„Főúri” vendégek a Puskás Arénában

Hat és fél évvel ezelőtt, 2019 novemberében adták át a korábbi Népstadion, illetve későbbi nevén Puskás Ferenc Stadion helyére épült Puskás Arénát, minden igényt kielégítő, korszerű, 67 ezer férőhelyes nemzeti stadionunkat, a magyar válogatott otthonát, amelyben május 30-án a legrangosabb klubmérkőzést, a Bajnokok Ligája döntőjét rendezik meg. A PSG és az Arsenal eddig még nem lépett pályára a létesítményben, amely viszont a világ legnagyobb futballklubjai és leghíresebb válogatottjai közül már jó néhányat vendégül látott. Idézzük fel, melyeket!

BAYERN MÜNCHEN

A hatszoros BEK-/BL-győztes bajor óriás európai Szuperkupát nyert a Puskás Aréna falai között, méghozzá a koronavírus-járvány idején, 2020. szeptember 24-én, amikor az eredeti rendező Porto helyett azért keresett másik helyszínt az UEFA, mert a pandémia miatt a szintén portugáliai Lisszabonba került át a BL-döntő. Miközben Európa-szerte zárva voltak a stadionok, Budapesten a körülményekhez képest biztonságosan meg lehetett rendezni a BL és az Európa-liga győztesének összecsapását 15 180 néző előtt, mindkét csapat háromezer szurkolót „hozhatott” magával. A Bayern hosszabbításban győzte le 2–1-re a Sevillát Javi Martínez góljával.

2020: a Bayern Münchené az európai Szuperkupa (Fotó: Szabó Miklós)

JUVENTUS

2020-ban a Ferencváros révén harmadszor jutott magyar csapat a BL főtáblájára, és miután a zöld-fehérek a Dinamo Kijevet még a Groupama Arénában fogadták, a Cristiano Ronaldóval érkező Juventus elleni meccset 2020. november 4-én már a Puskásba vitték. A 20 ezer, kötelezően maszkot viselő szurkoló előtt 4–1-re nyertek a torinóiak, Álvaro Morata duplázott, a hazaiaktól Franck Boli a 90. percben szépített.

BARCELONA

A Juventus után kevesebb mint egy hónappal, 2020. december 2-án a katalán óriás volt az FTC vendége, de a helyzet romlása miatt már zárt kapuk mögött megrendezett mérkőzésen. 3–0-s vendégsiker született, még nem sejtettük, hogy a 28. percben a végeredményt tizenegyesből beállító Ousmane Dembélé öt évvel később aranylabdás lesz.

2021: a Liverpoolt fogadta a pályaválasztó Leipzig a BL-nyolcaddöntőben (Fotó: Árvai Károly)

LIVERPOOL

A Covid-helyzet hozta hazánkba a liverpooli „vörösöket” az RB Leipzig elleni BL-nyolcaddöntő első felvonására 2021. február 16-án, mivel a németek akkoriban nem engedtek be az országukba a sűrűn fertőzött Angliából repülőgépeket, így a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is felvonultató lipcseiek a Puskás Arénát bérelték ki pályaválasztóként. A zárt kapus találkozón a Jürgen Klopp irányította angolok 2–0-ra nyertek Mohamed Szalah és Sadio Mané góljával. A helyszín a Liverpoolnak is megfelelt a visszavágóra pályaválasztóként, március 10-én ugyancsak nézők nélkül újra 2–0-ra győzött.

MANCHESTER CITY

A történet ugyanaz, mint az RB Leipzig–Liverpool esetében, csak a dátumok különböznek néhány nappal: 2021. február 23. és március 17. Ugyancsak német–angol párharcra került sor a BL-nyolcaddöntőben, a Borussia Mönchengladbach és a Manchester City is a Puskás Arénát használta hazai pályájaként, zárt kapus mérkőzésen. Kísérteties módon ebben a párosításban is mind a kétszer 2–0-ra nyertek az angolok.

2021: Puskás-díjas a Puskásban: Szon Hung Min (Fotó: AFP)

TOTTENHAM

Nem BL, hanem Európa-liga, nem német–angol, hanem osztrák–angol összecsapás, de a történet hasonlatos az előző kettőhöz: a pandémia tombolása idején az El nyolcaddöntőjében 2021. február 18-án a Wolfsberger AC a magyar fővárosban fogadta zárt kapuk mögött a Tottenham Hotspurt. A „vendégeknél” a meccs első gólját az aktuális FIFA Puskás-díjas dél-koreai Szon Hung Min szerezte, aki tehát a díj névadójának nevét viselő stadionban ünnepelhetett 4–1-es sikert (majd a londoni visszavágón is 4–0-ra az angolok nyertek).

