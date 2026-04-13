Női hoki-vb: ismét győztek az olaszok

A második mérkőzésüket is megnyerték az olaszok a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban zajló női jégkorong divízió 1/A-világbajnokságon.
Az olimpiai negyeddöntős csapat – azután, hogy vasárnap 2–1-re nyert a norvég válogatott ellen – a hétfői második fordulóban két góllal bizonyult jobbnak a torna első meccsén a Kínát 7–0-ra legyaluló szlovákoknál.
JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A VILÁGBAJNOKSÁG
2. FORDULÓ
Szlovákia–Olaszország 4–6
KÉSŐBB
16.00: Norvégia–Franciaország
19.30: Magyarország–Kína – élőben az NSO-n!
|M
Gy
H. Gy.
H. V.
V
L. G–K. G.
P
|1. Olaszország
|2
2
–
–
–
8–5
6
|2. Szlovákia
|2
1
–
–
1
11–6
3
|3. Magyarország
|1
–
1
–
–
3–2
2
|4. Franciaország
|1
–
–
1
–
2–3
1
|5. Norvégia
|1
–
–
–
1
1–2
0
|6. Kína
|1
–
–
–
1
0–7
0
Legfrissebb hírek
Jégkorong
2026.04.09. 12:22
