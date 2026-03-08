Nemzeti Sportrádió

Gyász: 20 évesen elhunyt Borsos Barna, az Újpesti Jégkorong Akadémia U21-es csapatának játékosa

CS. M.CS. M.
2026.03.08. 13:16
Húszévesen elhunyt Borsos Barna, az Újpesti Jégkorong Akadémia U21-es csapatának játékosa.

Borsos Barna halálának hírét az Újpesti Jégkorong Akadémia közölte posztjában, majd tudatta, mikor és hol emlékeznek meg róla. 

„Tiszteletére 2026. március 9-én hétfőn 19 órától gyertyagyújtást szervezünk a Szilágyi utcai Jégcsarnoknál. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és szeretteinek. Fájdalmukban az egész UTE közössége osztozik” – olvashastó az Újpesti Jégkorong Akadémia hivatalos Facebook-oldalán. 

A 20 évesen elhunyt jégkorongozó halálának pontos körülményeiről hivatalos információ eddig nem jelent meg, de a Tények szerint péntek éjjel az M3-as autópálya zuglói szakaszán eddig tisztázatlan körülmények között egy autó törte át nagy sebességgel a szalagkorlátot, majd csapódott a zajvédőfalnak. Az autóban utazók közül az édesapát súlyos sérülésekkel szállították kórházba, 20 éves fiát azonban nem sikerült megmenteni. A TV2 híradója úgy tudja, utóbbi vezetett, a további leírás pedig illik az elhunyt Borsos Barnára.  

 

 

