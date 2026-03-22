Nemzeti Sportrádió

Hári János elárulta, mi kell a Fehérvár továbbjutásához a Klagenfurt ellen

KAISER TAMÁS
2026.03.22. 08:56
Hári János tudja, mi kell a folytatásban a Volánnak a továbjutáshoz (Fotó: NSO Tv)
Címkék
A Hydro Fehérvár AV19 hazai pályán izgalmas, hosszabbításos meccsen győzött szombat este a Klagenfurt ellen az osztrák jégkorongbajnokság negyeddöntőjében. A 3–2-re megnyert meccsel a Volán egyenlített a párharcban. A győztes gólt szerző Hári János szerint egy maroknyi szerencsével és egy jó kapusteljesítménnyel a továbbjutás is meglehet.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)
NEGYEDDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC KAC (osztrák) 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0) – hosszabbításban
Székesfehérvár, MET Aréna, 4188 néző. Vezette: Fichtner (osztrák), Piragic (horvát), Durmis, Konc (mindketten szlovákok)
FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen (1), Messner / Stipsicz, Campbell / KISS R. (1), Horváth Donát / Falus – Archibald (1), HÁRI J. 1, Cheek / Erdély Cs., Kulmala 1, Kuralt / MIHÁLY Á. 1, Richards, Gerlach (1) / Ambrus Cs., Németh K., Magosi. Edző: Ted Dent
KLAGENFURT: Dahm – TEVES 1, Nickl / Jensen Aabo, Preiml / Sablattnig, Maier / Waschnig – Schwinger, Mursak 1, Petersen (1) / Obersteiner, Kempe, From (1) / Fraser, Van Ee, Moyle / Witting, Herburger, HOCHEGGER. Edző: Kirk Furey
Kapura lövések: 26–36
Emberelőny-kihasználás: 6/1, ill. 3/1
Fegyelmi büntetések: végleges fegyelmi (Anze Kuralt)
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–2
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Ha ötperces emberhátrányt kapsz, akkor fennáll a lehetősége, hogy az ellenfél többször is betalálhat. Bár egy gólt kaptunk, az emberhátrányos védekezésünk fantasztikus volt. A hosszabbítás előtt átbeszéltünk néhány tennivalót a srácokkal, keményen jöttünk ki, és végül Kiss Roli és Hári János összjátéka meghozta a gólt. 
Kirk Furey: – Ebben a csarnokban mindig szoros mérkőzéseket játszunk, nagyon kompakt a Fehérvár. Türelmesnek kell lenni, bár akadtak lehetőségeink, keveset használtunk ki. Most hazamegyünk, pihenünk és készülünk a hétfői találkozóra.

Jégkorong
12 órája

Hosszabbításban nyert a Fehérvár, 2–2-ről folytatódik a Klagenfurt elleni csata

Hári János ütötte a győzelmet érő gólt a ráadás 8. percében.

 

Ezek is érdekelhetik