Téli olimpia: újabb kényszerű csere a kanadai jégkorong-válogatottban

2026.02.06. 09:24
Brayden Point lemarad az olimpiáról (Fotó: Getty Images)
jégkorong Milánó 2026 Brayden Point
Sérülés miatt ismét változott a milánói téli olimpiára elsőszámú esélyesként készülő kanadai férfi jégkorong-válogatott kerete.
Jégkorong
2026.02.04. 16:48

Milánó 2026: kényszerű csere a kanadai hokiválogatottban

A tavalyi NHL-rájátszás MVP-je ugrik be.

Az ötkarikás szünet előtti utolsó játéknapon derült ki, hogy a Tampa Bay Lightninggal 2020-ban és 2021-ben Stanley Kupa-győztes Brayden Point lábsérülés miatt nem utazhat Olaszországba. Helyette a Carolina Hurricanes csatára, Seth Jarvis kapott meghívót.

Két napja dőlt el, hogy a szintén tampás Anthony Cirelli sem játszhat a tornán, az ő helyére az NHL-ben címvédő Florida Panthers támadója, Sam Bennett lépett. A milánói olimpián 2014 után szerepelnek ismét az észak-amerikai profiliga legjobbjai. 

A legutóbbi két játékokat, amelyen játszottak NHL-es hokisok (2010, 2014), a kanadaiak nyerték.

