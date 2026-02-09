Ne hibázzunk! – az olimpiai bajnok Knoch Viktor immár edzőként segíti a rövid pályás gyorskocsolyázóinkat

– Eddig versenyzőként vonult az olimpiai megnyitókon, pénteken már edzőként: az érzéseiben volt különbség?

– Volt, persze, hiszen egy megnyitóünnepségen a sportolók jobban izgulnak, ők vannak a figyelem középpontjában, rájuk várnak a versenyek – válaszolta Knoch Viktor olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó, aki ezúttal már edzőként van ott Milánóban. – Különösen az első az igazán emlékezetes, olyankor éppen egy megnyitón tudatosul az emberben, hogy részese valaminek, valami egészen különleges eseménynek. A San Siróban jól éreztem magam, de próbáltam a műsort is élvezni, figyelni a fellépőkre, a beszédekre, nem volt bennem olyan fokú izgalom, mint amikor versenyzőként vettem részt egy megnyitón.

– Óhatatlan adódik a kérdés, vajon mennyit tud átadni a tapasztalataiból, a sportolóként átéltekből a milánói indulóknak?

– A megnyitó napján a versenyzőink azt tervezték, hogy mivel az egy szabadabb nap, bemennek a dómhoz, de szóltam nekik, hogy egy ilyen ünnepség elég fárasztó, órákon át tart, így inkább pihenjenek. Megfogadták a tanácsomat, a megnyitó végén Tiborcz Dani meg is jegyezte, jó, hogy így tettek, mert tényleg elfáradtak estére. Ilyen kérdésekben tudok segíteni nekik, de abban például, hogy ne nyomja őket össze az öt karika, már kevésbé: az érettségi előtt mindenkitől azt hallod, ne izgulj, nem lesz gond, aztán mit csinál mégis mindenki? Izgul.

Fotó: Árvai Károly

– Kedden a rövid pályás gyorskorcsolyázók számára is megkezdődik az olimpia: milyennek érzi, látja a csapat hangulatát?

– Nagyon egészséges versenydrukkot észlelek, mindenki jókedvű, mindenki jól dolgozott itt, Milánóban az edzéseken, úgyhogy a rajt előtti összegzés úgy hangozhat, hogy eddig minden jó.

– Rá is fér már a jó a válogatottra… Jászapáti Péter sérülése után Major Dominik kap lehetőséget Milánóban: az év során persze együtt készül a válogatott, mégis, mennyire nehéz volt őt most hirtelenjében beépíteni a csapatba?

– A beilleszkedéssel nem volt gond, tényleg sokat készültek együtt a fiúk. Ugyanakkor az is vitathatatlan, hogy korántsem ideális, ha egy csapatból kiesik a húzóember… Dominik nem Peti helyén korcsolyázik, hiszen Peti rajtolt a váltóban, ezt a feladatot nem Dominiknak adtuk, vagyis átalakult a futási sorrend, Nicky Gooch vezetőedzővel az volt a feladatunk, hogy a meglévő csapathoz „illesszük” Dominikot, s ne fordítva.

– A férfiváltó a kínaiakkal, a kanadaiakkal és az olaszokkal fut az elődöntőben – innen folytassa ön.

– Mindhárom csapat erősebb a miénknél. Ezt mindenki tudja, mi is. A versenyzőink is. Meg kell próbálni ott maradni mögöttük, s halászni a zavarosban: mindhárom csapat éremért jött Milánóba, de a döntőbe csak kettő juthat, vagyis a harmadik kockáztatni fog, hiszen ebben az esetben számára mindegy, hogy esetleg kizárják, vagy B-döntőt futhat.

– Ugyanez a helyzet a vegyes váltók esetében is? Ott ugye tizenkét induló van, a három négycsapatos negyeddöntőből kettő-kettő elődöntőbe jut, további két váltó pedig idővel nyolc közé kerülhet. Itt a hollandok, az olaszok és a lengyelek várnak ránk, ez sem könnyű futam.

– Éppen így nézett ki január közepén a tilburgi Európa-bajnokság döntője. Abban bízunk, hogy ez egy gyors futam lesz, így az első három jut tovább innen – nem lehet más célunk, mint az, hogy mindenki kihozza magából a legtöbbet, ne hibázzon, s persze az, hogy maradjunk ott a többiekkel.

– Az már eldőlt, hogy Moon Wonjun mindhárom távon jégre lép Milánóban, míg ezer és ezerötszáz méteren Nógrádi Bence rajtolhat. Egyértelműen Moon juthat legmesszebbre, tőle mit vár?

– Nagyon jól mozgott már a world tour sorozatban is az ősszel, és jól futott a januári Európa-bajnokságon is, az itteni edzéseken ugyanezt láttam tőle. Szerintem nála önbizalom kérdése a jó szereplés: el kell hinnie, hogy igenis képes megverni a legjobbakat – az ősszel ez még hiányzott nála, az Eb-n már sokkal magabiztosabb volt, talán Milánóban eljuthat odáig, hogy elhiszi, jó short trackes.

– A nőknél Végi Diána Laura lesz a háromszámos induló, Somodi Maja a két hosszabb távon bizonyíthat. Itt mi áll a döntés hátterében?

– Lora az ősszel a sprinttávon jól ment, itt szerzett kvótát, más kérdés, hogy a sportágunk kvalifikációs szabályrendszere nem túl jó: a négyszázas síkfutó sem fut háromezer méteres akadályt, de Lorának jégre kell lépnie a másik két távon is – Maja éppen ezeken jó, nála fontos lenne, hogy végre merjen előzni is.

– Ebben a sportágban nehéz jósolni, de ha egyetlen országot mondhatna, melyiket tippelné milánói éremhalmozóként?

– Az elmúlt néhány évben Kanada meghatározója volt a short tracknek, kiegyensúlyozottan szerepelt a versenyeken a férfi- és a női sora is, vagyis a papírforma szerint ők lehetnek a legjobbak Milánóban. A hollandoknál is van azért kiváló koris Xandra Velzeboer és Jens van ’t Wout személyében, míg a dél-koreaiaknak a hosszabb távokon lehet esélyük.

– Azzal kezdtük, hogy mennyiben volt más edzőként átélnie a megnyitót, de ebben a minőségében a versenyre készülődés, a ráhangolódás is más, mint volt versenyzőként?

– Az ugyanolyan, mint volt: követjük a megszokott rutint, megvan, mit, mikor csinálunk – engem versenyzőként is az vitt be az úgynevezett zónába, akkor tudtam teljesen kizárni mindent, amikor egymás után csináltam a megszokott feladatokat. A csarnokot jól ismerjük, egy éve volt itt egy tesztverseny, a jég akkor is jó volt, eddig is ezt tapasztaltuk, úgyhogy a megszokott úton kell járnunk. A pjongcsangi olimpia előtt egy évvel ugyanott volt a tesztverseny, nyertünk itt is, ott is: ugyanaz a verseny volt, ugyanazokkal a résztvevőkkel – igaz, a kapott érem a végén azért más volt…

A RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA KEDDI PROGRAMJA

Tv: M4 Sport

Női 500 m

10.30: előfutamok (Végi Diána Laura)

Férfi 1000 m

11.10: előfutamok (Moon Wonjun, Nógrádi Bence)

Vegyes váltó

11.59: negyeddöntő (Magyarország)

12.34: elődöntő

13.03: DÖNTŐ