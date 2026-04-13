Női hoki-vb: ismét győztek az olaszok

Az olimpiai negyeddöntős csapat – azután, hogy vasárnap 2–1-re nyert a norvég válogatott ellen – a hétfői második fordulóban két góllal bizonyult jobbnak a torna első meccsén a Kínát 7–0-ra legyaluló szlovákoknál.

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A VILÁGBAJNOKSÁG

2. FORDULÓ

Szlovákia–Olaszország 4–6

KÉSŐBB

16.00: Norvégia–Franciaország

19.30: Magyarország–Kína – élőben az NSO-n!