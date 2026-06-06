Ilyen csodás kontragólból nem sok volt a foci-vb-ken – videók!
1962: BRAZÍLIA A SÉRÜLT PELÉ NÉLKÜL IS BOLDOGULT
A magyar csapat biztos továbbjutóként lépett pályára Argentína ellen, néhány kulcsjátékos pihenőt kapott Baróti Lajos szövetségi kapitánytól. A veretlenség megőrzését és csoportelsőséget jelentő 0:0 annak ellenére meglett, hogy Göröcs János a meccs elején megsérült, és bár – cserelehetőség híján – a pályán maradt, a mieink gyakorlatilag tíz emberrel futballoztak több mint hetven percen keresztül. VIDEÓ ITT!
A brazilok a sérült Pelé nélkül álltak ki a spanyolok ellen, és az első félidőben bizony szenvedtek. A tornán végre hírnevükhöz méltón futballozó spanyolok Adelardo révén megszerezték a vezetést (az előkészítésben Puskás Ferenc is benne volt). Noha a folytatásban Puskás és mások előtt is adódott lehetőség az előny növelésére, csak érvénytelen gólig jutott a spanyol csapat, és a lassacskán lábra kapó brazilok a hajrában fordítottak.
S milyen a sors, mindkét góljukat – a másodikat négy perccel a lefújás előtt, az ördöngösen cselező Garrincha remek beadásából – a Pelét helyettesítő Amarildo szerezte! VIDEÓ ITT!
Brazília csoportelső lett, Helenio Herrera spanyol csapata pedig, amely egyszer sem szerepeltethette Puskás rettegett madridi csatártársát, a hivatalos verzió szerint sérült Alfredo Di Stéfanót, búcsúzni kényszerült.
Az NSZK és a Szovjetunió is biztossá tette csoportelsőségét: a negyedik vb-jén kapitánykodó Sepp Herberger csapata Horst Symaniak büntetőjével és Uwe Seeler fejesével győzte le Chilét (VIDEÓ ITT!), míg a szbornaja a harmadik csoportmeccsén is eredményes Valentyin Ivanov utolsó percbeli találatával kerekedett Uruguay fölé.
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Arica
|Szovjetunió–Uruguay
|2:1
|Santiago
|NSZK–Chile
|2:0
|Vina del Mar
|Brazília–Spanyolország
|2:1
|Rancagua
|Argentína–Magyarország
|0:0
1970: BISOVEC IS, CUBILLAS IS DUPLÁZOTT
Az akkoriban Európa egyik meghatározó csapatának számító Szovjetunió pótolta a nyitó meccsen elmaradt gólokat: a szbornaja a későbbi szövetségi kapitány, Anatolij Bisovec duplájára alapozva magabiztosan megverte Belgiumot. VIDEÓ ITT!
Az első meccsüket megnyerő olaszok és uruguayiak taktikus döntetlent produkáltak, Ladislav Petrás újabb korai vezető gólja – akárcsak három nappal korábban a brazilok ellen – nem hozott szerencsét a csehszlovákoknak Románia ellen, Peru pedig megint hármat vágott: a bolgárok ellen győztes gólt szerző Teófilo Cubillas Marokkónak már kétszer köszönt be! VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Mexikóváros
|Szovjetunió–Belgium
|4–1
|Puebla
|Uruguay–Olaszország
|0–0
|Guadalajara
|Románia–Csehszlovákia
|2–1
|León
|Peru–Marokkó
|3–0
1978: MEGINT KIKAPOTT A MAGYAR CSAPAT, BIZTOSSÁ VÁLT A KIESÉS
Az olaszok egy óra alatt elintézték a megroggyant magyar csapatot, amelyben természetesen nem léphetett pályára a drámai első meccsen kiállított Törőcsik András és Nyilasi Tibor: Paolo Rossi, Roberto Bettega és Romeo Benetti góljával a 60. percben 3–0 volt az állás, Tóth András büntetőből szépített a hajrában. VIDEÓ ITT!
Miután a csoport másik mérkőzésén Argentína nem kis szerencsével – egy vitatott, Daniel Passarella által értékesített büntetővel, valamint Leopoldo Luque óriási lövésével – legyőzte a derekasan küzdő Franciaországot, eldőlt, hogy az A-csoportból a házigazdák és az olaszok jutnak tovább, vagyis a magyar–francia meccsen már csak a becsület lesz a tét. A későbbi háromszoros aranylabdás Michel Platini az argentinok ellen szerezte első világbajnoki gólját. VIDEÓ ITT!
