Nemzeti Sportrádió

Állítsa össze a magyar válogatott Kazahsztán elleni kezdőcsapatát!

T. Z.T. Z.
2026.06.09. 09:07
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Fotó: Kovács Péter
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olvasói szavazás Magyarország magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott felkészülési mérkőzés
A magyar labdarúgó-válogatott ma (kedden) este 7 órától Kazahsztán ellen játszik felkészülési mérkőzést a debreceni Nagyerdei Stadionban. Olvasóinkat most is arra kérjük, állítsák össze a mieink kezdőcsapatát!

A keretből sérülés miatt kimaradt Bolla Bendegúz, Dárdai Márton, Schön Szabolcs és Sallai Roland, a kapus Szappanos Péter a Finnország elleni mérkőzésen lépett pályára utoljára címeres mezben, Kerkez Milos pedig magánéleti okok miatt hagyta el a válogatott edzőtáborát.. Így ők értelemszerűen nem szerepelnek a választási lehetőségek között. 

 

olvasói szavazás Magyarország magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott felkészülési mérkőzés
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