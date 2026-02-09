Nemzeti Sportrádió

Vízi sportok: lemondott a szörfösök elnöke

2026.02.09. 18:37
Szalay Balázs (Fotó: Magyar Szörfszövetség)
Magyar Szörfszövetség Szalay Balázs szörf
Szalay Balázs távozik a Magyar Szörfszövetség éléről – adta hírül honlapján kedden a szervezet.

Távozik a Magyar Szörfszövetség éléről Szalay Balázs elnök – tudtuk meg a szervezet honlapján megjelent sajtóközleményből. Az egykori tereprali-versenyzőt 2024. október 8-án négy évre választotta újra a sportszervezet, ám most nem folytatja munkáját. Szalay teendőit a soron következő tisztújító közgyűlésig a szövetség alelnöke, György László veszi át – tájékoztatott az MSzSz.

 

 

