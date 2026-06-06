Ilyen csodás kontragólból nem sok volt a foci-vb-ken – videók!

1962: BRAZÍLIA A SÉRÜLT PELÉ NÉLKÜL IS BOLDOGULT

A magyar csapat biztos továbbjutóként lépett pályára Argentína ellen, néhány kulcsjátékos pihenőt kapott Baróti Lajos szövetségi kapitánytól. A veretlenség megőrzését és csoportelsőséget jelentő 0:0 annak ellenére meglett, hogy Göröcs János a meccs elején megsérült, és bár – cserelehetőség híján – a pályán maradt, a mieink gyakorlatilag tíz emberrel futballoztak több mint hetven percen keresztül. VIDEÓ ITT!

A brazilok a sérült Pelé nélkül álltak ki a spanyolok ellen, és az első félidőben bizony szenvedtek. A tornán végre hírnevükhöz méltón futballozó spanyolok Adelardo révén megszerezték a vezetést (az előkészítésben Puskás Ferenc is benne volt). Noha a folytatásban Puskás és mások előtt is adódott lehetőség az előny növelésére, csak érvénytelen gólig jutott a spanyol csapat, és a lassacskán lábra kapó brazilok a hajrában fordítottak.

Garrincha egy korabeli címlapon – A BRAZIL KLASSZIS ÍGY BOLONDÍTOTTA A SPANYOLOKAT

S milyen a sors, mindkét góljukat – a másodikat négy perccel a lefújás előtt, az ördöngösen cselező Garrincha remek beadásából – a Pelét helyettesítő Amarildo szerezte! VIDEÓ ITT!

Brazília csoportelső lett, Helenio Herrera spanyol csapata pedig, amely egyszer sem szerepeltethette Puskás rettegett madridi csatártársát, a hivatalos verzió szerint sérült Alfredo Di Stéfanót, búcsúzni kényszerült.

Az NSZK és a Szovjetunió is biztossá tette csoportelsőségét: a negyedik vb-jén kapitánykodó Sepp Herberger csapata Horst Symaniak büntetőjével és Uwe Seeler fejesével győzte le Chilét (VIDEÓ ITT!), míg a szbornaja a harmadik csoportmeccsén is eredményes Valentyin Ivanov utolsó percbeli találatával kerekedett Uruguay fölé.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Arica Szovjetunió–Uruguay 2:1 Santiago NSZK–Chile 2:0 Vina del Mar Brazília–Spanyolország 2:1 Rancagua Argentína–Magyarország 0:0 VB 1962, CHILE – JÚNIUS 6.

Cubillas az első perui gólt lövi (Fotó: Képes Sport)

1970: BISOVEC IS, CUBILLAS IS DUPLÁZOTT

Az akkoriban Európa egyik meghatározó csapatának számító Szovjetunió pótolta a nyitó meccsen elmaradt gólokat: a szbornaja a későbbi szövetségi kapitány, Anatolij Bisovec duplájára alapozva magabiztosan megverte Belgiumot. VIDEÓ ITT!

Az első meccsüket megnyerő olaszok és uruguayiak taktikus döntetlent produkáltak, Ladislav Petrás újabb korai vezető gólja – akárcsak három nappal korábban a brazilok ellen – nem hozott szerencsét a csehszlovákoknak Románia ellen, Peru pedig megint hármat vágott: a bolgárok ellen győztes gólt szerző Teófilo Cubillas Marokkónak már kétszer köszönt be! VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Mexikóváros Szovjetunió–Belgium 4–1 Puebla Uruguay–Olaszország 0–0 Guadalajara Románia–Csehszlovákia 2–1 León Peru–Marokkó 3–0 VB 1970, MEXIKÓ – JÚNIUS 6.

1978: MEGINT KIKAPOTT A MAGYAR CSAPAT, BIZTOSSÁ VÁLT A KIESÉS

Az olaszok egy óra alatt elintézték a megroggyant magyar csapatot, amelyben természetesen nem léphetett pályára a drámai első meccsen kiállított Törőcsik András és Nyilasi Tibor: Paolo Rossi, Roberto Bettega és Romeo Benetti góljával a 60. percben 3–0 volt az állás, Tóth András büntetőből szépített a hajrában. VIDEÓ ITT!

Miután a csoport másik mérkőzésén Argentína nem kis szerencsével – egy vitatott, Daniel Passarella által értékesített büntetővel, valamint Leopoldo Luque óriási lövésével – legyőzte a derekasan küzdő Franciaországot, eldőlt, hogy az A-csoportból a házigazdák és az olaszok jutnak tovább, vagyis a magyar–francia meccsen már csak a becsület lesz a tét. A későbbi háromszoros aranylabdás Michel Platini az argentinok ellen szerezte első világbajnoki gólját. VIDEÓ ITT!

