arénát, minden igényt kielégítő, korszerű, 67 ezer férőhelyes nemzeti stadionunkat, a magyar válogatott otthonát, amelyben május 30-án a legrangosabb klubmérkőzést, a Bajnokok Ligája döntőjét rendezik meg. A PSG és az Arsenal eddig még nem lépett pályára a létesítményben, amely viszont a világ legnagyobb futballklubjai és leghíresebb válogatottjai közül már jó néhányat vendégül látott. Idézzük fel, melyeket!
BAYERN MÜNCHEN
A hatszoros BEK-/BL-győztes bajor óriás európai Szuperkupát nyert a Puskás Aréna falai között, méghozzá a koronavírus-járvány idején, 2020. szeptember 24-én, amikor az eredeti rendező Porto helyett azért keresett másik helyszínt az UEFA, mert a pandémia miatt a szintén portugáliai Lisszabonba került át a BL-döntő. Miközben Európa-szerte zárva voltak a stadionok, Budapesten a körülményekhez képest biztonságosan meg lehetett rendezni a BL és az Európa-liga győztesének összecsapását 15 180 néző előtt, mindkét csapat háromezer szurkolót „hozhatott” magával. A Bayern hosszabbításban győzte le 2–1-re a Sevillát Javi Martínez góljával.
JUVENTUS
2020-ban a Ferencváros révén harmadszor jutott magyar csapat a BL főtáblájára, és miután a zöld-fehérek a Dinamo Kijevet még a Groupama Arénában fogadták, a Cristiano Ronaldóval érkező Juventus elleni meccset 2020. november 4-én már a Puskásba vitték. A 20 ezer, kötelezően maszkot viselő szurkoló előtt 4–1-re nyertek a torinóiak, Álvaro Morata duplázott, a hazaiaktól Franck Boli a 90. percben szépített.
BARCELONA
A Juventus után kevesebb mint egy hónappal, 2020. december 2-án a katalán óriás volt az FTC vendége, de a helyzet romlása miatt már zárt kapuk mögött megrendezett mérkőzésen. 3–0-s vendégsiker született, még nem sejtettük, hogy a 28. percben a végeredményt tizenegyesből beállító Ousmane Dembélé öt évvel később aranylabdás lesz.
LIVERPOOL
A Covid-helyzet hozta hazánkba a liverpooli „vörösöket” az RB Leipzig elleni BL-nyolcaddöntő első felvonására 2021. február 16-án, mivel a németek akkoriban nem engedtek be az országukba a sűrűn fertőzött Angliából repülőgépeket, így a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is felvonultató lipcseiek a Puskás Arénát bérelték ki pályaválasztóként. A zárt kapus találkozón a Jürgen Klopp irányította angolok 2–0-ra nyertek Mohamed Szalah és Sadio Mané góljával. A helyszín a Liverpoolnak is megfelelt a visszavágóra pályaválasztóként, március 10-én ugyancsak nézők nélkül újra 2–0-ra győzött.
MANCHESTER CITY
A történet ugyanaz, mint az RB Leipzig–Liverpool esetében, csak a dátumok különböznek néhány nappal: 2021. február 23. és március 17. Ugyancsak német–angol párharcra került sor a BL-nyolcaddöntőben, a Borussia Mönchengladbach és a Manchester City is a Puskás Arénát használta hazai pályájaként, zárt kapus mérkőzésen. Kísérteties módon ebben a párosításban is mind a kétszer 2–0-ra nyertek az angolok.
TOTTENHAM
Nem BL, hanem Európa-liga, nem német–angol, hanem osztrák–angol összecsapás, de a történet hasonlatos az előző kettőhöz: a pandémia tombolása idején az El nyolcaddöntőjében 2021. február 18-án a Wolfsberger AC a magyar fővárosban fogadta zárt kapuk mögött a Tottenham Hotspurt. A „vendégeknél” a meccs első gólját az aktuális FIFA Puskás-díjas dél-koreai Szon Hung Min szerezte, aki tehát a díj névadójának nevét viselő stadionban ünnepelhetett 4–1-es sikert (majd a londoni visszavágón is 4–0-ra az angolok nyertek).
