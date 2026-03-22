Hári János elárulta, mi kell a Fehérvár továbbjutásához a Klagenfurt ellen

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

NEGYEDDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC KAC (osztrák) 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0) – hosszabbításban

Székesfehérvár, MET Aréna, 4188 néző. Vezette: Fichtner (osztrák), Piragic (horvát), Durmis, Konc (mindketten szlovákok)

FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen (1), Messner / Stipsicz, Campbell / KISS R. (1), Horváth Donát / Falus – Archibald (1), HÁRI J. 1, Cheek / Erdély Cs., Kulmala 1, Kuralt / MIHÁLY Á. 1, Richards, Gerlach (1) / Ambrus Cs., Németh K., Magosi. Edző: Ted Dent

KLAGENFURT: Dahm – TEVES 1, Nickl / Jensen Aabo, Preiml / Sablattnig, Maier / Waschnig – Schwinger, Mursak 1, Petersen (1) / Obersteiner, Kempe, From (1) / Fraser, Van Ee, Moyle / Witting, Herburger, HOCHEGGER. Edző: Kirk Furey

Kapura lövések: 26–36

Emberelőny-kihasználás: 6/1, ill. 3/1

Fegyelmi büntetések: végleges fegyelmi (Anze Kuralt)

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–2

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Ha ötperces emberhátrányt kapsz, akkor fennáll a lehetősége, hogy az ellenfél többször is betalálhat. Bár egy gólt kaptunk, az emberhátrányos védekezésünk fantasztikus volt. A hosszabbítás előtt átbeszéltünk néhány tennivalót a srácokkal, keményen jöttünk ki, és végül Kiss Roli és Hári János összjátéka meghozta a gólt.

Kirk Furey: – Ebben a csarnokban mindig szoros mérkőzéseket játszunk, nagyon kompakt a Fehérvár. Türelmesnek kell lenni, bár akadtak lehetőségeink, keveset használtunk ki. Most hazamegyünk, pihenünk és készülünk a hétfői találkozóra.