F1, Monacói Nagydíj, 3. szabadedzés

A Ferrari pénteken egyértelműen az élre állt: a nyitányon Charles Leclerc, majd délután Lewis Hamilton vezérletével sajátította ki az első két helyet. A Scuderia párosához mindkét alkalommal Max Verstappen került a legközelebb, míg az első ötöst a két Mercedes zárta. Arról, hogy miként alakul az utolsó szabadedzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

72. MONACÓI NAGYDÍJ JÚNIUS 5., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Leclerc 1:13.978 2. szabadedzés 1. Hamilton 1:13.026 JÚNIUS 6., SZOMBAT 3. szabadedzés 12.30–13.30 Időmérő 16.00–17.00 JÚNIUS 7., VASÁRNAP A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Katalán Nagydíj, Barcelona június 14., 15.00 Osztrák Nagydíj, Spielberg június 28., 15.00 Brit Nagydíj, Silverstone július 5., 16.00