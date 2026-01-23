Otthon kapott ki a Ljubljanától a Volán az osztrák hokiligában
A Hydro Fehérvár AV19 4–3-ra kikapott az Olimpija Ljubljanától az osztrák hokiliga (ICEHL) pénteki játéknapján.
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana 3–4 (1–3, 0–1, 2–0)
A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN
Graz–Salzburg 2–4
Vienna Capitals–Pustertal 4–3
Villach–Linz 6–2
Vorarlberg–Klagenfurt 4–5
Bolzano–Innsbruck 5–0
|AZ ICEHL ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Klagenfurt
|40
|24
|4
|5
|7
|140–97
|+43
|85
|2. Graz
|39
|20
|6
|6
|7
|127–84
|+43
|78
|3. Salzburg
|41
|21
|6
|3
|11
|139–88
|+51
|78
|4. Bozen Südtirol
|40
|22
|3
|5
|10
|145–104
|+41
|77
|5. Pustertal Wölfe
|39
|20
|3
|3
|13
|136–105
|+31
|69
|6. Olimpija Ljubljana
|39
|18
|6
|2
|13
|143–109
|+34
|68
|7. Fehérvár AV19
|40
|15
|2
|5
|18
|96–126
|–30
|54
|8. Vienna Capitals
|39
|14
|3
|4
|18
|98–117
|–19
|52
|9. FTC
|40
|14
|1
|6
|19
|106–142
|–36
|50
|10. Villach
|38
|13
|3
|4
|18
|119–128
|–9
|49
|11. Linz
|40
|12
|6
|1
|21
|125–133
|–8
|49
|12. Vorarlberg
|38
|8
|4
|4
|22
|93–151
|–58
|36
|13. Innsbruck
|41
|5
|4
|3
|29
|98–181
|–83
|26
