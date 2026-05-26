Szongoth Domán: Van még hová fejlődni, nem vagyok teljesen elégedett

2026.05.26. 15:54
Szongoth Domán sokat tanult a svájci világbajnokságon is (Fotó: NSO Tv)
Szongoth Domán jégkorong magyar férfi jégkorong-válogatott
A magyar válogatott csatára még mindig csak tizenhét éves, a következő hónap elején tölti be a tizennyolcat, de már van A-csoportos világbajnoki gólja, és elmondhatja magáról, hogy kétszer is bent maradt az elitben. Szongoth Domán a lettek elleni összecsapás után elárulta, számára mi a legfontosabb tapasztalat, amit magával visz a svájci vb-ről.

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG
12. JÁTÉKNAP, A-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–LETTORSZÁG 1–8 (0–3, 1–2, 0–3)
Zürich, 7485 néző. Vezette: MacFarlane (amerikai), Ofner (osztrák), Beresford (brit), Schlegel (svájci)
MAGYARORSZÁG: Bálizs – Stipsicz, Kiss R. / Horváth M., HADOBÁS (1) / Garát, Ortenszky / Tornyai – ERDÉLY, Sebők, Terbócs / NEMES 1, Szongoth, Horváth B. (1) / Papp K., Hári, Sofron / Sárpátki, Nagy K., Vincze P. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely
LETTORSZÁG: Gudlevskis – Smits (1), Cibulskis / Freibergs, Andzans (2) / Zile (1), Mamcics / Tumanovs 1 – VILMANIS 2 (1), SMIRNOVS 1 (1), Balcers 1 (1) / TRALMAKS 1 (2), EGLE (2), Dzierkals (1) / KRASTENBERGS 1 (1), Batna (1), ANDERSONS 1 (1) / Skrastins, Prohorenkovs, Lapinskis / Buncis. Szövetségi kapitány: Harijs Vitolins
Kapura lövések: 15–26
Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 5/3

