Osztrák hokiliga: bravúros bécsi győzelemmel bejutott a rájátszásba a Fehérvár

Legutóbb hat évvel ezelőtt történt olyan, hogy a Hydro Fehérvár AV19 nem jutott be az osztrák liga (akkor, a 2019–2020-as idényben még EBEL-nek hívták) rájátszásába. Azóta négyszer a negyeddöntőben esett ki, egy alkalommal viszont egészen a döntőig menetelt, ahol a Salzburg múlta felül. Abban a fináléban Kevin Constantine vezette a székesfehérváriakat, az amerikai mester most a Volán aktuális riválisának, a Vienna Capitalsnek kispadjánál állt, és minden igyekezetével azt próbálta megakadályozni, hogy korábbi csapata felülmúlja a jelenlegit.

Vasárnap egyszerű volt a képlet, amelyik csapat nyer, azt bejut a playoffba, hiszen az egyik fél második győzelméig tartó rájátszáskvalifikáció 1–1-re állt a harmadik mérkőzés előtt. Mindkétszer a hazai pályán játszó együttes nyert, így a mindent eldöntő összecsapás előtt inkább a Bécsnek állt a zászló, a fogadóirodák is esélyesebbnek tartották az osztrák csapatot.

Ennek ellenére (vagy éppen ezért) mindenre elszántan kezdték a fehérvári játékosok a meccset, ütköztek, harcoltak, sebességben és küzdőszellemben is felülmúlták az osztrákokat. Az látszódott, jobban akarja a Volán a győzelmet. Aztán – a párharcban már harmadjára – elcserélte magát Ted Dent csapata, túl sok ember volt egyszerre a jégen, emiatt büntetésből kénytelen volt eggyel kevesebbel játszani két percig. Ami legtöbbször hátrány, az ezúttal előny volt, talán túlságosan megnyugodott a Vienna az emberfórja tudatában, nem figyelt oda a villámgyorsan kontrázó Hári János, Trevor Cheek duóra, ezért a pillanatnyi kihagyásért pedig nagy árat fizetett, egygólos hátrányba került. A Volán már másodszor lőtt gólt a párharcban emberhátrányban, ami nagy fegyvertény.

A tét nagyságát az is mutatta, hogy az első két sorok mindkét csapatban rengeteg jégidőt kaptak. Erdély Csanád egy támadóharmadban megszerzett buli után közvetlenül volt veszélyes az osztrák kapura, de Evan Cowley védett, Anze Kuralt bombájánál nem volt szükség közbeavatkozásra, mert néhány milliméterrel elkerülte a kaput a korong. Az erőszakos letámadás több magyar helyzetet is eredményezett, de az első játékrészben nem született több gól. A második húsz percre aztán összekapták magukat a bécsiek, egyre többet próbálkoztak, Carter Souch a kapuvasat is megcsengette Rasmus Reijola mögött, akinek tizenötször kellett védenie a középső harmadban. Még úgy is, hogy a társak saját magukat nem kímélve blokkoltak, beleértve a csatárokat. Maxwell Gerlach közel volt hozzá, hogy növelje az előnyt, és Horváth Donát kék vonalról érkező lövése is jó volt, de összességében egyre jobban az osztrákok akarata érvényesült a periódusban. A következő emberelőnyt is kiharcolták, ebben viszont se ők, sem a magyarok nem találtak be.

Ha fel akarnánk sorolni, kik hagytak ki ziccert a meccsen, egész bekezdést kéne szentelnünk a listának, de a két – talán – legnagyobb kimaradt helyzet Felix Koschek és Rasmus Kulmala nevéhez fűződik. Németh Kristófnak is volt óriási lehetősége, de egy az egyben Cowley-ba lőtt. A meccs utolsó – nagyjából – négy percét végig támadta kapus nélkül a Vienna Capitals, de Reijola elképesztő védései, shut-outja és egy kis szerencse megmentette Ted Dent csapatát a kapott góltól, így idegenben fordította meg a párharcot, egyetlen emberhátrányos góllal nyert Bécsben a Volán, és 2–1-es összesítéssel bejutott a rájátszásba.

A negyeddöntős párharcok választás alapján alakultak ki, az alapszakaszgyőztes Graz választott először (a Villachot), a következő Klagenfurt pedig a Fehérvárt, így a rekordbajnok lesz Erdély Csanádék ellenfele a következő körben.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA

RÁJÁTSZÁS-KVALIFIKÁCIÓ, 3. MÉRKŐZÉS

VIENNA CAPITALS (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

Bécs, 4040 néző. V: A. Huber, K. Nikolic (mindkettő osztrák), Muzsik, Zacherl (osztrák)

VIENNA: Cowley – Hackl, Kallen / Wolf, Duquette / Schnetzer, Lorenz Lindner / Theirich – Macierzynski, Vey, Gregoire / Souch, Wallner, Franklin / Koschek, M. Hults, Lanzinger / Antonitsch, Preiser, Kromp. Edző: Kevin Constantine

FEHÉRVÁR: REIJOLA – ANDERSEN (1), Messner / Stipsicz, Campbell / Kiss R., Horváth Donát / Falus – ERDÉLY CS., Richards, Gerlach / Archibald, Hári J. (1), Kuralt / Cheek 1, Németh K., Kulmala / Ambrus Cs., Mihály Á., Magosi. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 32–25

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. –

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1 a Fehérvár AV19 javára