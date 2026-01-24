Hári János: Reméljük, sűrűbben váltunk majd az agresszívebb taktikára!

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana 3–4 (1–3, 0–1, 2–0)

Székesfehérvár, MET Aréna, 3525 néző. Vezette: Ofner (osztrák), Soós, Wolfgang (osztrák), Váczi D.

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Stipsicz (1), Messner (1) / Horváth Donát, Campbell / Kiss R., Stajnoch / Falus – Erdély Cs. (1), Bartalis I. (1), KURALT 2 / Archibald, Hári J. (1), Gerlach 1 / Cheek, Richards, Kulmala / Varga B., Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent

LJUBLJANA: Horák – Masic (1), Brennan 1 (1) / Halbert, Kirichenko (1) / MacWilliam, Gregorc / Crnovic, Sodja – Meyer, Boychuk, Drozg / SABOLIC 1 (1), Petan (1), MAHKOVEC 1 / POLEI 1, Quince (1), Simsic (1) / Pance, Bericic, Kapel. Edző: Ben Cooper

Kapura lövések: 36–36

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Keményen kezdtek a vendégek. A párharcok többségét megnyerték, lecsaptak a szabad korongokra, az első két harmadban elszántabbak voltak nálunk. Kitartottunk, az utolsó játékrészre belenyúltunk a sorokba, nyomást helyeztünk rájuk, szereztünk két gólt. Közel kerültünk, de nem tudtunk egyenlíteni. Jobban kell kezdenünk a jövőben.

Ben Cooper: – Tetszett az első két harmad, jól védekeztünk és szép gólokat szereztünk. A harmadik játékrészben már nem voltunk olyan jók, de dicséret illeti a Fehérvárt, nem adta fel, az utolsó húsz percben nyomást helyezett ránk.

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

Graz–Salzburg 2–4

Vienna Capitals–Pustertal 4–3

Villach–Linz 6–2

Vorarlberg–Klagenfurt 4–5

Bolzano–Innsbruck 5–0

