Női hoki-vb: ismét győztek az olaszok

2026.04.13. 15:07
Második meccsük után is győzelemnek örülhettek az olaszok (Fotó: IIHF)
divízió 1/A-s jégkorong-vb női hoki vb női jégkorong
A második mérkőzésüket is megnyerték az olaszok a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban zajló női jégkorong divízió 1/A-világbajnokságon.

Az olimpiai negyeddöntős csapat – azután, hogy vasárnap 2–1-re nyert a norvég válogatott ellen – a hétfői második fordulóban két góllal bizonyult jobbnak a torna első meccsén a Kínát 7–0-ra legyaluló szlovákoknál.

JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A VILÁGBAJNOKSÁG 
2. FORDULÓ
Szlovákia–Olaszország 4–6
KÉSŐBB
16.00: Norvégia–Franciaország
19.30: Magyarország–Kína – élőben az NSO-n!

 M

Gy

H. Gy.

H. V.

V

L. G–K. G.

P

1. Olaszország2

2

8–5

6

2. Szlovákia 2

1

1

11–6

3

3. Magyarország 1

1

3–2

2

4. Franciaország1

1

2–3

1

5. Norvégia1

1

1–2

0

6. Kína 1

1

0–7

0

Az ÁLLÁS

 

 

divízió 1/A-s jégkorong-vb női hoki vb női jégkorong
