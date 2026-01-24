Nemzeti Sportrádió

Hári János: Reméljük, sűrűbben váltunk majd az agresszívebb taktikára!

2026.01.24.
Hári János szerint néha olyan, mint ha NHL-csapatok ellen játszanának (Fotó: NSO Tv)
A Hydro Fehérvár AV19 két elrontott harmad után az utolsó húsz percben kis híján pontot mentett az Olimpija Ljubljana ellen. A szlovén gárda már 4–1-re is vezetett, Hári Jánosék azonban nem adták fel, a hajrára visszajöttek a meccsbe, egyenlíteni azonban már nem sikerült. A fehérvári csatár szerint a harmadik harmadban látott agresszívebb taktika jobban működött a Volánnak.

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana 3–4 (1–3, 0–1, 2–0)
Székesfehérvár, MET Aréna, 3525 néző. Vezette: Ofner (osztrák), Soós, Wolfgang (osztrák), Váczi D.
FEHÉRVÁR: REIJOLA – Stipsicz (1), Messner (1) / Horváth Donát, Campbell / Kiss R., Stajnoch / Falus – Erdély Cs. (1), Bartalis I. (1), KURALT 2 / Archibald, Hári J. (1), Gerlach 1 / Cheek, Richards, Kulmala / Varga B., Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent 
LJUBLJANA: Horák – Masic (1), Brennan 1 (1) / Halbert, Kirichenko (1) / MacWilliam, Gregorc / Crnovic, Sodja – Meyer, Boychuk, Drozg / SABOLIC 1 (1), Petan (1), MAHKOVEC 1 / POLEI 1, Quince (1), Simsic (1) / Pance, Bericic, Kapel. Edző: Ben Cooper
Kapura lövések: 36–36
Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Keményen kezdtek a vendégek. A párharcok többségét megnyerték, lecsaptak a szabad korongokra, az első két harmadban elszántabbak voltak nálunk. Kitartottunk, az utolsó játékrészre belenyúltunk a sorokba, nyomást helyeztünk rájuk, szereztünk két gólt. Közel kerültünk, de nem tudtunk egyenlíteni. Jobban kell kezdenünk a jövőben.
Ben Cooper: – Tetszett az első két harmad, jól védekeztünk és szép gólokat szereztünk. A harmadik játékrészben már nem voltunk olyan jók, de dicséret illeti a Fehérvárt, nem adta fel, az utolsó húsz percben nyomást helyezett ránk.

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN
Graz–Salzburg 2–4
Vienna Capitals–Pustertal 4–3
Villach–Linz 6–2
Vorarlberg–Klagenfurt 4–5
Bolzano–Innsbruck 5–0
 

Otthon kapott ki a Ljubljanától a Volán az osztrák hokiligában

A szlovén csapat egy adott ponton 4–1-re is vezetett, de a harmadik harmadban felzárkóztak a hazaiak.

 

Ezek is érdekelhetik