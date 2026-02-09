Nemzeti Sportrádió

Biztató a helyzet a hazai női hoki-vb előtt

2026.02.09. 17:34
jégkorong Delaney Collins magyar női jégkorong-válogatott
A magyar női jégkorong-válogatott remek hétvégét zárt Klagenfurtban, megnyerte a Wörthi-tó-kupát, amely az utolsó nagy felkészülési torna volt az áprilisi, hazai világbajnokság előtt.

Visszajutni hazai közönség előtt. A tavaszra nem is lehet más célja a magyar női jégkorong-válogatottnak, ugyanis április 12. és 18. között Budapesten rendezik a divízió I/A-s világbajnokságot.

Ennek szellemében készül már az egész idényben válogatottunk, és egyre jobb formába lendül Delaney Collins kezei alatt. A tavalyi évet tornagyőzelemmel zárták a mieink, 2026-ot pedig szintén kupával indították, az elmúlt napokban megrendezett Wörthi-tó-kupát nyerte meg az együttes. A magyar csapat Szlovákiát hosszabbítás után 3–2-re verte meg, míg Norvégiát és a torna döntőjében Dániát rendes játékidőben győzte le, előbbit 3–2-re, utóbbit 3–1-re. A mutatott játék az eredményeknél is meggyőzőbb volt, energikusan játszott a válogatott, és mindegyik találkozón többet lőtt kapura ellenfelénél. Ha pedig hátrányba kerültek a mienk, akkor sem kezdtek el kapkodni és megfordították az összecsapást. Két hónappal a világbajnokság előtt biztató a kép, arról nem beszélve, hogy a szakmai stáb bő keretből tud válogatni.

„Mindig jó érzés győzni és tornát nyerni, de sokkal jobban örülök annak, ahogyan játszottunk – mondta a klagenfurti torna után Delaney Collins. – Az elmúlt hónapokban a játékosaink folyamatosan tanultak, minden fiatal is hozzájárul a csapat eredményeihez. Előre léptünk ezen a tornán is, jó látni a kispadról, hogy mindenki folyamatosan fejlődik, és egyre inkább egy csapatként működünk a jégen. Keményen kell dolgoznia mindenkinek, nagy a harc a keretbe kerülését, ez ad lendületet nekünk. Nem lesz könnyű kiválasztani a világbajnoki csapatot, de a válogatottban szerepelni kiváltság, mindenki az utolsó pillanatig küzd majd a helyéért.”

 

