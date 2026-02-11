MK: Lehoczki a Fradi ellen megmutatná; Radóék célja a továbbjutás Zalaegerszegen

Veretlen maradt a Csákvár a legutóbbi hét bajnokiján az NB II-ben, a gárda az eddigi 17 másodosztályú meccsén mindössze kétszer kapott ki – Kispesten (1–3) és Karcagon (0–1). Tóth Balázs vezetőedző irányításával a csapat a feljutásért küzdő négy együttes mögött az ötödik helyen áll, ám most kivételes feladat vár rá. A Ferencváros az ellenfél, ráadásul a Groupama Arénában.

A második vonal eseményeit figyelemmel követők egyetértenek abban: a Csákvár jó teljesítményében sok egyéb mellett kulcsszerep jut a 19 éves Lehoczki Bendegúznak, aki első NB II-es idényében kiemelkedően véd – nem kérdés, hogy idővel egy osztállyal magasabban is látjuk. A 2006 decemberében született kapus harminc NB III-as bajnokin védett a felnőttek között, ebben az idényben a másodosztályban szerepel.

„Békéscsabán, egy diákolimpián kerültem a kapuba, és ott ragadtam” – mondta lapunk kérdésére Lehoczki ­Bendegúz. – „Még általános iskolás voltam, amikor Mitring István hívott Felcsútra, 2019-ben lettem a Puskás Akadémia tagja, és most a fiókcsapatban, Csákváron fejlődhetek. Nagyon jól érzem itt magam, minden NB II-es bajnokin tanulhatok, és most különleges mérkőzés vár ránk. Szeretem, ha minden a megszokott ritmusban zajlik, a felkészülés tehát ugyanúgy telik, mint az előző héten, amikor a BVSC otthonában játszottunk. Azért mentálisan mégis más kicsit egy ilyen összecsapásra készülni… A Puskás Akadémia harmadik számú kapusaként már voltam a Ferencváros stadionjában, bemelegítés közben beállni a kapuba néhány lövés erejéig is élmény volt, ezért nagyon szeretném, hogy védhessek. Ha így történik, várhatóan lesz dolgom bőven. De nem bánom, ha folyamatosan támad az ellenfél, minden akció lehetőség nekem, hogy megmutassam, mit tudok.”

Csak a Honvéd kapott eddig kevesebb gólt a bajnokságban (15-öt) a Csákvárnál (16), vagyis a stabil védekezés és a jó kapusteljesítmény folyamatosan jellemzi az együttest – de nyilván mindenki tudja, a szerdai kihívás más kategória.

„Videóztunk is, persze mindenki tudja, milyen játékosok alkotják az ellenfelet– mondta Lehoczki Bendegúz. – „Az élvonal mérkőzéseit, amennyire az időm engedi, figyelemmel követem, mert mindenkitől tudok tanulni. Dibusz Dénestől, Gróf Dávidtól ugyanúgy, mint Szappanos Pétertől. Nem számítok magasnak a kapusok között, ezért a megfelelő pozíció elfoglalása a fontos pillanatokban kulcskérdés, e tekintetben is nézem a tapasztaltabb kollégákat.”

Tapasztalata több csákvári játékosnak is van: Simon András csaknem húsz éve, 2007-ben lett a Liverpool tagja, sokfelé megfordult, 2023-ban került Csákvárra.

„Azzal kerestek meg a klubtól, hogy sok a fiatal, ezért afféle mentorszerepet szánnak nekem” – mondta a csatár, aki március végén lesz 36 éves. – „Nagyon szeretek futballozni, de semmi gond, ha nem játszom, Szakály Dénessel az a feladatunk, hogy segítsük azokat a srácokat, akik a pályafutásuk elején járnak, most kerülnek a felnőttfutballba. A Ferencváros stadionjában fellépni nem mindenkinek adatik meg, biztatjuk a fiatalokat, élvezzék ki a körülményeket, a hangulatot, merjenek minél többet megmutatni magukból. Aztán, ha be kell szállni, az ember minél többet hozzátenne a pályán is, de elmentek az évek, el kell fogadni, hogy ez a futball már a fiataloké – nagyon jól érzem magam ebben a szerepben, hálás vagyok a Csákvárnak, hogy számít rám. Úgy voltam vele, ideje abbahagyni, de még egy évet ráhúzok – nos, ez már a harmadik idényem itt.”