A B-csoportban a lengyelek Grzegorz Lato szemfüles góljával legyűrték az első kör meglepetéscsapatát, Tunéziát (VIDEÓ ITT!), míg a címvédő NSZK Karl-Heinz Rummenigge és Heinz Flohe duplájára építve valósággal kiütötte Mexikót. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Mar del Plata
|Olaszország–Magyarország
|3–1
|Buenos Aires
|Argentína–Franciaország
|2–1
|Rosario
|Lengyelország–Tunézia
|1–0
|Córdoba
|NSZK–Mexikó
|6–0
1986: LEGYŐZTÜK KANADÁT, FELCSILLANT A REMÉNY
Sok szót nem érdemel a mieink győzelme az újonc Kanada ellen – a csapat megint gyengén játszott –, de tény: Mezey György legénysége valamelyest magához tért a szovjetek kéretlen sokkterápiájából, hozta a papírformát, és megőrizte a reményt a továbbjutásra. Az más lapra (és napra) tartozik, hogy sajnos mind ez idáig ez a magyar válogatott utolsó győzelme labdarúgó-világbajnokságon, és a kanadaiak elleni sikert biztossá tevő Détári Lajosé az utolsó gólunk (a vezetést Esterházy Márton szerezte meg). VIDEÓ ITT! (VITRAY TAMÁS KOMMENTÁLÁSÁVAL)
A brazilok a második meccsükön sem rendeztek gólfesztivált – csak Careca talált be a magukat kiválóan tartó, de a gólnál tragikusan védekező algériaiaknak (VIDEÓ ITT!) –, Anglia meg különösen nem: a lengyelektől is pontot raboló Marokkó kapuja bevehetetlen várnak bizonyult. Az angolok két meccs után szerzett gól nélkül álltak, Ray Wilkinst kiállították, a csapatkapitány Bryan Robson megsérült – nem a legjobb előjelek a folytatásra… VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Irapuato
|Magyarország–Kanada
|2–0
|Guadalajara
|Brazília–Algéria
|1–0
|Monterrey
|Anglia–Marokkó
|0–0
2002: HENRY KIÁLLÍTÁSA ÚJABB CSAPÁS A FRANCIÁKNAK
Csapás csapás hátán: a nyitányon Szenegáltól vereséget szenvedő vb-címvédő franciák továbbra sem számíthattak a sérült Zinédine Zidane-ra, és most, az uruguayiak elleni meccs elején Franck Leboeuf, az egyik középső védőjük ugyancsak megsérült, a 25. percben pedig – ördög és pokol – Thierry Henry nagyon elszámított egy szerelési kísérletet, villant a piros… A „kékek” megint lőttek kapufát, a legjobbjuk mégis a kapus, Fabien Barthez volt – elsősorban az ő érdeme, hogy nem kaptak ki. VIDEÓ ITT!
Szenegál megint kellemes meglepetést szerzett a játékával – természetesen nem a dánoknak. Az 1–1-re végződő mérkőzés főszereplője Salif Diao volt: az ő szabálytalansága utáni büntetőből lőtte be Jon Dahl Tomasson a dánok vezető gólját; majd ő gyorsította fel és fejezte be góllal a torna talán legszebb kontratámadását; és ő volt az is, akit a játékvezető kiállított a hajrában, mert lerúgta René Henriksent… VIDEÓ ITT!
A játéknap után ismertük az első kieső nevét is: Szaúd-Arábia máris készülhetett a csomagolásra, mert bár sokkal szervezettebben játszott, mint a németek elleni 0–8 alkalmával, Samuel Eto’o gólja az ujjatlan dresszben játszó – és ezzel a FIFA-t felbőszítő, végül a mez alá vett trikóval „meghajló” – kameruniak sikerét hozta. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Tegu
|Dánia–Szenegál
|1–1
|Puszan
|Franciaország–Uruguay
|0–0
|Szaitama
|Kamerun–Szaúd-Arábia
|1–0
KATARI KITÉRŐ
A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!
2022. NOVEMBER 23.: NÉMETORSZÁG–JAPÁN 1–2. Ilkay Gündogan tizenegyesből lőtt góljával a szünetben még a németek vezettek, és sokáig a második félidőben is ők futballoztak veszélyesebben: Gündogan lőtt egy kapufát, Serge Gnabry másodperceken belül két nagy védésre késztette Gonda Suicsit. De az utolsó negyedórára lankadt a figyelem, visszaesett az energiaszint, és óriási meglepetésre fordítottak a japánok, méghozzá két olyan góllal, amit a német Bundesligában futballozó játékos szerzett: a freiburgi Doan Ricu egy kipattanót vágott be, a bochumi Szano Takuma éles szögből bombázott Manuel Neuer szeme közé. A németek 1978 óta először vesztettek vb-meccset úgy, hogy a szünetben még vezettek, a japánok pedig először nyertek úgy, hogy az első félidő után vesztésre álltak. VIDEÓ ITT!
(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)