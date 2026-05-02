Jégkorong: eredményes szezonon van túl a hazai utánpótlás

Mint arról beszámoltunk, a negyedik helyen zárt és ismét kiharcolta a bennmaradást az U18-as fiú jégkorong-válogatott a lengyelországi Krynciában rendezett divízió I/A-csoportos világbajnokságon. Árkovics Bálint csapata két győzelemmel és három vereséggel (hat pontot szerezve) végzett a tornán, és jövőre – sorozatban immár az ötödik évben – újra a másodosztályban szerepelhet.

„Azt látni kell, hogy az U18-as fiúknál a divízió I/A-csoport a világ első tíz csapata utána hat együttest tömöríti magában, tehát roppant erős és szoros mezőnyről beszélünk, amely tényleg a világelitnek a közvetlen előszobája – kezdte értékelését Kovács Attila, a hazai szövetség (MJSZ) sportigazgatója az Utánpótlássportnak. – Ha az előttünk végző érmeseket nézzük, különösen a feljutó Svájc, de akár még Kazahsztán és Ukrajna is olyan kimagasló játékerőt képvisel, ami jóformán az A-csoportot is megüti.

Ez a szint néha túl akadálynak bizonyult a mieinknek, ennek ellenére azt mondom, hogy nincs miért szomorkodnunk, mert az ukránokat sikerült legyőzni, a kazahokkal szemben ki-ki meccsen kaptak ki a fiúk, illetve a svájciakkal is sikerült két harmadon keresztül tartani a lépést, és sarokba szorítani őket.

A meccs után a svájci válogatott szakmai stábja külön megdicsérte a csapatunkat, és elmondták, nem hitték volna, hogy ilyen nagy ellenállásra kényszerítjük majd őket. Nyilván, így az első két vereség után már csak a bronzérem volt a legmagasabb cél, amiért küzdhettünk a tornán. A folytatásban – elsősorban a szlovénok elleni vereség miatt – sajnos ezt a harmadik helyet végül nem tudtuk megszerezni, de a lengyelek magabiztos legyőzésével legalább a negyediket elcsíptük.

Összességében pozitívan értékelem a szereplést, de némi szerencsével ennél jobb helyezést, egy nagy meglepetést is elérhettünk volna.

Kovács Attila Forrás: MJSZ

Korábban a szezonban az U20-as fiúk és az U18-as lányok is jól teljesítettek a saját világbajnokságukon. A Tokaji Viktor vezette junior fiúcsapat decemberben megnyerte a milánói divízió I/B-csoportos vb-n, és feljutott újra a másodosztályba, míg a Fodor Zoltán irányította ifjúsági leányegyüttes januárban hetedik lett, és ezzel megőrizte az élvonalbeli tagságát a kanadai A-csoportos vb-n. Tehát, az utánpótlás-válogatottak évadbeli mérlege: egy feljutás és két bennmaradás.

„A szövetség új szakmai vezetésének koncepciójaként tavaly nyáron Tokaji Viktort – aki egyben a nagyválogatott másodedzője is – neveztük ki az U20-as férfi nemzeti csapat kispadjára, akinek a személye biztosítja azt, hogy a juniorok a felnőttekkel azonos játékszisztémában és felfogásban dolgozzanak.

Ennek a munkának láthatóan meg is lett a gyümölcse az olaszországi világbajnokságon a megérdemelt feljutással, illetve a kifejezetten tetszetős játékképpel.

Ez a siker nagyon fontos volt az utánpótlásunk számára, hiszen visszajutottunk a legjobb tizenhat közé – oda, ahova mindig is tartozni szeretnénk. Határozott célunk a jövőben, hogy az utánpótlás-válogatottaink lehetőleg mindig előrébb szerepeljenek a nemzetközi rangsorban, mint a felnőttek. Hasonlóan jól festett az U18-as leányválogatott elitvébés szereplése, ráadásul egy sportág történelmi győzelemmel a végén a finnek ellen, ugyanis magyar hokiválogatott korábban még soha egyik nemben és korosztályban sem győzte le a finn csapatot. Az, hogy a lányok benn tudtak maradni a világ nyolc legjobb nemzete között, az hatalmas fegyvertény és óriási sikere a női szakágnak. A Fodor Zoltán és Delaney Collins vezette szakmai stáb sokat dolgozott azért, hogy ez a kiemelkedő eredmény össze tudjon jönni.

A célunk az lesz a következő évben, hogy újra megragadjanak az U18-as lányok az A-csoportban.

A fiatalok fejlesztése szempontjából ez felbecsülhetetlenül fontos, hogy a világ legjobbjai ellen edződhetnek.

Ami a teljes képet illeti: abszolúte sikeres évadunk vagyunk túl az utánpótlás-válogatottakat illetően, de nem dőlhetünk hátra, már most a következő szezont tervezzük, és a tapasztalatok alapján szeretnénk tovább építkezni.

(Kiemelt képen: az U18-as fiúválogatott Forrása: MJSZ)