MOL MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

17.30: Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Radó András (Fotó: Dömötör Csaba)

Radó András a 2019–2020-as idényben gólkirály lett a ZTE FC játékosaként az NB I-ben, szerdán pedig ellenfélként tér vissza Zalaegerszegre, s reméli, továbbjut a Vasassal a kupában.

Különleges mérkőzés vár szerdán Zalaegerszegen Radó Andrásra. A Vasas támadója a 2019–2020-as idényt a zalaiaknál töltötte, a csapat feljutóként a hetedik helyen végzett 43 ponttal, ő maga 13 találattal az NB I gólkirálya lett.

„Szerettem Zalaegerszegen játszani, sikeres időszak volt, jó szívvel gondolok vissza rá” – mondta lapunknak az angyalföldiek 32 esztendős játékosa. – „Nagyszerű közösség alakult ki, ráadásul feljutó csapatként értünk el jó játékkal remek eredményeket, amelyekre joggal voltunk büszkék. Tisztelem annyira a Zetét, hogy ha szerdán betalálok, nem viszem túlzásba az ünneplést.”

Radó András Szombathelyen nevelkedett, 2011. november 25-én a Honvéd ellen (2–2) mutatkozott be az élvonalban, majd megfordult a Ferencvárosban, a Puskás Akadémiában és a ZTE-ben, 2020 nyara óta pedig a Vasast erősíti. Eddig 222 élvonalbeli bajnokin 55 gólt szerzett, legutóbb 2023. február 19-én lépett pályára az NB I-ben – éppen a Zalaegerszeg ellen (0–0) a ZTE Arénában.

„Figyelemmel követem az NB I-et, képben vagyok a Zalaegerszeggel kapcsolatban is. Amióta eljöttem onnan, teljesen kicserélődött a keret, sok változás történt a klubnál, tavaly nyáron tulajdonosváltás is volt, s lehet látni, milyen úton indult el az együttes. Alacsony átlagéletkorú a csapat, tele technikás futballistával, akik látványos játékra törekszenek. Jó formában vannak, a múlt hétvégén legyőzték a Puskás Akadémiát a Pancho Arénában, biztosan kellő önbizalommal várják a kupacsatát. Hogy mit várok? Remélhetőleg közönségszórakoztató mérkőzés lesz, meglátjuk, mi sül ki belőle.”

A ZTE ebben a kiírásban a Vásárosnaményt (13–0) és a Budafokot (3–1) ejtette ki a kupából, míg a Vasas rögtön meglepetést szerezve búcsúztatta a Puskás Akadémiát (4–1), majd a Mezőörs ellen érvényesítette a papírformát (3–0).

„Eddig nem lehet panasz a kupaszereplésünkre, a Puskás Akadémia elleni továbbjutás a bravúr kategóriájába tartozik, s az összképet tekintve megérdemelten győztünk háromgólos különbséggel. A Mezőörs ellen mi voltunk az esélyesek, ellene magabiztos futballal jutottunk tovább. Ezúttal élvonalbeli csapattal játszunk idegenben, a zalaiak az esélyesek, de nem feltartott kézzel lépünk pályára.”

A Vasas legutóbb a 2022–2023-os évadban szerepelt az első osztályban, azóta minden idényben a feljutás a fő cél. Jelenleg a Budapest Honvéd mögött az NB II második helyén áll, vagyis feljutást érő pozícióban.

„Nem titok, a legfontosabb az, hogy feljussunk az első osztályba, ám van olyan bő és jó a keretünk, hogy bírjuk a kettős terhelést. Mindenkire lehet számítani, az NB I-be jutás a prioritás, de természetesen tovább akarunk jutni a Zalaegerszeg ellen a Magyar Kupában.”

MOL MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

17.00: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (NB II) – élőben az NSO-n!