Fucsovicsék legyőzői megvédték címüket párosban a Roland Garroson
A címvédő Marcel Granollers, Horacio Zeballos spanyol, argentin duó nyerte a férfi párosok küzdelmét a francia nyílt teniszbajnokságon.
Az első helyen kiemelt kettős a szombati döntőben két sima szettben bizonyult jobbnak a másodikként rangsorolt Harri Heliovaara, Henry Patten finn, brit párosnál.
Granollersék az első fordulóban a Fucsovics Márton, Marcos Giron duót búcsúztatták, és idén úgy nyertek, hogy nem veszítettek szettet.
Ez a harmadik közös Grand Slam-sikerük, tavaly a Roland Garros mellett a US Openen is győztek.
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
Női egyes, döntő
15.00: Mirra Andrejeva (orosz, 8.)–Maja Chwalinska (lengyel) (Tv: Eurosport1)
Férfi páros, döntő
Marcel Granollers, Horacio Zeballos (spanyol, argentin, 1.)-Harri Heliovaara, Henry Patten (finn, brit, 2.) 6:4, 6:2
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