Férfi kézi MK: könnyen jutott be az elődöntőbe a Veszprém

2026.02.09. 19:59
kézilabda férfi kézilabda kézilabda Magyar Kupa
A Veszprém 41–30-ra nyert a Gyöngyös otthonában a férfi kézilabda Magyar Kupa hétfői negyeddöntőjében.

A 31-szeres kupagyőztes bakonyiak sikeréhez Bjarki Már Elísson 11 góllal, Rodrigo Corrales húsz védéssel járult hozzá. A négyes döntőt április 18-án és 19-én rendezik.

FÉRFI KÉZILABDA
MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
HE-DO B.Braun Gyöngyös–One Veszprém HC 30–41 (12–21)

 

