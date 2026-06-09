Állítsa össze a magyar válogatott Kazahsztán elleni kezdőcsapatát!

A keretből sérülés miatt kimaradt Bolla Bendegúz, Dárdai Márton, Schön Szabolcs és Sallai Roland, a kapus Szappanos Péter a Finnország elleni mérkőzésen lépett pályára utoljára címeres mezben, Kerkez Milos pedig magánéleti okok miatt hagyta el a válogatott edzőtáborát.. Így ők értelemszerűen nem szerepelnek a választási lehetőségek között.

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