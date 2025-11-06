A Tüskecsarnokban rendezik meg a Sárközy Tamás-emléktornát

A magyar szövetség csütörtökön jelentette be a helyszínt és az időpontot, egyben elindította a jegyértékesítést is.

A magyar válogatott első ellenfele az olimpiai házigazda Olaszország lesz, amely szintén a világbajnoki elitmezőnyben szerepel. A második napon Franciaországgal, zárásként a tavaszi divízió 1/A-világbajnokság rendezőjével, Lengyelországgal mérkőzik Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese.

A Sárközy Tamás-emléktorna programja

December 12., péntek

15.00: Lengyelország–Franciaország

19.00: Magyarország–Olaszország

December 13., szombat

15.00: Olaszország–Lengyelország

19.00: Magyarország–Franciaország

December 14., vasárnap

12.30: Franciaország–Olaszország

16.30: Magyarország–Lengyelország