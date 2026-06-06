F1, Monacói Nagydíj, 3. szabadedzés
A Ferrari pénteken egyértelműen az élre állt: a nyitányon Charles Leclerc, majd délután Lewis Hamilton vezérletével sajátította ki az első két helyet. A Scuderia párosához mindkét alkalommal Max Verstappen került a legközelebb, míg az első ötöst a két Mercedes zárta. Arról, hogy miként alakul az utolsó szabadedzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|72. MONACÓI NAGYDÍJ
|JÚNIUS 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:13.978
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:13.026
|JÚNIUS 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚNIUS 7., VASÁRNAP
|A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
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