Fucsovicsék legyőzői megvédték címüket párosban a Roland Garroson

Az első helyen kiemelt kettős a szombati döntőben két sima szettben bizonyult jobbnak a másodikként rangsorolt Harri Heliovaara, Henry Patten finn, brit párosnál.

Granollersék az első fordulóban a Fucsovics Márton, Marcos Giron duót búcsúztatták, és idén úgy nyertek, hogy nem veszítettek szettet.

Ez a harmadik közös Grand Slam-sikerük, tavaly a Roland Garros mellett a US Openen is győztek.

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

Női egyes, döntő

15.00: Mirra Andrejeva (orosz, 8.)–Maja Chwalinska (lengyel) (Tv: Eurosport1)

Férfi páros, döntő

Marcel Granollers, Horacio Zeballos (spanyol, argentin, 1.)-Harri Heliovaara, Henry Patten (finn, brit, 2.) 6:4, 6:2