A B-csoportban a lengyelek Grzegorz Lato szemfüles góljával legyűrték az első kör meglepetéscsapatát, Tunéziát (VIDEÓ ITT!), míg a címvédő NSZK Karl-Heinz Rummenigge és Heinz Flohe duplájára építve valósággal kiütötte Mexikót. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Mar del Plata Olaszország–Magyarország 3–1 Buenos Aires Argentína–Franciaország 2–1 Rosario Lengyelország–Tunézia 1–0 Córdoba NSZK–Mexikó 6–0 VB 1978, ARGENTÍNA – JÚNIUS 6.

1986: LEGYŐZTÜK KANADÁT, FELCSILLANT A REMÉNY

Sok szót nem érdemel a mieink győzelme az újonc Kanada ellen – a csapat megint gyengén játszott –, de tény: Mezey György legénysége valamelyest magához tért a szovjetek kéretlen sokkterápiájából, hozta a papírformát, és megőrizte a reményt a továbbjutásra. Az más lapra (és napra) tartozik, hogy sajnos mind ez idáig ez a magyar válogatott utolsó győzelme labdarúgó-világbajnokságon, és a kanadaiak elleni sikert biztossá tevő Détári Lajosé az utolsó gólunk (a vezetést Esterházy Márton szerezte meg). VIDEÓ ITT! (VITRAY TAMÁS KOMMENTÁLÁSÁVAL)

A brazilok a második meccsükön sem rendeztek gólfesztivált – csak Careca talált be a magukat kiválóan tartó, de a gólnál tragikusan védekező algériaiaknak (VIDEÓ ITT!) –, Anglia meg különösen nem: a lengyelektől is pontot raboló Marokkó kapuja bevehetetlen várnak bizonyult. Az angolok két meccs után szerzett gól nélkül álltak, Ray Wilkinst kiállították, a csapatkapitány Bryan Robson megsérült – nem a legjobb előjelek a folytatásra… VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Irapuato Magyarország–Kanada 2–0 Guadalajara Brazília–Algéria 1–0 Monterrey Anglia–Marokkó 0–0 VB 1986, MEXIKÓ – JÚNIUS 6.

A L'Équipe szerint már csak egy robbanás, azaz a radikális formajavulás segíthet a franciákon…

2002: HENRY KIÁLLÍTÁSA ÚJABB CSAPÁS A FRANCIÁKNAK

Csapás csapás hátán: a nyitányon Szenegáltól vereséget szenvedő vb-címvédő franciák továbbra sem számíthattak a sérült Zinédine Zidane-ra, és most, az uruguayiak elleni meccs elején Franck Leboeuf, az egyik középső védőjük ugyancsak megsérült, a 25. percben pedig – ördög és pokol – Thierry Henry nagyon elszámított egy szerelési kísérletet, villant a piros… A „kékek” megint lőttek kapufát, a legjobbjuk mégis a kapus, Fabien Barthez volt – elsősorban az ő érdeme, hogy nem kaptak ki. VIDEÓ ITT!

Szenegál megint kellemes meglepetést szerzett a játékával – természetesen nem a dánoknak. Az 1–1-re végződő mérkőzés főszereplője Salif Diao volt: az ő szabálytalansága utáni büntetőből lőtte be Jon Dahl Tomasson a dánok vezető gólját; majd ő gyorsította fel és fejezte be góllal a torna talán legszebb kontratámadását; és ő volt az is, akit a játékvezető kiállított a hajrában, mert lerúgta René Henriksent… VIDEÓ ITT!

A játéknap után ismertük az első kieső nevét is: Szaúd-Arábia máris készülhetett a csomagolásra, mert bár sokkal szervezettebben játszott, mint a németek elleni 0–8 alkalmával, Samuel Eto’o gólja az ujjatlan dresszben játszó – és ezzel a FIFA-t felbőszítő, végül a mez alá vett trikóval „meghajló” – kameruniak sikerét hozta. VIDEÓ ITT!

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 23.: NÉMETORSZÁG–JAPÁN 1–2. Ilkay Gündogan tizenegyesből lőtt góljával a szünetben még a németek vezettek, és sokáig a második félidőben is ők futballoztak veszélyesebben: Gündogan lőtt egy kapufát, Serge Gnabry másodperceken belül két nagy védésre késztette Gonda Suicsit. De az utolsó negyedórára lankadt a figyelem, visszaesett az energiaszint, és óriási meglepetésre fordítottak a japánok, méghozzá két olyan góllal, amit a német Bundesligában futballozó játékos szerzett: a freiburgi Doan Ricu egy kipattanót vágott be, a bochumi Szano Takuma éles szögből bombázott Manuel Neuer szeme közé. A németek 1978 óta először vesztettek vb-meccset úgy, hogy a szünetben még vezettek, a japánok pedig először nyertek úgy, hogy az első félidő után vesztésre álltak. VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)