Nemzeti Sportrádió

Fucsovicsék legyőzői megvédték címüket párosban a Roland Garroson

V. J./MTIV. J./MTI
2026.06.06. 13:16
Marcel Granollers és Horacio Zeballos a trófeával (Fotó: Getty Images)
Címkék
Horacio Zeballos Roland Garros Marcel Granollers
A címvédő Marcel Granollers, Horacio Zeballos spanyol, argentin duó nyerte a férfi párosok küzdelmét a francia nyílt teniszbajnokságon.

Az első helyen kiemelt kettős a szombati döntőben két sima szettben bizonyult jobbnak a másodikként rangsorolt Harri Heliovaara, Henry Patten finn, brit párosnál.

Granollersék az első fordulóban a Fucsovics Márton, Marcos Giron duót búcsúztatták, és idén úgy nyertek, hogy nem veszítettek szettet.

Ez a harmadik közös Grand Slam-sikerük, tavaly a Roland Garros mellett a US Openen is győztek.

TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
Női egyes, döntő
15.00: Mirra Andrejeva (orosz, 8.)–Maja Chwalinska (lengyel) (Tv: Eurosport1)
Férfi páros, döntő
Marcel Granollers, Horacio Zeballos (spanyol, argentin, 1.)-Harri Heliovaara, Henry Patten (finn, brit, 2.) 6:4, 6:2

 

Horacio Zeballos Roland Garros Marcel Granollers
Legfrissebb hírek

Roland Garros: Zverev bejutott a döntőbe, csupán egy lépésre van élete első GS-diadalától

Tenisz
21 órája

Nem lesz orosz házidöntő női egyesben, a selejtezős lengyel játékos jutott be a fináléba a Roland Garroson

Tenisz
2026.06.04. 19:30

Simán megverte Kosztyukot, a 19 éves Andrejeva bejutott a Roland Garros döntőjébe

Tenisz
2026.06.04. 16:41

Roland Garros: Stollárék legyőzői megvédték címüket vegyes párosban

Tenisz
2026.06.04. 13:47

Berrettini megsérült, Arnaldi játszhat olasz házi elődöntőt a Roland Garroson

Tenisz
2026.06.03. 22:49

Cobolli legyőzte Auger-Aliassime-ot, biztosan lesz olasz férfi játékos a Roland Garros döntőjében

Tenisz
2026.06.03. 19:49

Arina Szabalenka: Legszívesebben azonnal abbahagynám a teniszt

Tenisz
2026.06.03. 18:26

Újabb óriási meglepetés a Roland Garroson: Szabalenka szettelőnyről kikapott a negyeddöntőben

Tenisz
2026.06.03. 15:57
Ezek is érdekelhetik