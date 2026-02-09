Férfi kézi-vb: a második kalapból sorsolják a válogatottat – ha kijut

Bár egyelőre csak 19 résztvevő kiléte ismert és még 13 hely kiadó, a nemzetközi szövetség hétfőn nyilvánosságra hozta a kalapbeosztást. A csoportkör sorsolását június 10-én rendezik Münchenben.

Az európai selejtezősorozat második fázisában, márciusban a szerbek a litvánokkal játszanak, a párharc győztesével találkoznak a mieink májusban. A jövő évi világbajnokságot január 13. és 31. között rendezik Kölnben, Münchenben, Kielben, Hannoverben, Magdeburgban és Stuttgartban.

Ez lesz a harmincadik férfi vb, a magyarok eddig 23 alkalommal voltak résztvevők. Legjobb eredményük az 1986-os ezüstérem, a legrosszabb az 1995-ös 17. helyezés.

A németországi vb győztese kijut a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, a 2-7. helyezettek részt vehetnek a 2028 tavaszán sorra kerülő olimpiai selejtezőtornákon.

A sorsolási kalapbeosztás

1. kalap: Dánia, Németország, Horvátország, Izland, Portugália, Svédország, Egyiptom, Argentína

2. kalap: Franciaország/Csehország, Finnország vagy Montenegró/Szlovénia, Norvégia/Törökország vagy Románia, Szerbia vagy Litvánia/Magyarország, Spanyolország/Grúzia vagy Izrael, Svájc/Olaszország, Bosznia-Hercegovina vagy Koszovó/Feröer, Ukrajna vagy Szlovákia/Észak-Macedónia

3. kalap: Hollandia/Görögország vagy Belgium, Ausztria/Lengyelország vagy Lettország, Brazília, Bahrein, Tunézia, Zöld-foki-szigetek, Chile, az Észak-Amerikai és Karibi térség kijutója

4. kalap: Katar, Kuvait, Japán, Algéria, Angola, Uruguay, valamint a két szabadkártyás csapat