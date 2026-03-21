Hosszabbításban nyert a Fehérvár, 2–2-ről folytatódik a Klagenfurt elleni csata

NAGYOBB POFON után kellett gyorsan talpra állnia a Fehérvárnak, a kék-fehérek csütörtökön 8–3-ra kaptak ki Klagenfurtban, így az osztrákok 2–1-re vezettek a négy győzelemig tartó párharcban.

Klagenfurti rohamokkal kezdődött a mérkőzés, de ahogy telt az idő, egyre jobban felvette az iramot a Fehérvár, és a harmad utolsó 10-11 perce inkább a hazai támadásokról szólt, Trevor Cheek, Hári János, valamint Németh Kristóf előtt is adódott nagy helyzet, de Sebastian Dahm eszén nem tudtak túljárni. A játék képe biztató volt fehérvári szempontból, ezért is volt kár, hogy három másodperccel a szünet előtt Joshua Teves saját kék vonaláról eleresztett lövését rosszul mérte fel Reijola, és a kapuvas, valamint a mamut között rést talált a korong.

A pihenő után a KAC jött ki lendületesebben a jégre, Reijolát nem fogta meg a potyagól, továbbra is jó hatásfokkal tette a dolgát, ha kellett, akkor pedig a védők takarították el a korongot, akár a gólvonalról. A játékrész derekán egy megugrásnál Erdély Csanád harcolt ki kiállítást, ő maga és Hári János is helyzetbe került, de kimaradtak a lehetőségek, a közönséget azonban feltüzelték ezek a momentumok, zúgott a „hajra Volán”. Hát még a 33. percben, amikor Rasmus Kulmala közelről értékesített egy kipattanót. A gólt a Klagenfurt visszanézette, a játékvezetők érthetetlenül sokáig tanulmányozták a helyzetet, de végül végül helybenhagyták a találatot.

Egy áthúzódó emberelőnnyel vághatott neki az utolsó húsz percnek Ted Dent együttese, de ebből majdnem a vendégek találtak be: két fehérvári összeütközött, Nicholas Eric Petersen egyedül léphetett ki, de a ziccert védte Reijola. Jöttek sorban a hazai helyzetek, majd hét és fél perc eltelte után a gól is. Igazi csapatmunka eredménye volt a vezetés, Max Gerlach szerzett korongot, Kulmala remek elzárását pedig a közepén egyedül érkező Mihály Ákos váltotta gólra. Öt perccel a vége előtt Anze Kuralt ütközését ötperces kiállítással „jutalmazták” a bírók. Nem húzta ki a Volán, másfél perccel a vége előtt Jan Mursak egyenlített. Jöhetett a jégfelújítás, majd a hosszabbítás.

A negyedik játékrész az osztrákok helyzeteivel indult, de ennek ellenére fehérvári győzelemmel ért véget a találkozó: hét és fél perc eltelte után jól cserélt rá a KAC-ra a hazai együttes, Hári János közelről leadott lövése pedig végül átperdült a kapuson, így 2–2-ről folytatódik a párharc hétfőn Klagenfurtban.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

NEGYEDDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC KAC (osztrák) 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0) – hosszabbításban

MET Aréna, 4188 néző. V: Fichtner (osztrák), Piragic (horvát), Durmis, Konc (mindketten szlovákok)

FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen (1), Messner / Stipsicz, Campbell / KISS R. (1), Horváth Donát / Falus – Archibald (1), HÁRI J. 1, Cheek / Erdély Cs., Kulmala 1, Kuralt / MIHÁLY Á. 1, Richards, Gerlach (1) / Ambrus Cs., Németh K., Magosi. Edző: Ted Dent

KLAGENFURT: Dahm – TEVES 1, Nickl / Jensen Aabo, Preiml / Sablattnig, Maier / Waschnig – Schwinger, Mursak 1, Petersen (1) / Obersteiner, Kempe, From (1) / Fraser, Van Ee, Moyle / Witting, Herburger, HOCHEGGER. Edző: Kirk Furey

Kapura lövések: 26–36

Emberelőny-kihasználás: 6/1, ill. 3/1

Fegyelmi büntetések: végleges fegyelmi (Anze Kuralt)

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–2

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Ha ötperces emberhátrányt kapsz, akkor fennáll a lehetősége, hogy az ellenfél többször is betalálhat. Bár egy gólt kaptunk, az emberhátrányos védekezésünk fantasztikus volt. A hosszabbítás előtt átbeszéltünk néhány tennivalót a srácokkal, keményen jöttünk ki, és végül Kiss Roli és Hári János összjátéka meghozta a gólt.

Kirk Furey: – Ebben a csarnokban mindig szoros mérkőzéseket játszunk, nagyon kompakt a Fehérvár. Türelmesnek kell lenni, és bár akadtak lehetőségeink, keveset használtunk ki. Most hazamegyünk, pihenünk és készülünk a hétfői találkozóra.