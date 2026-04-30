Hoki: második lett az U16-os leányválogatott a füsseni Európa-kupán

A Magyar Jégkorong Szövetség beszámolója szerint az U16-os leányválogatott a második helyen végzett a németországi Füssenben rendezett Európa-kupán. A mieink az első meccsen 3–2-es (hosszabbításos) vereséget szenvedtek a lengyelektől, majd 10–0-ra kiütötték az olaszokat, illetve 3–1-re nyertek a házigazda németek ellen is. Ezután a torna döntőjében hosszabbítás után 2–1-re alulmaradtak a szlovákokkal szemben.

„Büszkék lehetünk az ezüstéremre, de természetesen edzőként mindig győzni szeretnék, így ebből a szempontból van bennem hiányérzet. Közel álltunk ahhoz, hogy megnyerjük a döntőt, de magával a tornával és az ott látott fejlődési úttal teljes mértékben elégedettek lehetünk. Voltak játékosok, akiktől kicsit többet vártam, de olyanok is, akik rengeteget tettek le az asztalra és túlszárnyalták az elvártakat” – értékelt Pillók Martin szövetségi edző.

EREDMÉNYEK:

Magyarország–Lengyelország 2–3 hosszabbítás után

Magyarország–Olaszország 10–0

Magyarország–Németország 3–1

Döntő:

Magyarország–Szlovákia 1–2 h.u.



KERET:

Kapusok: Cseri Nadin (Vasas), Illés Vivien (Ajka), Majoros Emma (MAC Budapest)

Hátvédek: Borda Csenge Ágnes (Szekszárdi Jégmadarak), Görbe Liza (Lehel/BJA), Gyula Rebeka (BJA), Herczeg Zoé Judit (Ylves, finn), Hidvégi Hanna (DHK), Horváth-Szörcsei Franciska (HKB), Lauf Larissza (Budaörsi Villámok), Röthler Csenge (IOGJA)

Csatárok: Csuha Janka (HKB), Dunai Fanni (IOGJA), Fekete Nóra (Vasas), Kerkovits Réka (BJA), Magyar Diána (Mad Dogs, német), Máhr Dóra (UTE), Schober Flóra (HKB), Szabó Bíborka (Szeged), Szajbert Janka Róza (Sportországi Cápák), Szerepi Zoé (HKB), Tamás Helga (Vasas), Temesi Blanka (MAC)

