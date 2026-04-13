A Kína elleni könnyed siker után még mindig veretlen a magyar női jégkorong-válogatott

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A-AS VILÁGBAJNOKSÁG (Káposztásmegyer, Vasas Jégcentrum)

2. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–KÍNA 4–0 (3–0, 1–0, 0–0)

Vasas Jégcentrum, 526 néző. V: Beecroft (kanadai), Haack, Ernst (mindkettő német), Kraut (amerikai)

MAGYARORSZÁG: NÉMETH A. – Odnoga, Lippai / Mayer, Koncz (1) / Németh B., Hajdú / Kiss-Simon, FARAGÓ 1 – Seregély Míra, Kreisz E., Pázmándi 1 / Jókai-Szilágyi (1), Leidt, Dabasi (2) / Hiezl (1), Huszák, BÁHICZKI-TÓTH 1 / Weiler, METZLER 1 (1), Polónyi. Szövetségi kapitány: Delaney Collins

KÍNA: Csan Csia-huj – Li Ven-csia, Tu Sze-csia / Csao Csi-nan, Jüe Ven-hsziao / Tien Jü-vej, He Hsziao / Vang Csi-nien, Fu Csün-csie – Jang Csing-lej, Fang Hszin, Tien Po-ja / Csang Meng-jing, VANG JI-FAN, Csao Ce-jü / Han Hsziang, Csang Pi-jang, Li Ko / VANG CSIA-HSZIN, Kao Ce-je, Vu Sze-csia. Szövetségi kapitány: Vang Da-haj

Kapura lövések: 30–19

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Delaney Collins: – Kicsit oda-vissza játék folyt időnként, támadásban sok jó pillanatunk volt, de védekezésben túl nagy teret hagytunk nekik. Visszanézzük a mérkőzést, kielemezzük, majd kijavítjuk a folytatásra ezeket a hibákat. A győzelmünk kulcsa a jó kezdésünk volt, szép gólokat szereztünk, ez az előny pedig magabiztossá tett minket. Németh Anikó is jól védett, tapasztalt kapusunk kulcspillanatokban mutatott be bravúrokat.

ÖSSZEFOGLALÓ

Jó szájízzel zárhatta le az első játéknapját a magyar női jégkorong-válogatott a budapesti világbajnokságon, a mieink a kiegyenlített divízió 1/A mezőnyében Franciaországot gyűrték le. A találkozón remekül kezdtek a lányok, de a franciák sem hagyták magukat. A szoros találkozón először az első, majd a második harmadban is megszerezte a vezetést Delaney Collins együttese, de az ellenfélnek mindig volt válasza. A második francia gól különösen fájó volt, hiszen mindössze hat perccel a végső dudaszó előtt született, így a magyarok közel voltak a rendes játékidőben aratott sikerhez is. Végül hatvan perc alatt nem, de a ráadásban sikerült kivívni a győzelmet, Kreisz Emma döntött a pluszpont sorsáról.

A második napon könnyebb feladat várt a válogatottra, éspedig a csoportból talán egyedüliként lefelé kilógó Kína – a torna első napján az ázsiai csapat egy hetesbe szaladt bele a szlovákok ellen. Ugyanakkor időnként éppen az ilyen „kötelező győzelmek” bizonyulnak a legnehezebbnek, az ellenfélnek ugyanis nincs veszítenivalója, és apróságoknak tűnő dolgokból is tud önbizalmat építeni.

A kínai ellenállást letörve a magyar válogatott úgy kezdett, ahogyan egy ilyen találkozón az esélyesebbnek kell, a saját kapuja elé szögezte az ellenfelet, Csan Csia-huj nem unatkozott, sorra érkeztek felé a lövések. A fölény hamar meglátszott az eredményjelzőn is, két és fél perc eltelte után Hiezl Réka pontos középre adását Báhiczki-Tóth Boglárka váltotta gólra, egy az egyben mehetett a kapusra, és kíméletlenül értékesítette a ziccert. 61 másodperccel később Faragó Luca is feliratkozott a gólszerzők közé, távoli lövése egy védőn megpattanva vágódott a kapuba. Nem állt meg a magyar válogatott, a 14. percben a sarokban küzdöttek meg egy korongért a lányok, a végrehajtó ezúttal Metzler Regina volt. Nagy fölényben játszott Magyarország, ezt jól jelzi, hogy az első kínai kapura lövésre kilenc percet kellett várni, de ezen a számon a játékrész utolsó perceiben azért kozmetikáztak az ázsiaiak.

