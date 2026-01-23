Nemzeti Sportrádió

Otthon kapott ki a Ljubljanától a Volán az osztrák hokiligában

M. B.M. B.
2026.01.23. 21:45
null
Fotó: Dömötör Csaba
Hydro Fehérvár AV19 ICEHL Olimpija Ljubljana
A Hydro Fehérvár AV19 4–3-ra kikapott az Olimpija Ljubljanától az osztrák hokiliga (ICEHL) pénteki játéknapján.

Részletek hamarosan...

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana 3–4 (1–3, 0–1, 2–0)
Részletes jegyzőkönyv hamarosan...

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN
Graz–Salzburg 2–4
Vienna Capitals–Pustertal 4–3
Villach–Linz 6–2
Vorarlberg–Klagenfurt 4–5
Bolzano–Innsbruck 5–0

AZ ICEHL ÁLLÁSA MGYHGYHVVL–KGk 
1. Klagenfurt4024457140–97+4385 
2. Graz3920667127–84+4378 
3. Salzburg41216311139–88+5178 
4. Bozen Südtirol40223510145–104+4177 
5. Pustertal Wölfe39203313136–105+3169 
6. Olimpija Ljubljana39186213143–109+3468 
7. Fehérvár AV194015251896–126–3054 
8. Vienna Capitals3914341898–117–1952 
9. FTC40141619106–142–3650 
10. Villach38133418119–128–949 
11. Linz40126121125–133–849 
12. Vorarlberg388442293–151–5836 
13. Innsbruck415432998–181–8326 

 

