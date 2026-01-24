Hári János: Reméljük, sűrűbben váltunk majd az agresszívebb taktikára!
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana 3–4 (1–3, 0–1, 2–0)
Székesfehérvár, MET Aréna, 3525 néző. Vezette: Ofner (osztrák), Soós, Wolfgang (osztrák), Váczi D.
FEHÉRVÁR: REIJOLA – Stipsicz (1), Messner (1) / Horváth Donát, Campbell / Kiss R., Stajnoch / Falus – Erdély Cs. (1), Bartalis I. (1), KURALT 2 / Archibald, Hári J. (1), Gerlach 1 / Cheek, Richards, Kulmala / Varga B., Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent
LJUBLJANA: Horák – Masic (1), Brennan 1 (1) / Halbert, Kirichenko (1) / MacWilliam, Gregorc / Crnovic, Sodja – Meyer, Boychuk, Drozg / SABOLIC 1 (1), Petan (1), MAHKOVEC 1 / POLEI 1, Quince (1), Simsic (1) / Pance, Bericic, Kapel. Edző: Ben Cooper
Kapura lövések: 36–36
Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 2/1
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Keményen kezdtek a vendégek. A párharcok többségét megnyerték, lecsaptak a szabad korongokra, az első két harmadban elszántabbak voltak nálunk. Kitartottunk, az utolsó játékrészre belenyúltunk a sorokba, nyomást helyeztünk rájuk, szereztünk két gólt. Közel kerültünk, de nem tudtunk egyenlíteni. Jobban kell kezdenünk a jövőben.
Ben Cooper: – Tetszett az első két harmad, jól védekeztünk és szép gólokat szereztünk. A harmadik játékrészben már nem voltunk olyan jók, de dicséret illeti a Fehérvárt, nem adta fel, az utolsó húsz percben nyomást helyezett ránk.
A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN
Graz–Salzburg 2–4
Vienna Capitals–Pustertal 4–3
Villach–Linz 6–2
Vorarlberg–Klagenfurt 4–5
Bolzano–Innsbruck 5–0
Otthon kapott ki a Ljubljanától a Volán az osztrák hokiligában