AS ROMA
Az első ízben kiírt Európa-konferencialiga címvédője, az edzőként kétszeres BL-győztes José Mourinho irányította római „farkasok” Európa-liga-döntőt játszottak nálunk 2023. május 31-én. A kupa az 1–1 után tizenegyesekkel diadalmaskodó SEVILLÁÉ lett, amelynek a 2020-as vesztes Szupekupa-meccs után lett egy sokkal szebb emléke is a Puskás Arénáról.
URUGUAY
Bár ma már nem tartozik a legnevesebb válogatottak közé, mégiscsak kétszeres világbajnok, és vele avatta fel az új stadiont a magyar nemzeti együttes 2019. november 15-én. Edinson Cavani szerezte az arénában az első hivatalos gólt a 15., az első magyar találatot pedig Szalai Ádám a 24. percben. A dél-amerikaiak 2–1-re nyertek.
PORTUGÁLIA
Háromszor is játszottak már a Puskásban a portugálok, ebből kétszer ellenünk. Elsőként a részben hazai rendezésű, 2020-ról 2021-re halasztott Európa-bajnokságon, amikor Cristiano Ronaldóék a hajrában szerzett három góllal győztek 3–0-ra. Aztán itt csaptak össze a csoportkör utolsó fordulójában a franciákkal is (2–2), amellyel egy időben a mieink Münchenben vitézkedtek a németekkel szemben. Majd pedig tavaly szeptember 9-én vitték el vb-selejtezőn mindhárom pontot 3–2-es sikerükkel. Varga Barnabás a 84. percben ugyan egyenlített, de erre még volt válasza Joao Cancelónak két perccel később.
FRANCIAORSZÁG
Két meccsét is a magyar fővárosban játszotta a vb-címvédő francia együttes a 2021-es Eb-n, az elsőt június 19-én a Marco Rossi irányította magyar csapat ellen. Az örökké emlékezetes találkozón bravúros 1–1-et ért el a magyar válogatott, Fiola Attila nagyszerű góljára Antoine Griezmann válaszolt a második félidőben. Aztán a portugálok elleni 2–2 csoportgyőzelmet jelentett a franciáknak, az egyik oldalon Cristiano Ronaldo, a másikon Karim Benzema duplázott.
HOLLANDIA
Az első Puskás Aréna-emlékük nem szép a hollandoknak, a 2021-es Eb nyolcaddöntőjében itt véreztek el a csehek ellen (0–2), Matthijs de Ligtet kiállították. Aztán egy Nemzetek Ligája A-ligás találkozóra tértek ide vissza 2024. október 11-én, ezúttal Virgil van Dijk kapott piros lapot, de Sallai Roland gólja után Denzel Dumfries 83. percben elért találatával pontot szereztek (1–1).
ANGLIA
Kétszer is vendégszerepeltek már az új Puskásban az angolok. Előbb 2021. szeptember 2-án 4–0-ra simán megnyerték a vb-selejtezőt, de aztán a Nemzetek Ligája A-ligájában nemes visszavágás következett 2022. június 4-én: az eredetileg büntetésből zárt kapusnak minősített, végül 30 ezer lelkes gyermeket felvonultató, hangos stadionban 1–0-s magyar győzelem született Szoboszlai Dominik 66. percben szerzett tizenegyesgóljával.
NÉMETORSZÁG
A német nemzeti csapat is pályára lépett itt már kétszer – és egyszer sem nyert, mind a két találkozó 1–1 lett. Előbb 2022. június 11-én a Nemzetek Ligája A-ligájában mérkőztek meg a felek, Nagy Zsolt 6. percben szerzett góljára három perc múlva Jonas Hofmann felelt. Majd ugyancsak Nemzetek Ligája, ugyancsak A-liga, 2024. november 19-én. Ezúttal Felix Nmecha találatával a németek tűntek győztesnek, de a 99. percben Szoboszlai Dominik Panenka-módra elvégzett büntetője döntetlent eredményezett.
OLASZORSZÁG
Máig jó belegondolni, hogy 2022. szeptember 26-án azzal a tudattal fogadhatta a magyar válogatott az Eb-címvédő olaszokat az NL-ben, hogy győzelem vagy döntetlen esetén is megnyeri A-ligás csoportját. Szalai Ádám utolsó válogatott meccsén azonban az álmaink nem váltak valóra, Giacomo Raspadori és Federico Dimarco gólja 2–0-s olasz sikert eredményezett.
BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!
(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. május 30-i lapszámában jelent meg.)