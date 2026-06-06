Nemzeti Sportrádió

F1, Monacói Nagydíj, 3. szabadedzés

H. L.H. L.
2026.06.06. 12:14
Fotó: AFP
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szabadedzés F1 Monacói Nagydíj Formula–1
A Ferrari pénteken egyértelműen az élre állt: a nyitányon Charles Leclerc, majd délután Lewis Hamilton vezérletével sajátította ki az első két helyet. A Scuderia párosához mindkét alkalommal Max Verstappen került a legközelebb, míg az első ötöst a két Mercedes zárta. Arról, hogy miként alakul az utolsó szabadedzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

 

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Míg Hamilton úgy érzi, többet is kihozhat az autóból, Leclerc megint a fékekkel küszködött.

 

72. MONACÓI NAGYDÍJ
JÚNIUS 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:13.978
2. szabadedzés1. Hamilton 1:13.026
JÚNIUS 6., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚNIUS 7., VASÁRNAP
A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00

 

 

szabadedzés F1 Monacói Nagydíj Formula–1
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