A második játékrész kapura lövési versenyét is megnyerték a mieink, ám játékban nem tudott akkora dominanciát hozni Delaney Collins csapata. A harmadra bátran jött ki Kína, többször is nagyot kellett hárítania Németh Anikónak, de a túloldalom sem unatkozott a kapus, kiváltképpen a mérkőzés első emberelőnyében, de nem sikerült növelni a különbséget. Öt az öt ellen veszélyesebbek voltak a kínai támadások, mint az első húsz percben, persze volt honnan építkezni. Vang Ji-fan is közel járt a szépítéshez, Németh azonban résen volt. A játékrész utolsó perceire emelt a tempón Magyarország, és a nézők nem is maradtak hazai gól nélkül. A 38. percben Pázmándi Zsófia csent el egy pakkot a saját kék vonalán, meglódult a koronggal, bár két védő is üldözte, nem tudták megakadályozni a negyedik magyar találat megszerzésében.

Az utolsó harmadra is megmaradt a magyarok fölénye, bár a mieink túljátszották az akciókat, ez abszolút megbocsátható négygólos előnyben, hazai jégen, arról nem beszélve, hogy időnként nagyon szép összjátékokkal rukkoltak elő. Mindkét oldalon volt egy-egy emberelőnyös szituáció, de mindkettő kimaradt, sőt, a kínai emberelőny alatt kontrából majdnem megszületett az ötödik magyar gól. Az utolsó percekben Leidt Madie is közel járt a gólhoz, de oldalról a kapu felé betörve csak az oldalhálóig jutott.

Kedden szünnap következik a világbajnokságon, a csapatok szerdán térnek vissza, a magyar válogatott Szlovákiával mérkőzik meg 16 órától. 4–0

A játéknap további eredményei

Szlovákia–Olaszország 4–6 (1–3, 1–3, 2–0)

Norvégia–Franciaország 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

M Gy H. Gy. H. V. V L. G–K. G. P 1. Olaszország 2 2 – – – 8–5 6 2. Magyarország 2 1 1 – – 7–2 5 3. Franciaország 2 1 – 1 – 6–4 4 4. Szlovákia 2 1 – – 1 11–6 3 5. Norvégia 2 – – – 2 2–6 0 6. Kína 2 – – – 2 0–11 0 Az ÁLLÁS

PERCRŐL PERCRE

III. HARMAD

20. perc: VÉGET ÉRT A MÉRKŐZÉS, 4–0-RA NYERT A MAGYAR VÁLOGATOTT!

17. perc: Huszák próbálkozott, két kínai között aztán jégre kerül, de mehet tovább a játék és lepereg a második magyar emberelőny is.

16. perc: 777 a hivatalos nézőszám.

15. perc: Dabasi passzát követően Leidt került jó helyzetbe, elmarad az újabb magyar gól. Viszont van magyar emberelőny, Vang Jin-jen megy le.

11. perc: Dabasi próbált emberhátrányban kiugrani, de nem jut el lövésig. Ellenben a kínaiak sem tudnak helyzetet kialakítani.

10. perc: Huszák Alexandra kap kétperces kiállítást.

9. perc: Seregely kísérletezett, de a jégen csúszó Kreisz Emmát találta el.

7. perc: Próbáljuk minél többször középre tenni a korongot és veszélyt teremteni. Egy eladott korong után takarásból érkezett lövés, Németh Anikó védett.

4. perc: Koncz lövését védte Csan, aztán Mayer ad feladatot a kínai kapusnak.

1. perc: Elkezdődött a harmadik harmad, miénk a korong.

II. HARMAD

20. perc: Véget ért a második harmad is, ezt is megnyerte a magyar válogatott.

18. perc: Gyönyörű szóló, remek befejezés, 4–0! Pázmándi Zsófia a saját harmadából megindulva ziccerből megszerezte a magyar csapat negyedik gólját.