AS ROMA

Az első ízben kiírt Európa-konferencialiga címvédője, az edzőként kétszeres BL-győztes José Mourinho irányította római „farkasok” Európa-liga-döntőt játszottak nálunk 2023. május 31-én. A kupa az 1–1 után tizenegyesekkel diadalmaskodó SEVILLÁÉ lett, amelynek a 2020-as vesztes Szupekupa-meccs után lett egy sokkal szebb emléke is a Puskás Arénáról.

2019: Uruguay volt a „díszvendég” a megnyitón (Fotó: Nemzeti Sport)

URUGUAY

Bár ma már nem tartozik a legnevesebb válogatottak közé, mégiscsak kétszeres világbajnok, és vele avatta fel az új stadiont a magyar nemzeti együttes 2019. november 15-én. Edinson Cavani szerezte az arénában az első hivatalos gólt a 15., az első magyar találatot pedig Szalai Ádám a 24. percben. A dél-amerikaiak 2–1-re nyertek.

PORTUGÁLIA

Háromszor is játszottak már a Puskásban a portugálok, ebből kétszer ellenünk. Elsőként a részben hazai rendezésű, 2020-ról 2021-re halasztott Európa-bajnokságon, amikor Cristiano Ronaldóék a hajrában szerzett három góllal győztek 3–0-ra. Aztán itt csaptak össze a csoportkör utolsó fordulójában a franciákkal is (2–2), amellyel egy időben a mieink Münchenben vitézkedtek a németekkel szemben. Majd pedig tavaly szeptember 9-én vitték el vb-selejtezőn mindhárom pontot 3–2-es sikerükkel. Varga Barnabás a 84. percben ugyan egyenlített, de erre még volt válasza Joao Cancelónak két perccel később.

2021: a Franciaország elleni Eb-csoportmeccsen Fiola Attila megszerzi válogatottunknak a vezetést (Fotó: Szabó Miklós)

FRANCIAORSZÁG

Két meccsét is a magyar fővárosban játszotta a vb-címvédő francia együttes a 2021-es Eb-n, az elsőt június 19-én a Marco Rossi irányította magyar csapat ellen. Az örökké emlékezetes találkozón bravúros 1–1-et ért el a magyar válogatott, Fiola Attila nagyszerű góljára Antoine Griezmann válaszolt a második félidőben. Aztán a portugálok elleni 2–2 csoportgyőzelmet jelentett a franciáknak, az egyik oldalon Cristiano Ronaldo, a másikon Karim Benzema duplázott.

HOLLANDIA

Az első Puskás Aréna-emlékük nem szép a hollandoknak, a 2021-es Eb nyolcaddöntőjében itt véreztek el a csehek ellen (0–2), Matthijs de Ligtet kiállították. Aztán egy Nemzetek Ligája A-ligás találkozóra tértek ide vissza 2024. október 11-én, ezúttal Virgil van Dijk kapott piros lapot, de Sallai Roland gólja után Denzel Dumfries 83. percben elért találatával pontot szereztek (1–1).

2022: Szalai Ádám-búcsú Itália ellen (Fotó: Árvai Károly)

ANGLIA

Kétszer is vendégszerepeltek már az új Puskásban az angolok. Előbb 2021. szeptember 2-án 4–0-ra simán megnyerték a vb-selejtezőt, de aztán a Nemzetek Ligája A-ligájában nemes visszavágás következett 2022. június 4-én: az eredetileg büntetésből zárt kapusnak minősített, végül 30 ezer lelkes gyermeket felvonultató, hangos stadionban 1–0-s magyar győzelem született Szoboszlai Dominik 66. percben szerzett tizenegyesgóljával.

NÉMETORSZÁG

A német nemzeti csapat is pályára lépett itt már kétszer – és egyszer sem nyert, mind a két találkozó 1–1 lett. Előbb 2022. június 11-én a Nemzetek Ligája A-ligájában mérkőztek meg a felek, Nagy Zsolt 6. percben szerzett góljára három perc múlva Jonas Hofmann felelt. Majd ugyancsak Nemzetek Ligája, ugyancsak A-liga, 2024. november 19-én. Ezúttal Felix Nmecha találatával a németek tűntek győztesnek, de a 99. percben Szoboszlai Dominik Panenka-módra elvégzett büntetője döntetlent eredményezett.

OLASZORSZÁG

Máig jó belegondolni, hogy 2022. szeptember 26-án azzal a tudattal fogadhatta a magyar válogatott az Eb-címvédő olaszokat az NL-ben, hogy győzelem vagy döntetlen esetén is megnyeri A-ligás csoportját. Szalai Ádám utolsó válogatott meccsén azonban az álmaink nem váltak valóra, Giacomo Raspadori és Federico Dimarco gólja 2–0-s olasz sikert eredményezett.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. május 30-i lapszámában jelent meg.)