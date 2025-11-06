A Tüskecsarnokban rendezik meg a Sárközy Tamás-emléktornát

December 12-től 14-ig a Tüskecsarnokban rendezik a férfi jégkorong Nemzetek Európai Kupájának magyar érdekeltségű állomását, amely egyben a Sárközy Tamás-emléktorna is lesz.
A magyar szövetség csütörtökön jelentette be a helyszínt és az időpontot, egyben elindította a jegyértékesítést is.
A magyar válogatott első ellenfele az olimpiai házigazda Olaszország lesz, amely szintén a világbajnoki elitmezőnyben szerepel. A második napon Franciaországgal, zárásként a tavaszi divízió 1/A-világbajnokság rendezőjével, Lengyelországgal mérkőzik Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese.
A Sárközy Tamás-emléktorna programja
December 12., péntek
15.00: Lengyelország–Franciaország
19.00: Magyarország–Olaszország
December 13., szombat
15.00: Olaszország–Lengyelország
19.00: Magyarország–Franciaország
December 14., vasárnap
12.30: Franciaország–Olaszország
16.30: Magyarország–Lengyelország
