Férfi kézi MK: könnyen jutott be az elődöntőbe a Veszprém

A 31-szeres kupagyőztes bakonyiak sikeréhez Bjarki Már Elísson 11 góllal, Rodrigo Corrales húsz védéssel járult hozzá. A négyes döntőt április 18-án és 19-én rendezik.

FÉRFI KÉZILABDA

MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

HE-DO B.Braun Gyöngyös–One Veszprém HC 30–41 (12–21)