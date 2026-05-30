William Gallas korábbi klubjának szorít a lelátón

– A Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja Budapesten a Bajnokok Ligája-döntőt. Megérdemelten jutott be a fináléba ez a két csapat?

– Habár sok remek együttes szerepelt most is a sorozatban, nem kérdéses, hogy Európa két legjobb csapata jutott be a budapesti Bajnokok Ligája-döntőbe – mondta lapunknak adott exkluzív interjújában a 84-szeres francia válogatott William Gallas, aki négy évig játszott az Arsenalban és 2006-ban világbajnoki ezüstérmet nyert. – A Paris Saint-Ger­maint évek óta a legjobbak között emlegetjük, tavaly megnyerte a BL-t, és most van esélye megvédeni a címét. Az Arsenalnak nagyszerű idénye van, első helyen végzett az alapszakaszban, ráadásul veretlenül jutott be a fináléba. Szóval teljesen megérdemelt, hogy a PSG és az Arsenal játssza a döntőt – én pedig franciaként és korábbi Arsenal-játékosként nagyon örülök ennek, különleges lesz nekem a budapesti döntő.

– Az Arsenal a stabil védelméről híres: ez a kulcsa a sikeres szereplésének?

– A futballban a jó eredmények eléréséhez és a trófeák megszerzéséhez nagyszerű védelemre van szükség – az Arsenalé pedig kiváló. Nehéz ellene gólt szerezni, a védelem a csapat legnagyobb erőssége. Ezzel szemben a Paris Saint-Germain a támadóerejéről ismert, szóval érdekes lesz, ugyanis a legjobban támadó csapat a legjobban védekezővel csap össze. Jó kérdés, hogy a PSG miképp tudja feltörni a londoniak védelmét. Ez nagyon fontos kérdése lesz a döntőnek.

– Korábbi világklasszis hátvédként hogyan látja: egyénileg ki emelkedik ki a londoniak védelméből?

– Habár a futball csapatjáték és nem egy embertől függ az eredményesség, de Gabriel szerepét ki kell emelni. Ő a legjobb védő a teljes Bajnokok Ligája-idényben, de talán most egész Európában is. Elképesztően sokat fejlődött az elmúlt esztendőkben, a védelem vezére lett, és nagy teher hárul rá a szombati döntőben is. Kíváncsi vagyok, hogy ha szembekerülnek egymással a pályán, mit hoz az Ousmane Dembélé elleni párharca… A fejjátéka kiemelkedő, fizikailag nagyszerű állapotban van, a szerelései és blokkolásai élményszámban mennek, vezérszerepet tölt be a csapaton belül, ráadásul mentálisan is erős. De meg kell említeni a párját, William Salibát is, aki szintén parádésan futballozik hónapok óta. Gabriel és Saliba nagyszerűen megérti egymást, vélhetően a védelem közepén nem unatkoznak majd a döntőben sem.

– És ott van az a sok szöglet- és szabadrúgás után szerzett gól, ami az Arsenal másik nagy erőssége.

– Manapság elképesztően fontos szerepük van a szögleteknek és a szabadrúgásoknak, hiszen velük mérkőzéseket lehet eldönteni. Sokszor akcióból nehéz betalálni egy remekül védekező ellenfél kapujába, így egy-egy jól begyakorolt és végrehajtott szöglet- vagy szabadrúgás-variáció aranyat érhet. Az Arsenal ebben is kifejezetten erős volt ebben az évadban, és ha már Gabrielről beszéltünk, ő középső védőként sok gólt fejelt rögzített szituációk után. Ki tudja, talán szombaton is villan egyet a párizsiak kapuja előtt.

– Az Arsenal hosszú idő után megnyerte a Premier League-et. A siker még inkább felpörgeti a játékosait?

– Óriási pluszmotivációt jelent a Premier League megnyerése a Bajnokok Ligája-döntő előtt. Azzal, hogy huszonkét év után lett ismét bajnok az Arsenal, jókora nyomást vett le a játékosokról, akik így felszabadultan utazhattak Budapestre. Talán ezért láthatjuk a legjobb formáját nyújtó Arsenalt majd a Puskás Arénában.

– Nemigen lehet vitatni, hogy az Arsenal megérdemelten nyerte meg a Premier League-et. Gyanítom, ön is egyetért vele.

– Egyértelműen az Arsenal volt a Premier League legjobb csapata, végig konzisztensnek bizonyult. Tény, elhullajtott néhány pontot, akadtak botlásai, nehéz volt a vége, de teljesen megérdemelt a bajnoki aranya. Az előző két idényben a mentális erő hiányzott a csapatból, most viszont e téren is rendben volt. Sokat fejlődtek a játékosok, pótolták a hiányosságokat, ez pedig bajnoki címet jelentett.

William Gallas munkában – a saját és riválisa testi épségét sem féltette (Fotó: AFP)

– Mégis, miért kellett huszonkét lvet várni a bajnoki címre?

– Sok összetevője van a kérdéskörnek, rengeteg minden változott. Egyre erősebb a Premier League, amelyet nagyon nehéz megnyerni. Az Arsenalnál az elmúlt években tulajdonosváltás történt, új projekt vette kezdetét, új csapat épült, időre volt szükség. Konkrétan újra kellett építeni a teljes keretet, s most érett be a kemény munka gyümölcse.

– És mi a helyzet a Paris Saint-Germainnel?

