A svájci női jégkorongozóknál is felbukkant a norovírus

2026.02.07. 13:10
A svájci női jégkorongozóknál is felbukkant a norovírus (Fotó: Getty Images)
téli olimpia 2026 téli olimpia svéd jégkorong jégkorong Milánó-Cortina 2026
A finn után a svájci női jégkorong-válogatottnál is megjelent a norovírus a milánói-cortinai téli olimpián.

Az alpesi ország sportági szövetségének közlése szerint egy játékosuk vírustesztje pozitív lett az olimpiai torna nyitó mérkőzése után, emiatt a teljes csapat kihagyta a péntek esti megnyitóünnepséget, egyúttal az érintett hokisukat izolálták, hogy meggátolják a fertőzés továbbterjedését.

„Pozitív norovírusesetet észleltek válogatottunk egyik tagjánál, akinek teszteredményét csak a Csehország elleni győzelmet követően és röviddel a megnyitó előtt kaptuk meg – írta közleményében a svájci szövetség. – A fertőzött sportoló hétfő, az olimpiai faluba érkezése óta külön szobában maradt, és a tünetek megjelenésekor elkülönítették a csapattól. Péntek reggel óta tünetmentes, más svájci sportolóknál még nem mutatkoztak tünetek.”

A svájci válogatott a második csapat a női olimpiai tornán, amelynél pozitív norovírus-teszteredmény született. A vírust korábban egy csoportkörös ellenfélnél, a finneknél mutatták ki több hokisnál is. A megerősített vírusfertőzöttek miatt a játékok szervezőbizottsága úgy döntött, hogy egy héttel elhalasztja a csütörtökre tervezett Kanada–Finnország mérkőzést. A 23 fős keretből előbb 11-en, pénteken pedig kilencen lettek elkülönítve. A protokoll szerint minden fertőzöttnek legalább 48 órára karanténban kell maradnia, ugyanakkor az elmúlt 24 órában már nem regisztráltak új megbetegedést a finneknél.

A norovírus kellemetlen gyomor- és bélrendszeri panaszokat okoz, a fertőzés közvetlenül emberről emberre terjed. A tünetek hasonlíthatnak az ételmérgezésre.

A svájciak szombaton (ma este) 21.10-kor Kanada ellen lépnek jégre.

 