16. perc: Németh Anikó válláról a kapuvasra, onnan pedig kipattant a korong. Továbbra is háromgólos a magyar előny.

14. perc: Kicsit könnyelmű most a magyar csapat, rövid idő alatt háromszor is lőnek a vendégek, egyszer fölé, kétszer pedig Németh véd.

10. perc: Huszák Alexandrát nem tudják ezúttal sem tartani, a kínai kapus könnyen fogja a korongot.

7. perc: Kreisz Emma két nagy bombát is megeresztett a kínai kapu felé, de Csan mindkettőt hárítja. Letelt a kínai emberhátrány.

6. perc: Tien Jü-vei kapott kiállítást, emberelőnyben játszunk.

4. perc: Szép akció végén Odnoga Lotti kerül előre és lőtt, Csanról kijön a korong. Nem sokkal később Pázmándi kísérlete kerüli el a kaput. Ahogy az első harmadnál, úgy ezúttal is néhány kínai lehetőségre jönnek a nagy magyar helyzetek.

3. perc: Néhány kisebb kínai helyzet a második játékrész elején, de Németh Anikónak ezek nem okoznak gondot.

1. perc: Folytatódik a mérkőzés, a magyaroké a korong a bedobásból.

I. HARMAD

20. perc: Véget ért az első harmad, amelynek utolsó két percében is a kínai harmadban folyt a játék, azonban veszélyes lövésig már nem jutott el Delaney Collins csapata.

18. perc: Újabb magyar lehetőség, de véd Csan Csiu-huj. Kiállítás nincs továbbra sincs a harmadban, pedig most eltűnt egy piros mezes játékos.

17. perc: Micsoda helyzet maradt ki... Huszák Alexandra hatalmasat szólózott, de nincs bent a korong.

14. perc: OTT A HARMADIK! Beszorultak a kapujuk elé a kínaiak, de mégis van üres terület, Metzler Regina korizik be, majd a kapuvas és a kapus kesztyűje között a kapuba talál Jókai-Szilágyi Kinga és Dabasi Réka passzai után.

12. perc: Hiezl cselsorozata után fonákkal még rátette éles szögből, de Csan Csiu-huj a helyén volt.

10. perc: Most Németh Anikónak kellett hárítania kétszer is rövid időn belül.

9. perc: Seregely hagyta a korongot a mögötte érkező Pázmándinak, lövését védte a kínai kapus.

4. perc: ÚJABB GÓÓÓL! A 16 éves Faragó Luca talál be! Metzler Reginától Dabasi Rékához, majd Faragó kapja a korongot, aki támadó harmad széléről lőtt. Jókai remekül takarta a kapus kilátását. 2–0

3. perc: GÓÓÓÓL! Három passzal eljutunk a kapuig és gólt szerzünk. Remek korongkihozatal után Báhiczki-Tóth Boglárkához került a korong, aki ziccerből a kapu bal oldalába lőtt. Hiezl Réka és Koncz Boglárka kap asszisztot.

1. perc: Elkezdődött a mérkőzés. Nálunk Németh Anikó, náluk Csan Csia-huj véd.

Érkeznek a pályára a csapatok. A magyar válogatott pirosban, a kínaiak fehérben lépnek jégre.

ELŐZMÉNYEK

Hamarosan megkezdi második meccsét a magyar női jégkorong-válogatott a hazai rendezésű divízió 1/A-s világbajnokságon.

Legutóbb, amikor hazai jégen bizonyíthattak a lányok, gyönyörű sikernek örülhettünk: 2019-ben szintén a Vasas Jégcentrumban a mieink szerezték meg az aranyérmet, és készülhettek a következő évi A-csoportos tornára.

Vasárnap a magyar válogatott hosszabbítás után legyőzte Franciaországot, míg Kína hét gólt kapott Norvégiától. A hétfői játéknapon Szlovákia tízgólos meccsen szenvedett vereséget Olaszországtól, míg Norvégia kikapott a franciáktól.

Fontos változás a korábbi évekhez képest, hogy csak a csoportot megnyerő válogatott jut fel az elitbe.