– Hihetetlennek hangzik, de senki sem tudja kiismerni a PSG stratégiáját. Sőt, sokszor azt érzem, hogy Luis Enrique vezetőedző sokkal előbb látja, mi történik a pályán, mint bárki más. Ez pedig félelmetes. Úgy látom, hogy a párizsi játékosok egyáltalán nem pánikolnak, pontosan tudják a dolgukat, ismerik egymást, saját magukat és a végén mindig győznek. Rendkívül magas minőségű játékot nyújtanak, és látszik rajtuk, hogy remek közösséget alkotnak, élveznek minden egyes edzést és mérkőzést. Szeretnek együtt játszani, ami elengedhetetlen a jó eredmények eléréséhez.

– Melyik párizsira kell leginkább figyelniük a londoniaknak?

– Egyértelműen Ousmane Dembélé a legveszélyesebb. Ő képes megteremteni a különbséget – abszolút kulcsjátékos.

– És ki lehet az Arsenal kulcsjátékosa a döntőben?

– Nem egy futballistát emelnék ki, hanem a Gabriel, Saliba középső védőpárost. Nekik nagyon fontos szerepük lesz a PSG támadásainak hatástalanításában.

– Mindennek fényében milyen fináléra számít?

– Személy szerint szép focit és gólokat várok. Kemény ütközet lesz, mindkét csapatnak nehéz dolga lesz a másikkal, de talán egy hajszállal a Paris Saint-Germain az esélyesebb. Aztán meglátjuk, hogy mi történik majd a pályán.

– Ön évek óta Budapesten él, először rendez Magyarország Bajnokok Ligája-döntőt. Milyen rendezésre számít?

– Több mint hatvanezer szurkoló lesz a csodálatos Puskás Arénában, a kiváló hangulat garantálható. Budapest remek választás, gyönyörű város, a magyar emberek pedig vendégszeretők és imádják a futballt. Való igaz, először rendeznek itt Bajnokok Ligája-döntőt, Budapest megmutathatja magát a nagyvilágnak, és biztos vagyok benne, hogy a rendezés terén rendben megy majd minden. Igazi fociünnep lesz.

– Tekintsünk kissé vissza kivételes pályafutására! Sok trófeát nyert, fontos meccseken játszott, de Bajnokok Ligája-döntőben nem lépett pályára. Csalódott emiatt?

– Játékosként mindig nagy tétre menő mérkőzéseken akartam pályára lépni és trófeákért harcolni. Szerencsére ez megadatott, jó néhány fontos összecsapáson játszhattam, kétszer is megnyertem a Premier League-et, világbajnoki fináléban léptem pályára, de sajnos Bajnokok Ligája-döntőben nem szerepelhettem. Bevallom, jó ideig nehéz volt, de aztán el kellett fogadnom.

– Kétszer a Chelsea-vel, egyszer az Arsenallal jutott be az elődöntőbe, s egyik alkalommal sem jár sikerrel. Mikor volt a legközelebb a fináléhoz?

– A 2004–2005-ös idényben. A Liverpoollal találkoztunk az elődöntőben, az első mérkőzésen hazai pályán gól nélküli döntetlen született, a visszavágón pedig egy-nullára kikaptunk. A visszavágó utáni nap borzasztó volt… Nem volt könnyű elfogadni, hogy abban az idényben nekünk volt a legjobb csapatunk, mégsem jutottunk be a Bajnokok Ligája-döntőbe, pedig nagyon közel voltunk hozzá. Az odavágót rontottuk el, jobbnak kellett volna lennünk, a Stamford Bridge-en elmulasztottuk a győzelmet. Ha előnyből vártuk volna a második mérkőzést, teljesen máshogy alakul a végkifejlet. Pedig nagyon erős csapatunk volt, és José Mourinho irányított minket.

– Játékosként négy idényt töltött az Arsenalnál. Akkoriban kimondott cél volt a klub Bajnokok Ligája-győzelme?

– Mindig a legjobb akartam lenni és minden csapatommal trófeákért szerettem volna harcolni. Sajnos az Arsenallal nem jött össze, pedig kétszer a negyeddöntőig, egyszer az elődöntőig jutottunk a Bajnokok Ligájában. Akkor nem volt reális cél a BL-győzelem, hiszen be kell látni, akadtak jobbak nálunk, mint a Real Madrid, az FC Barcelona vagy más angol együttes.

– Most viszont összejöhet az „ágyúsoknak”, a Premier League után a Bajnokok Ligájában is csúcsra érhetnek.

– Ha így lesz, mindenki örökké emlékezni fog erre a csapatra. A játékosok legendává válnak, és beírják a nevüket a klub történelemkönyvébe. Én ott leszek a Puskás Arénában, és szorítok korábbi klubomnak.

Született: 1977. augusztus 17., Asnieres-sur-Seine

Állampolgársága: francia

Sportága: labdarúgás

Posztja: hátvéd

Klubjai: SM Caen (1995–1997), Olympique Marseille (1997–2001), Chelsea FC (2001–2006), Arsenal FC (2006–2010), Tottenham Hotspur (2010–2013), Perth Glory FC (2013–2014)

Válogatottsága/góljai (2002–2010): 84/5

Kiemelkedő eredményei: 2-szer angol bajnok (2005, 2006), angol Ligakupa-győztes (2005), angol Szuperkupa-győztes (2006), Konföderációs Kupa-győztes (2003), világbajnoki ezüstérmes (2006) NÉvjegy: William gallas

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. május 30-i lapszámában jelent meg.)